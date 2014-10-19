Осень в Альпах

Альбер КамюУ меня был пост про альпийские цветы.Эти фотографии сделаны в тех же краях. Юго-восток Франции.На горизонте виднеется вершина горы. В 1950 году в эту вершину врезался канадский самолёт, летящий из Рима. Погибло 58 человек. Гора называется Obiou. Произносится «Обиу». Наши переделали в «Убью».Более крупный план.Вот такая она. В путеводителях её ещё называют «Её Величество Obiou».Такие там в Альпах дороги.В 2007 году здесь разбился польский автобус с пассажирами, ехавший из Гренобля.Всё, хватит мрачных ассоциаций. Я вообще-то хотела показать красоту альпийской природы.Если в горах гулять не по узкой тропинке на крутом склоне, а по более широкой дороге, где есть лес, то листья ложатся полосами: коричневая, желтая, коричневая, жёлтая … И получается такой ковёр. Идёшь и слышно, как они падают. Немножко похоже на шум дождя.Это деревня в долине.Деревенская церковь.Вот что это здесь за оранжевые деревья?Другие цвета.