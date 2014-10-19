Осень в Альпах

«Осень - это вторая весна, когда каждый лист — цветок».
Альбер Камю
У меня был пост про альпийские цветы.
http://www.banki.ru/blog/kha/4071.php
Эти фотографии сделаны в тех же краях. Юго-восток Франции.
На горизонте виднеется вершина горы. В 1950 году в эту вершину врезался канадский самолёт, летящий из Рима. Погибло 58 человек. Гора называется Obiou. Произносится «Обиу». Наши переделали в «Убью».
Более крупный план.
Вот такая она. В путеводителях её ещё называют «Её Величество Obiou».
Такие там в Альпах дороги.
В 2007 году здесь разбился польский автобус с пассажирами, ехавший из Гренобля.
Всё, хватит мрачных ассоциаций. Я вообще-то хотела показать красоту альпийской природы.
Если в горах гулять не по узкой тропинке на крутом склоне, а по более широкой дороге, где есть лес, то листья ложатся полосами: коричневая, желтая, коричневая, жёлтая … И получается такой ковёр. Идёшь и слышно, как они падают. Немножко похоже на шум дождя.
Это деревня в долине.
Деревенская церковь.
Вот что это здесь за оранжевые деревья?
Другие цвета.
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