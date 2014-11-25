Не морочьте голову

Есть такие вклады, с разными процентными периодами. Например, полгода 8% и ещё полгода 12. А если пролежит весь срок, то, понятно, доходность будет (8+12):2=10 процентов. Однако в рекламе всегда пишут большую цифру 12. Чем вводят клиента в заблуждение. Даже такого «продвинутого», как я.
Нет, я такие вклады не открываю. Надеясь получить 12% годовых за весь срок. Но, увидев в отделении рекламу, думаю: хороший вклад. Жалко, что непополняемый. Значит, процентные ставки действительно выросли. Может, всё-таки открыть на какую-то сумму? Дома открываю сайт банка. А там периоды …
Морочат голову. Зря отнимают время. На кого рассчитывают? Кто среднее считать не умеет? Или не проверяет? Или думает, что на полгода 8%, а на год 12? Как у нормальных вкладов. Без периодов. Которые часто есть в том же банке. Ну хорошо, там, предположим, не 12, а 11. Зато на весь срок и с капитализацией. А есть правда вклады, где на год проценты больше, чем на полгода. Но уже начинаешь сомневаться: а вдруг это тоже периоды? Просто об этом «забыли» написать. Или написали так, чтоб никто не увидел. Мелким шрифтом на обороте рекламной листовки. Или на сайте банка по малозаметной ссылке.
Оно не лопнет?
Не думайте, я банкам зла не желаю … Нет, это они всё норовят … надуть клиента.
P.S.: Там, где сначала было 8 и 12 процентов, теперь стало 9,50 и 13. Узнала из всплывающей рекламы Банки.ру. Мне здесь Реклама - не всегда зло в каментах советовали AdLock подключить. Чтобы не видеть безобразия. Но оказалось опять кстати! Всё-таки ставки действительно повышают. Хоть и продолжают морочить голову. Ведь в том же банке есть пополняемый вклад с капитализацией, где выходит 11,85 % годовых.
Комментарии 5
каши не сваришьлестницы не построишь.