Поездка за город

В прошлом году у меня было несколько постов про Тулузу.Я была там в ноябре. Во Франции 11 ноября, день окончания Первой мировой войны, выходной. По такому случаю было решено съездить на один день «за город».Место называлось Сен-Бертран. Так оно смотрелось с дороги.Там монастырь на горе и вокруг него городок.Дорога наверх.Наверху ближе к монастырю. Мои приятели-французы.Правда, хорошее дерево?Обедали в этом ресторане. Первый раз в жизни ела оленье мясо. Понравилось. Местное вино тоже.Туда можно приходить с собаками. Любых размеров. Если уж с такой пришли, то и с карманной, наверно, пустят.После обеда продолжили прогулку и осмотр монастыря.Монастырские розы.Ещё монастырь.И просто город.А я до этой поездки даже и не знала. Пока не получила в подарок эту «экскурсию».