Вход
Профиль Блог Лента Активность

Храните деньги в разных валютах

30.10.2014 11:31 12 1 093 просмотра
Уже и евро показывает с весны бОльшую доходность, чем рублёвые депозиты. Можно тоже фиксировать прибыль. Хотя продавать в рост считается неправильным . Надо дождаться максимума, а потом, когда начнётся снижение, тогда и избавляться от активов. Но у меня так не получается. Не знаешь же, тот самый это максимум или только локальный. И советуют всё-таки выбирать комфортную для себя стратегию. А мне комфортнее продать не на максимуме (всё равно не получится), а в процессе роста.

В таких случаях ещё говорят: раз не можете правильно, то лучше вообще не заниматься спекуляцией ... Пардон, инвестициями.smile:oops: То есть мне, по идее, надо просто сидеть в рублях. А было бы мне в них сейчас комфортно? smile:scratch:



Несколько лет назад было некомфортно в евро и долларах. smile:( И процент низкий, и курс. Но сидела. Несмотря на дискомфорт. Да, настали наконец «лучшие времена» ... Теперь дожить бы ещё, чтобы можно было без кавычек написать. Надеюсь … Загадываю желание. Чтобы и эти двое тоже … туда же. Тогда как-то спокойнее будет. Чем во время таких панических покупок. Идёшь, выбираешь обменник с лучшим курсом. А он от одного к другому только растёт и растёт ... smile:o

Всё-таки раньше психику населения больше щадили. Давали привыкнуть к уровням. А сейчас смотришь на табло – и хочется протереть глаза. Вот вроде и курс для продажи лучше некуда. Раньше о таком и не мечтала. А всё равно как кошмарный сон …

Комментарии 12

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Стоит ли покупать юани?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Депозиты в них - большая экзотика. А под подушкой тоже риски есть. smile:zzz:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Тока золотишко в огороде?)))
Максим Божко  (SkyFlyerr)
#
Не смотрели в сторону биткойна? Глобальный тренд роста его цены вроде как всё еще актуален.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Прочитала Ваш пост. Ещё тут год назад один блогер писал, как хотел вложиться в биткойны, но не решился. И как они потом выросли. Но это опять же риски. Так хочется чего-то надёжного ... Но ведь такого нет? smile;) Вот и мучаешься. Вместо того, чтобы положить - или вложить - куда-нибудь и жить спокойно. smile:relax:
Максим Божко  (SkyFlyerr)
#
Цитата
Но это опять же риски
А доллар или рубль - разве не риски? smile:)
Диверсифицируйте! Возьмите совсем немножко, если боитесь. Средняя доходность Биткойна покроет инфляционные потери даже при небольших инвестициях (разумным и репрезентативным минимумом считаю 10% валютного капитала)
Максим Божко  (SkyFlyerr)
#
Цитата
Прочитала Ваш пост.
Кстати, огромное Вам спасибо за проявленный интерес! Многие экономисты, к сожалению, пока что не воспринимают Биткойн всерьез, потому что не хотят (или не могут) разобраться в сути технологии и посмотреть, какие события вокруг неё разворачиваются прямо на глазах, как бурно развивается Биткойн-индустрия. Насколько я понял, вы почитали мой последний пост. Также очень советую прочитать первый, чтобы получить наиболее полное представление.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Прочитала и первый. smile:gramercy: Честно скажу: помимо остальных заморочек (понимаю "многих экономистов" smile:D ) нет никакого желания связываться с биржей. smile:notiam: С рублями и долларами хоть с биржей дела иметь не надо ...
Ольга Курочкина  (kha)
#
В Интернете я ещё больше боюсь покупать. И так непривычно, что не нужно никаких личных данных. Хотя для кого-то это плюс.

Тот блогер, он даже айтишник был. Но, наверно, просто не поверил в рост ...
Максим Божко  (SkyFlyerr)
#
Ну не зря же Биткойн часто называют валютой Интернета smile:)
Однако, среди частных объявлений, кстати, есть и о продаже за наличные. Такие трейдеры, как правило, кроме самого обмена, всегда при встрече с удовольствием помогут разобраться с кошельком и ответят на все вопросы. Потому что все мы, - биткойн-энтузиасты, - хотим, чтобы эра по-настоящему цифровых независимых финансов наступила как можно скорее, и для этого готовы терпеливо рассказывать, показывать, создавать собственные сервисы, отвечать на вопросы и критику. И делаем это с легкой душой и чистым сердцем, потому что на сей раз мы знаем, что никто нас не обманывает, и даже не пытается что-то насадить. До всего мы, как самая продвинутая часть общества, дошли сами: кто-то немного раньше, кто-то - позже, и мы всех призываем присоединиться к нам сейчас, когда перспективы уже более-менее ясны, а точка насыщения еще очень и очень далеко. Пусть сегодня Вы не захотите покупать - я согласен и полностью поддерживаю идею о том, что инвестиционные решения не стоит принимать одним днём, не изучив как следует информацию, не посоветовавшись с людьми, которые для Вас являются авторитетом. Но я совершенно уверен, что присматриваться, следить за новостями и изучать данные нужно уже сейчас. События развиваются невероятно стремительно. Если владеете английским, почитайте ленты новостей на cointelegraph.com и coindesk.com. Много информации есть и на русскоязычных ресурсах, например, bitnovosti.com или coinspot.ru.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения