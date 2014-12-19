Поймать процент

Какое-то время почти не заходила на местный форум. А сейчас там опять стало интересно. И полезно. С такими-то ставками по вкладам. Ощущения примерно как когда я только пришла на Банки.ру. Тогда, правда, максимальные ставки были ниже. 12,5-13%. Это было спокойное время между двумя кризисами. Предыдущие вклады под 20 % с хвостиком отходили в прошлое и имеющие их искали, что делать с деньгами дальше. Я в предыдущий кризис была ещё финансово неграмотная. Заходя в банки и видя рекламу, считала, что это сыр в мышеловке. Например, в Юниаструмбанке в конце 2008 года висел плакат с тарелкой печенья-ассорти. С высоким процентом по рублям. Я тогда только вернулась из Франции и про себя подумала: надо было не с печеньем, а с сыром тарелку изобразить. В Юниаструме, конечно, без засады не обошлось. Кто в теме, знает. Но потерь, во всяком случае, не было.Потом, читая на форуме людей, которые не побоялись, и всё кончилось хорошо, решила: в следующий раз тоже так сделаю. Только будет он, этот следующий раз? На самом деле, лучше бы его не было. Но «история человечества – это история преодолённых кризисов». Столь умные слова я прочитала шесть лет назад во французской газете, подобрав её в аэропорту возвращаясь на родину. И вот он, очередной … Или очередная … (Как Вы привыкли выражаться? Матерное слово писать не буду. И даже более приличное.) А с ними и шанс. Конечно, читать в 2012 году о результатах удачных вложений в кризисные депозиты – это быть умным, извините за выражение, тем самым умом. А чем всё кончится сейчас, никто не знает. События хотя и имеют обыкновение повторяться, но не каждый раз один в один. Например, в предыдущий кризис повысили гарантийное обеспечение. Сейчас одни разговоры. Типа, 700 000 тысяч – уже не деньги. Но если сделать больше, то на всех не хватит.Ладно, исходим из того, что есть. Таская с тарелок бесплатный сыр. Надеясь на лучшее. Но понимая, на что идём. Стоит ли в конце добавить, что жить вообще опасно, рискованно … Страшно? Или Вам нет?