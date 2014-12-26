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Пережить конкурента

26.12.2014 13:42 3 2 099 просмотров
Интернет-Банк. Три Счёта одного Клиента.

Д е п о з и т н ы й: Какие вы, 408-е, несерьёзные. На тебе, Карточный, вечно какая-то мелочь болтается. А на Текущем вообще ноль. То ли дело я. На мне уже полгода лежит одна и та же крупная сумма.

К а р т о ч н ы й: А что я могу? На мне процент меньше, чем на тебе. Что с тебя капает, Клиент сразу снимает в банкомате.

Т е к у щ и й: А я даже не понимаю, зачем я нужен. С тех пор как открыли, на мне ни разу не было ни копейки.

К а р т о ч н ы й: Без тебя Клиент не смог бы пользоваться Интернет-Банком.

Т е к у щ и й: Так он и не пользуется. Ни разу даже не заглянул.

К а р т о ч н ы й: Значит, ему не надо.

Д е п о з и т н ы й: Мог бы хоть раз зайти ради интереса, полюбоваться.

Т е к у щ и й: Заодно и мы бы его увидели.

Д е п о з и т н ы й: Интересно, он мужчина или женщина?

Ка р то ч н ы й: Мужчина. Вон наверху ФИО.

Те к у щ и й: А кроме ФИО мы ничего о нём и не знаем.


Через месяц.

Д е п о з и т н ы й: Безобразие! С меня сняли почти все деньги! Остался только неснижаемый остаток. Всё остальное отобрал конкурент. Вон подо мной отображается. С суммой в два раза большей, чем была на мне.

Т е к у щ и й: А на меня деньги положили – и тут же сняли. Я даже понять ничего не успел.

Д е п о з и т н ы й: Ты Клиента хоть видел?

Т е к у щ и й: Да. Но разглядеть толком не успел.

К а р т о ч н ы й: А я нет. Лёг спать и ничего не увидел.

Д е п о з и т н ы й: Он разбудил меня среди ночи. И я почувствовал, как с меня уходят деньги …

Т е к у щ и й: Да, неприятное ощущение. А когда поступают, приятно. Люди говорят «деньги счёт любят». А что счёт любит деньги, они не знают.

К а р т о ч н ы й: Поговорка не про нас. Тот счёт – процесс. А мы - банковские счёта. Я деньги тоже люблю. Но мне теперь с этого нового Депозитного ничего не капает. Там же Капитализация ...

Т е к у щ и й: А это ещё кто такая?

К а р т о ч н ы й: Какой ты, Текущий, дремучий. Она очень известная дама. Клиенты её любят. А я нет. Когда она появляется, карточные счета часто висят как ты, с нулевым балансом.

Д е п о з и т н ы й: Теперь тебе от меня мало что будет перепадать …

К а р т о ч н ы й: Ничего, 423-й, держись. У нового Депозитного срок всего три месяца. А потом всё вернётся на круги своя.

Д е п о з и т н ы й: Откуда ты знаешь? Там же Пролонгация.

К а р т о ч н ы й: Ну и что. У тебя тоже. А срок в несколько раз длиннее. Главное набраться терпения. Дождаться, когда ставка на нём опустится ниже твоей. Тогда Клиент снова переложит все деньги на тебя.

Т е к у щ и й: И они опять пройдут через меня?

К а р т о ч н ы й: Конечно. Через меня вон каждый месяц ходят.

Т е к у щ и й: Тогда получается, что я не зря живу. Ладно, буду ждать.


Через год

К а р т о ч н ы й: Мы опять втроём! Смотри, Текущий, сколько на Депозитном денег!

Т е к у щ и й: Ух ты! Когда на меня вчера сделали перевод, я еле выдержал. А на нём же ещё остаток лежал. Но всё равно приятно. Правда, Депозитный?

Д е п о з и т н ы й: Да. Стоило потерпеть. Без того второго Депозитного мне бы столько не видать. Зря я ему завидовал. Что его пополняли, а меня нет.

К а р т о ч н ы й: Я же говорил. И на меня теперь больше капать будет. А раз ставки по вкладам стали падать, нам уже ничего не грозит.

Д е п о з и т н ы й: Как не грозит? А если Клиент умрёт? Или Банк лопнет?

К а р т о ч н ы й: Тогда мы в другом Банке у другого клиента материализуемся. С теми же номерами. Мы же не люди, чтобы жить один раз.

Т е к у щ и й: И я материализуюсь?

К а р т о ч н ы й: Какой же ты, Текущий, всё-таки тупой! Каждый раз тебе надо всё объяснять. Конечно, ты тоже. Чем ты хуже нас? Даже если на тебе нет денег, да к тому же ещё и мало мозгов, всё равно без тебя никуда. Только мы уже в другом банке вряд ли встретимся. Разбредёмся по разным клиентам.

Т е к у щ и й: Ой, я буду по вас скучать …

К а р т о ч н ы й: Представь, ведь и я по тебе тоже. Несмотря на всю твою бестолковость …

Комментарии 3

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Почти как Вицин, Моргунов и Никулин!)))
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