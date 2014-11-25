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Не морочьте голову

25.11.2014 14:31 5 1 410 просмотров
Есть такие вклады, с разными процентными периодами. Например, полгода 8% и ещё полгода 12. А если пролежит весь срок, то, понятно, доходность будет (8+12):2=10 процентов. Однако в рекламе всегда пишут большую цифру 12. Чем вводят клиента в заблуждение. Даже такого «продвинутого», как я. smile8)

Нет, я такие вклады не открываю. Надеясь получить 12% годовых за весь срок. Но, увидев в отделении рекламу, думаю: хороший вклад. Жалко, что непополняемый. Значит, процентные ставки действительно выросли. Может, всё-таки открыть на какую-то сумму? Дома открываю сайт банка. А там периоды … smile:evil:

Морочат голову. Зря отнимают время. На кого рассчитывают? Кто среднее считать не умеет? Или не проверяет? Или думает, что на полгода 8%, а на год 12? Как у нормальных вкладов. Без периодов. Которые часто есть в том же банке. Ну хорошо, там, предположим, не 12, а 11. Зато на весь срок и с капитализацией. А есть правда вклады, где на год проценты больше, чем на полгода. Но уже начинаешь сомневаться: а вдруг это тоже периоды? Просто об этом «забыли» написать. Или написали так, чтоб никто не увидел. Мелким шрифтом на обороте рекламной листовки. Или на сайте банка по малозаметной ссылке. smile:-x


Оно не лопнет?

Не думайте, я банкам зла не желаю … smile:notiam: Нет, это они всё норовят … надуть клиента.

P.S.: Там, где сначала было 8 и 12 процентов, теперь стало 9,50 и 13. Узнала из всплывающей рекламы Банки.ру. smile:gramercy: Мне здесь Реклама - не всегда зло в каментах советовали AdLock подключить. Чтобы не видеть безобразия. Но оказалось опять кстати! Всё-таки ставки действительно повышают. Хоть и продолжают морочить голову. Ведь в том же банке есть пополняемый вклад с капитализацией, где выходит 11,85 % годовых. smile:oops:

Комментарии 5

Александр Ногин  (Мабуро)
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Цитата
На кого рассчитывают?
Я много раз задумывался над этим вопросом. Расчёт очень прост-на невнимательность граждан и встроенный порок-жадность. Увидев большой процент потребитель думает: "Вот я сейчас всех обману и я, конечно-же, умнее всех", ведь у всех маленькие проценты, а у меня будут БААААльшие! Весь маркетинг построен на человеческой жадности. smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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Да, по "13" smile:quotes: я уже даже хотела открыть. Только потом вспомнила, что там другое есть. А кто не знает?
Александр Ногин  (Мабуро)
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Цитата
А кто не знает?
На того всё и расчитано smile:D
Роман  (1001126)
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Неправда ваша. Когда ставки по вкладам были низкие, то такие вклады были спасением. Кладешь 3 рубля под 8 процентов, а на второй период заливаешь под АСВ. Если открывать такие вклады систематически то можно было обеспечить лесенку на длительный срок под 12% smile;)
Ольга Курочкина  (kha)
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Это если вклад пополняемый. Раньше встречались такие, да. smile:yep: Но сейчас мне попадаются только непополняемые. Из них каши не сваришь лестницы не построишь. smile:|
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