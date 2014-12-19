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Поймать процент

19.12.2014 11:37 10 1 957 просмотров
Какое-то время почти не заходила на местный форум. А сейчас там опять стало интересно. И полезно. С такими-то ставками по вкладам. Ощущения примерно как когда я только пришла на Банки.ру. Тогда, правда, максимальные ставки были ниже. 12,5-13%. Это было спокойное время между двумя кризисами. Предыдущие вклады под 20 % с хвостиком отходили в прошлое и имеющие их искали, что делать с деньгами дальше. Я в предыдущий кризис была ещё финансово неграмотная. Заходя в банки и видя рекламу, считала, что это сыр в мышеловке. Например, в Юниаструмбанке в конце 2008 года висел плакат с тарелкой печенья-ассорти. С высоким процентом по рублям. Я тогда только вернулась из Франции и про себя подумала: надо было не с печеньем, а с сыром тарелку изобразить. В Юниаструме, конечно, без засады не обошлось. Кто в теме, знает. Но потерь, во всяком случае, не было.

Потом, читая на форуме людей, которые не побоялись, и всё кончилось хорошо, решила: в следующий раз тоже так сделаю. Только будет он, этот следующий раз? На самом деле, лучше бы его не было. Но «история человечества – это история преодолённых кризисов». Столь умные слова я прочитала шесть лет назад во французской газете, подобрав её в аэропорту возвращаясь на родину. И вот он, очередной … Или очередная … (Как Вы привыкли выражаться? Матерное слово писать не буду. И даже более приличное.) А с ними и шанс. Конечно, читать в 2012 году о результатах удачных вложений в кризисные депозиты – это быть умным, извините за выражение, тем самым умом. А чем всё кончится сейчас, никто не знает. События хотя и имеют обыкновение повторяться, но не каждый раз один в один. Например, в предыдущий кризис повысили гарантийное обеспечение. Сейчас одни разговоры. Типа, 700 000 тысяч – уже не деньги. Но если сделать больше, то на всех не хватит.



Ладно, исходим из того, что есть. Таская с тарелок бесплатный сыр. Надеясь на лучшее. Но понимая, на что идём. Стоит ли в конце добавить, что жить вообще опасно, рискованно … Страшно? Или Вам нет?

Комментарии 10

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Ждем 30% - интересно кто первый из банков предложит?)
ЗЫ жизнь, вообще, страшная штука - еще никто не выживал
Александр Ногин  (Мабуро)
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Мне, например, совершенно не страшно. Пройдя 90-ые годы и выжив ТАМ, нынешние потрясения не впечатляют. Больше истерии нагоняют СМИ и всякие ток-шоу. Самое главное это не впадать в панику и соответственно в маразм. Сегодняшнее предложение банков в 20% выгодно тем у кого были какие-то невостребованные деньги и лежали они, допустим, под подушкой. Предложение кратковременное, например у МКБ на 3 месяца. Вначале воодушевился, решил переоформлять вклады, но посчитав и остыв немного, пришёл к выводу, что почти ничего с этого не поимею. Закрыв вклад раньше срока, соответственно теряешь нажитые ранее проценты( а они не малые), пока они восстановятся за счёт нового вклада-эти 3 месяца уже пройдут, а далее банки опустят ставки. Так что между нами "банкирами" (маааленькими-"пробниками" smile:D ) говоря- овчинка выделки не стоит. Меньше паники и всё устаканится. smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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Это есть. У Хоум Кредит тоже 3 месяца. Получше (в смысле срок подольше) предложения у Русского Стандарта, Росинтера, Транспортного, Ренессанса ... Но да, везде надо считать, что выгоднее. Вот не было у нас печали ... Зато будет чем заняться на досуге. smile:D
Тамара Сосновцева  (masayna)
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Надо было выбирать вклад без потери процента, например Банк Жилфинанс. или Актив банк. Были такие варианты.
Сейчас остановилась на Трастбанке. 21% на любой срок 90-180-360. 30% - это не реально. Это надо вообще экономике упасть.
Ольга Курочкина  (kha)
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Слышала, в Трастбанке столпотворение. Типа, в отделение пришло где-то пятьсот желающих ... и не все ушли довольными. Да, проценты высокие - но если не в Интернет-банке, то они могут не достаться элементарно из-за того, что слишком много народу их хочет. И даже в ИБ сейчас может быть так, что сегодня откроешь, а завтра уже выше процент. В том же ИБ. Не говоря уже о других местах. И снова жаба душит. Сейчас, конечно, появился энтузиазм этим заняться, пофиксить что получше. Но нелёгкое это дело, а в отделениях ещё и не быстрое ... smile:(
Тамара Сосновцева  (masayna)
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Да,Оля, жаба душит, но решение надо принять в понедельник. На страничке Траста написано, что надо иметь
Пром-код от сайта Banki.ru , что это? Собственно поэтому и зарегистрировалась на сайте. А сейчас во всех банках столпотворение. В одних забирают, в другие несут. Думаю, что повышать учётную ставку больше не будут. Большинство банков не очень среагировали, проценты 12-13, вот и попёрся народ, где больше, а таких мало. Посмотри Юргу X
Ольга Курочкина  (kha)
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Нет, сама-то я выбрала для себя интересное. Что-то уже даже открыла. Проблема в том, что оно дальше растёт. Не будешь же каждый день открывать-закрывать.
Промокод не знаю, где здесь дают. Ни разу таким не пользовалась.
На форуме пишут, могут потом более интересные предложения быть. Наоборот, у меня такое впечатление, что торопиться не надо. Даже в спокойное время, сначала были ставки 11%, потом 12-13. А сейчас процесс только начался.
Ольга Курочкина  (kha)
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Вы не пробовали спросить про промокод в ветке про вклады в банке "Траст"?
Тамара Сосновцева  (masayna)
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Я нашла, что такое Пром-код. Это на главной странице сайта надо нажать " Спецпредложение" Пром-код выдаётся
при подаче заявки на открытие вклада Онлайн. Он предусматривает льготу при досрочном расторжении 7%. и
возможность поиграть в лото и выиграть 25000 руб.( лохотрон). Но меня не зацепило. Вчера в субботу ещё один банк повысил проценты, постепенно все втягиваются в борьбу за вкладчика. Так что решила немного подождать, но не из-за того, что кто-то даст больше, просто не хочется стоять в очереди. Пусть схлынет ажиотаж. Удачи Вам.!!!! smile:o
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