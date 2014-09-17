Правильно мне здесь http://www.banki.ru/blog/kha/4911.php в каментах написали. Что я слишком рано вышла из валюты. Во всяком случае, с долларом это уже очевидно. Сегодня вон куда улетал.



Но, как там по ссылке отвечено, я не вся вышла. Совсем даже не вся. А только слегка разгрузилась. Портфель перетрясла. И надо бы разгрузку продолжить. И перетряску пОртфиля. Раз оно и дальше растёт.

Я весной больше евро продавала. За всеми деталями на форексе не слежу. Но тогда было явно видно, в чью сторону перевес. А сейчас картина поменялась. Логично продать больше долларов. Курс продажи евро ещё даже до весеннего максимума не дотягивает. Дотянет ли доллар до вожделенных 40? Может и дотянет. Но я до этого момента, ничего не продав, вряд ли выдержу. Я бы уже сейчас начала продавать. Всегда фиксирую прибыль частями. Единственное, почему до сих пор терплю – это потому, что не могу вот так всё бросить и пойти сдавать валюту. А в Интернет-банке курс невыгодный.

Я сама сторонник диверсификации. Но всё-таки морока. Когда одни рубли, наверно, грустно смотреть на курс в обменниках. Но зато не надо беспокоиться и выкраивать время, чтобы поменять. Не надо следить за телодвижениями Центробанка. Чтобы не прозевать, когда он начнёт массовые интервенции. Есть вот ориентир по корзине, 44,4. Даже как-то с одного раза запомнился. smile:) Но тоже не железобетон. Или наоборот, могут не дойти. Было бы слишком просто, если бы цифру печатали в «Известиях» и корзина прямо там бы останавливалась. Хотя чего только на финансовых рынках не бывает.

Сегодня даже по доллару ориентир увидела. 39,5. И пишут: «… в двадцатых числах сентября нефтяные компании будут платить в бюджет НДПИ, а для этого им понадобится продавать на рынке свою долларовую выручку и покупать рубли». Им, наверно, выгоднее подороже продать? Может они даже уже там на пике начали? smile;) Но после двадцатых чисел жизнь тоже не остановится. Может, классический развод сделают? Все будут ждать 40, а они до красивой цифры не дойдут. И действительно на 39,5 завернут? Ладно, какой смысл заниматься гаданием. Есть прибыль – по делу надо хотя бы что-то зафиксировать.

Хорошо инсайдерам. Или тем, кто вообще не интересуется. А таким, как я, одно беспокойство. smile:( Ведь есть гораздо более интересные способы провести свободное время. Чем отслеживание динамики курса. И продажа долларов. Пока вот даже доходность по рублям на депозитах с максимальными ставками почти такая же. Я ж ведь опять, как пойду по обменникам, так Центробанк в это самое время и проснётся. Как здесь http://www.banki.ru/blog/kha/4800.php описано. И всё упадёт прямо у меня на глазах. Или не ЦБ, а уж даже не знаю кто. Из нарисовавших сегодня на графике двойную вершину. Так что по 38.60 я бы вряд ли поймала. Ну, посмотрим, что дальше будет.