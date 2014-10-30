Храните деньги в разных валютах

Уже и евро показывает с весны бОльшую доходность, чем рублёвые депозиты. Можно тоже фиксировать прибыль. Хотя продавать в рост считается неправильным . Надо дождаться максимума, а потом, когда начнётся снижение, тогда и избавляться от активов. Но у меня так не получается. Не знаешь же, тот самый это максимум или только локальный. И советуют всё-таки выбирать комфортную для себя стратегию. А мне комфортнее продать не на максимуме (всё равно не получится), а в процессе роста.
В таких случаях ещё говорят: раз не можете правильно, то лучше вообще не заниматься спекуляцией ... Пардон, инвестициями. То есть мне, по идее, надо просто сидеть в рублях. А было бы мне в них сейчас комфортно?
Несколько лет назад было некомфортно в евро и долларах. И процент низкий, и курс. Но сидела. Несмотря на дискомфорт. Да, настали наконец «лучшие времена» ... Теперь дожить бы ещё, чтобы можно было без кавычек написать. Надеюсь … Загадываю желание. Чтобы и эти двое тоже … туда же. Тогда как-то спокойнее будет. Чем во время таких панических покупок. Идёшь, выбираешь обменник с лучшим курсом. А он от одного к другому только растёт и растёт ...
Всё-таки раньше психику населения больше щадили. Давали привыкнуть к уровням. А сейчас смотришь на табло – и хочется протереть глаза. Вот вроде и курс для продажи лучше некуда. Раньше о таком и не мечтала. А всё равно как кошмарный сон …
Комментарии 12
Диверсифицируйте! Возьмите совсем немножко, если боитесь. Средняя доходность Биткойна покроет инфляционные потери даже при небольших инвестициях (разумным и репрезентативным минимумом считаю 10% валютного капитала)
Понимаю Ваше нежелание связываться с биржами. Биткойн можно купить и не на бирже. Например, здесь, здесь, здесь или прямо в мобильном приложении-кошельке.
Тот блогер, он даже айтишник был. Но, наверно, просто не поверил в рост ...
Однако, среди частных объявлений, кстати, есть и о продаже за наличные. Такие трейдеры, как правило, кроме самого обмена, всегда при встрече с удовольствием помогут разобраться с кошельком и ответят на все вопросы. Потому что все мы, - биткойн-энтузиасты, - хотим, чтобы эра по-настоящему цифровых независимых финансов наступила как можно скорее, и для этого готовы терпеливо рассказывать, показывать, создавать собственные сервисы, отвечать на вопросы и критику. И делаем это с легкой душой и чистым сердцем, потому что на сей раз мы знаем, что никто нас не обманывает, и даже не пытается что-то насадить. До всего мы, как самая продвинутая часть общества, дошли сами: кто-то немного раньше, кто-то - позже, и мы всех призываем присоединиться к нам сейчас, когда перспективы уже более-менее ясны, а точка насыщения еще очень и очень далеко. Пусть сегодня Вы не захотите покупать - я согласен и полностью поддерживаю идею о том, что инвестиционные решения не стоит принимать одним днём, не изучив как следует информацию, не посоветовавшись с людьми, которые для Вас являются авторитетом. Но я совершенно уверен, что присматриваться, следить за новостями и изучать данные нужно уже сейчас. События развиваются невероятно стремительно. Если владеете английским, почитайте ленты новостей на cointelegraph.com и coindesk.com. Много информации есть и на русскоязычных ресурсах, например, bitnovosti.com или coinspot.ru.