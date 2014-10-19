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Осень в Альпах

19.10.2014 10:45 5 1 647 просмотров
«Осень - это вторая весна, когда каждый лист — цветок».
Альбер Камю

У меня был пост про альпийские цветы.

http://www.banki.ru/blog/kha/4071.php

Эти фотографии сделаны в тех же краях. Юго-восток Франции.



На горизонте виднеется вершина горы. В 1950 году в эту вершину врезался канадский самолёт, летящий из Рима. Погибло 58 человек. Гора называется Obiou. Произносится «Обиу». Наши переделали в «Убью».



Более крупный план.



Вот такая она. В путеводителях её ещё называют «Её Величество Obiou».





Такие там в Альпах дороги.



В 2007 году здесь разбился польский автобус с пассажирами, ехавший из Гренобля.



Всё, хватит мрачных ассоциаций. Я вообще-то хотела показать красоту альпийской природы.



Если в горах гулять не по узкой тропинке на крутом склоне, а по более широкой дороге, где есть лес, то листья ложатся полосами: коричневая, желтая, коричневая, жёлтая … И получается такой ковёр. Идёшь и слышно, как они падают. Немножко похоже на шум дождя.



Это деревня в долине.





Деревенская церковь.



Вот что это здесь за оранжевые деревья?



Другие цвета.





Комментарии 5

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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А для справки?)))
Ольга Курочкина  (kha)
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Там в любое время года красиво. Гулять только плохо, если много снега или наоборот, солнце печёт.
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