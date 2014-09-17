Правильно мне здесь http://www.banki.ru/blog/kha/4911.php в каментах написали. Что я слишком рано вышла из валюты. Во всяком случае, с долларом это уже очевидно. Сегодня вон куда улетал.
Но, как там по ссылке отвечено, я не вся вышла. Совсем даже не вся. А только слегка разгрузилась. Портфель перетрясла. И надо бы разгрузку продолжить. И перетряску пОртфиля. Раз оно и дальше растёт.
Я весной больше евро продавала. За всеми деталями на форексе не слежу. Но тогда было явно видно, в чью сторону перевес. А сейчас картина поменялась. Логично продать больше долларов. Курс продажи евро ещё даже до весеннего максимума не дотягивает. Дотянет ли доллар до вожделенных 40? Может и дотянет. Но я до этого момента, ничего не продав, вряд ли выдержу. Я бы уже сейчас начала продавать. Всегда фиксирую прибыль частями. Единственное, почему до сих пор терплю – это потому, что не могу вот так всё бросить и пойти сдавать валюту. А в Интернет-банке курс невыгодный.
Я сама сторонник диверсификации. Но всё-таки морока. Когда одни рубли, наверно, грустно смотреть на курс в обменниках. Но зато не надо беспокоиться и выкраивать время, чтобы поменять. Не надо следить за телодвижениями Центробанка. Чтобы не прозевать, когда он начнёт массовые интервенции. Есть вот ориентир по корзине, 44,4. Даже как-то с одного раза запомнился. Но тоже не железобетон. Или наоборот, могут не дойти. Было бы слишком просто, если бы цифру печатали в «Известиях» и корзина прямо там бы останавливалась. Хотя чего только на финансовых рынках не бывает.
Сегодня даже по доллару ориентир увидела. 39,5. И пишут: «… в двадцатых числах сентября нефтяные компании будут платить в бюджет НДПИ, а для этого им понадобится продавать на рынке свою долларовую выручку и покупать рубли». Им, наверно, выгоднее подороже продать? Может они даже уже там на пике начали? Но после двадцатых чисел жизнь тоже не остановится. Может, классический развод сделают? Все будут ждать 40, а они до красивой цифры не дойдут. И действительно на 39,5 завернут? Ладно, какой смысл заниматься гаданием. Есть прибыль – по делу надо хотя бы что-то зафиксировать.
Хорошо инсайдерам. Или тем, кто вообще не интересуется. А таким, как я, одно беспокойство. Ведь есть гораздо более интересные способы провести свободное время. Чем отслеживание динамики курса. И продажа долларов. Пока вот даже доходность по рублям на депозитах с максимальными ставками почти такая же. Я ж ведь опять, как пойду по обменникам, так Центробанк в это самое время и проснётся. Как здесь http://www.banki.ru/blog/kha/4800.php описано. И всё упадёт прямо у меня на глазах. Или не ЦБ, а уж даже не знаю кто. Из нарисовавших сегодня на графике двойную вершину. Так что по 38.60 я бы вряд ли поймала. Ну, посмотрим, что дальше будет.
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