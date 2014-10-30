Храните деньги в разных валютах

Уже и евро показывает с весны бОльшую доходность, чем рублёвые депозиты. Можно тоже фиксировать прибыль. Хотя продавать в рост считается неправильным . Надо дождаться максимума, а потом, когда начнётся снижение, тогда и избавляться от активов. Но у меня так не получается. Не знаешь же, тот самый это максимум или только локальный. И советуют всё-таки выбирать комфортную для себя стратегию. А мне комфортнее продать не на максимуме (всё равно не получится), а в процессе роста.В таких случаях ещё говорят: раз не можете правильно, то лучше вообще не заниматься спекуляцией ... Пардон, инвестициями.То есть мне, по идее, надо просто сидеть в рублях. А было бы мне в них сейчас комфортно?Несколько лет назад было некомфортно в евро и долларах.И процент низкий, и курс. Но сидела. Несмотря на дискомфорт. Да, настали наконец «лучшие времена» ... Теперь дожить бы ещё, чтобы можно было без кавычек написать. Надеюсь … Загадываю желание. Чтобы и эти двое тоже … туда же. Тогда как-то спокойнее будет. Чем во время таких панических покупок. Идёшь, выбираешь обменник с лучшим курсом. А он от одного к другому только растёт и растёт ...Всё-таки раньше психику населения больше щадили. Давали привыкнуть к уровням. А сейчас смотришь на табло – и хочется протереть глаза. Вот вроде и курс для продажи лучше некуда. Раньше о таком и не мечтала. А всё равно как кошмарный сон …