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Реклама - не всегда зло

30.09.2014 10:58 6 2 762 просмотра
Бывает, открываешь Банки.ру – и сначала появляется реклама какого-нибудь депозита. Не пуская на сайт. И нужно или нажать кружочек с крестиком, или ждать, пока оно исчезнет само. Вас такое раздражает? Читала, как кто-то возмущался на форуме. Тоже иногда испытываю лёгкое чувство досады.

Но вот вчера вечером вылезла реклама «Ренессанса». А у меня как раз там вклад заканчивается. И я хотела в день окончания сходить к ним на сайт. Чтобы иметь самую свежую информацию. Вклад с пролонгацией – но какие будут условия? Может, совсем не такие хорошие, как в первый срок? А деньги всё-таки хочется оставить в банке. Если там будет депозит с не слишком низкими процентами. А тут мне прямо под нос: 11,11% годовых! Красота! И даже симметрия! smile:D Но не успела я обрадоваться, как реклама уже исчезла. smile:( Путь на сайт свободен – но теперь я уже жалею, что не узнала всех подробностей условий по вкладу. Чтобы убрать всплывающее окно, надо нажать крестик. А есть что-нибудь, чтобы рекламу, наоборот, задержать? И был там какой-то переход к подробностям?

У меня сейчас вклад под 11,8% с ежемесячной капитализацией. 11 после запятой – это на самом деле меньше, чем 8. Хотя 11 больше 8. Может, это такой рекламный ход? smile;) Но я согласна и просто на 11,11. Конечно, перед походом в банк всё-таки на сайт загляну. Но уже приятно, что появился новый депозит и деньги по любому можно будет из банка не забирать. А то там с этим напряжёнка … Больше 100 000 не выдают, за три дня нужно по телефону заказывать … Жалко только, что нельзя в Интернет-банке вклад открыть. Он до сих пор только на просмотр. smile:wall: Придётся идти опять упражняться в терпении. Здесь https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/5084222/ у меня история о том, как я свой вклад под 11,8% два года назад открывала. Это, правда, был мой самый экстремальный случай общения с Реником. Но бывают там и сейчас затырки, бывают … Тем не менее буду продолжать обслуживаться. От знакомого банка хотя бы уже знаешь, чего ждать. И ставки у них приемлемые держатся. И даже ведётся работа по информированию о них пользователей Банки.ру. Так что могу в этот раз искренне сказать: «Спасибо за рекламу!» smile:gramercy:

Комментарии 6

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Хорошие вещи не рекламируют!)))
Artur Ilchenko
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Facebook стоит больше 200 млрд

По состоянию на вторник акция компании стоила 77,82 доллара, а по совокупности всех ценных бумаг – 202,3 миллиарда долларов. В настоящее время Facebook занимает 14 место в рейтинге самых дорогих компаний S&P 500, следуя за Verizon Communications, и опережая таких гигантов, как IBM и Coca-Cola. За последнее время цены на акции детища Марка Цукерберга взлетели на 42%.

По мнению Виктора Нагайцева, генеральный директор сервиса продвижения сайтов, пиара и рекламы в интернете SeoProvider.ru, у Facebook еще остаются драйверы роста, поэтому в среднесрочной перспективе мы еще увидим увеличении стоимости компании.

“Цена компании в настоящее время превышает 200 миллиардов долларов, что превосходит даже стоимость таких гигантов мирового бизнеса, как IBM, Toyota, Coca-Cola. Или, например, российские Газпром, "ЛУКойл" или Сбербанк.

Основным драйвером столь впечатляющей оценки Facebook является вера крупнейших мировых инвесторов в компанию с пользовательской базой более чем 1,3 млрд пользователей. И усилия, которые компания прилагает к постоянному росту своего бизнеса, в том числе скупкой большого числа перспективных конкурентов в частности покупка instagram и whatsapp. Instagram и Whatsapp представляют замечательные возможности для монетизации, поэтому стоимость ценных бумаг компании однозначно будет расти” - констатировал Виктор Нагайцев.



Информация о компании:



Сервис SeoProvider.ru основан в 2014 году, является ноу-хау для рынка онлайн-рекламы, занимается полуавтоматическим продвижением сайтов, пиаром и рекламой в интернете.



Телефон: 8 (495) 134-00-96

Почта: support@seoprovider.ru

Skype: prostoseo
Давид Повзнер  (Povzner)
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Да, уж. Агрессивная реклама финансовых продуктов, как правило, не спроста.
Ольга Курочкина  (kha)
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Пошла в банк, мне там говорят: ваш вклад пролонгировался по некорректной ставке. 11,85. Сейчас таких нет. Надо переоформить. Хорошо, я день в день пришла. И получилось 11+0,25 по акции. А откуда было 11,11, теперь не понимаю. smile:( На сайте было два вклада, под 11 и 11 с половиной. Привиделось мне, что ли? smile:scratch:
Alex Crain
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[QUOTE]"Бывает, открываешь Банки.ру – и сначала появляется реклама какого-нибудь депозита. Не пуская на сайт. И нужно или нажать кружочек с крестиком, или ждать, пока оно исчезнет само. Вас такое раздражает? Читала, как кто-то возмущался на форуме. Тоже иногда испытываю лёгкое чувство досады." - smile:thumbsup: Ольга УСТАНОВИТЕ ADBLOCK и (или) ADBLOCK+ и будет Вам СЧАСТЬЕ !!! - ЗАБУДЕТЕ О РЕКЛАМЕ smile:ura: smile:crazy: smile:oops: smile:flowers:
Ольга Курочкина  (kha)
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А вдруг ещё какая в блог написать надоумит? smile;)

Прошу прощения за длинную цитату. smile:pardon:

" ...ищите материал везде, не ограничиваясь изучением самых очевидных источников и беседами с самыми очевидными людьми. Читайте плакаты, вывески и все те бесконечные объявления, которыми засорены обочины американских дорог. Читайте бирки на товарах и инструкции к игрушкам, описания лекарств и граффити на стенах. Читайте полные самодовольства рекламки на счетах от электрической и телефонной компаний и на ежемесячных отчетах вашего банка. Читайте меню, каталоги и бесплатные газеты, которые вам суют в почтовый ящик. Заглядывайте в укромные уголки обычной газеты вроде посвященного недвижимости раздела в воскресном выпуске: вы можете судить о нравах своих соотечественников по тому, какие аксессуары для патио пользуются у них наибольшим спросом. Наш обыденный ландшафт насыщен абсурдными сообщениями и предостережениями. Научитесь их замечать. Мало того, что они выражают дух социума; многие из них еще и настолько причудливы, что могут подарить вам зачин редкой оригинальности."

Уильяи Зинсер "Как писать хорошо"
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