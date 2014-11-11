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Поездка за город

11.11.2014 14:28 4 1 172 просмотра
В прошлом году у меня было несколько постов про Тулузу.

http://www.banki.ru/blog/kha/4234.php
http://www.banki.ru/blog/kha/4264.php
http://www.banki.ru/blog/kha/4305.php

Я была там в ноябре. Во Франции 11 ноября, день окончания Первой мировой войны, выходной. По такому случаю было решено съездить на один день «за город».

Место называлось Сен-Бертран. Так оно смотрелось с дороги.



Там монастырь на горе и вокруг него городок.



Дорога наверх.



Наверху ближе к монастырю. Мои приятели-французы.





Правда, хорошее дерево?



Обедали в этом ресторане. Первый раз в жизни ела оленье мясо. Понравилось. Местное вино тоже.



Туда можно приходить с собаками. Любых размеров. Если уж с такой пришли, то и с карманной, наверно, пустят.



После обеда продолжили прогулку и осмотр монастыря.



Монастырские розы.



Ещё монастырь.





И просто город.







«Окончание Первой мировой войны утверждено подписанием перемирия между участниками Первой мировой войны (странами Антанты и Германией) 11 ноября 1918 года. Подписание произошло в железнодорожном вагоне маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу (во французском регионе Пикардия недалеко от города Компьень).»

А я до этой поездки даже и не знала. Пока не получила в подарок эту «экскурсию».

Комментарии 4

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Хорошая прогулка!) Погода только подвела!
ЗЫ но это правительство виновато
Ольга Курочкина  (kha)
#
Дождя не было и ладно. В Тулузе хуже бывало ... Целый день проливной дождь. Хочешь не хочешь, а пойдёшь с музей. smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И много музеев?
Ольга Курочкина  (kha)
#
По третьей ссылке про самый главный. Но он от центра далеко и там и на улице экспозиция. В тот день погода ничего была. А в дождь в центре посещала. Вот здесь в каментах одна фотка из музея. http://www.banki.ru/blog/kha/3967.php Интересно в своих архивах копаться. Сама уже не помню, где чего. smile:D
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