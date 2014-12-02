На той неделе шла мимо места, где было отделение «Хоум Кредита». И увидела вместо банка абсолютно пустое помещение. Вывеску тоже сняли. Ужасно расстроилась. Хотя шла не туда, а в «Русский Стандарт». Который по-прежнему на месте.
Я читала, что банки сейчас проводят оптимизацию издержек и закрывают «лишние» отделения. А это было как раз такое. Операционистов больше, чем клиентов. Но представляете, как там было удобно обслуживаться? И недалеко от дома.
Да, одно дело где-то что-то прочитать. И другое, когда тебя это заденет лично и осложнит твою жизнь. Для меня момент получился крайне неудачный. Если бы, например, после Нового года, я бы успела поменять карту и мне был бы доступен Интернет-банк. А без карты на него можно только посмотреть. Никаких операций совершить нельзя. А у меня там лестница. Лестница из вкладов
На следующие ступеньки перекладывала в ИБ и собиралась в начале декабря пойти заказать новую карту. И заодно переложить деньги на Ступеньку №6. А теперь надо собираться в дальнюю дорогу. На 1905 года я тоже пешком ходила. Когда отделения рядом с домом ещё не было. Оно просуществовало всего-то года полтора. Путь в другое отделение не близкий. В один конец больше часа. Конечно, утешаю себя, что пешие прогулки дело полезное. Но там не один операционист на одного клиента. И вообще отделение очень бестолковое. Во всяком случае остались такие воспоминания. А придётся теперь его в ближайшее время минимум два раза посетить ...
Когда сначала было хуже, потом лучше, и снова хуже – это хуже не бывает. Почему всё хорошее так быстро кончается?
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