Поездка за город

В прошлом году у меня было несколько постов про Тулузу.
http://www.banki.ru/blog/kha/4234.php
http://www.banki.ru/blog/kha/4264.php
http://www.banki.ru/blog/kha/4305.php
Я была там в ноябре. Во Франции 11 ноября, день окончания Первой мировой войны, выходной. По такому случаю было решено съездить на один день «за город».
Место называлось Сен-Бертран. Так оно смотрелось с дороги.
Там монастырь на горе и вокруг него городок.
Дорога наверх.
Наверху ближе к монастырю. Мои приятели-французы.
Правда, хорошее дерево?
Обедали в этом ресторане. Первый раз в жизни ела оленье мясо. Понравилось. Местное вино тоже.
Туда можно приходить с собаками. Любых размеров. Если уж с такой пришли, то и с карманной, наверно, пустят.
После обеда продолжили прогулку и осмотр монастыря.
Монастырские розы.
Ещё монастырь.
И просто город.
«Окончание Первой мировой войны утверждено подписанием перемирия между участниками Первой мировой войны (странами Антанты и Германией) 11 ноября 1918 года. Подписание произошло в железнодорожном вагоне маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу (во французском регионе Пикардия недалеко от города Компьень).»
А я до этой поездки даже и не знала. Пока не получила в подарок эту «экскурсию».
Комментарии 4
ЗЫ но это правительство виновато