Когда ведёшь бумажный дневник, хочется туда побольше всего записать. Что случилось, кто чего сказал. Но записать всю реальную жизнь всё равно не удаётся. У виртуальной в этом отношении преимущество. Она уже и так записана. Кто что в Интернете произнёс и какие слова запостил. Больше ведь в виртуальной жизни ничего не случается. Виртуальная жизнь – это слова. Ну, ещё картинки, смайлики, лайки …
Что-то, конечно, может быть удалено модераторами. Ведь некоторые пишут в Интернете, как на заборе.
Так что недостойное приходится удалять. На Банки.ру с этим построже. А где-то смотрят сквозь пальцы. Хотя и там что-то удаляют. Удалить написанное может и сам автор. Но, как было сказано на одном сайте для блогеров, ластика в Интернете нет. Поэтому лучше сначала подумайте, стоит ли это писать. За то время, что ваши слова успеют провисеть в общем доступе, кто-то может скопировать их в Word. Или сделать скриншот. А то и просто запомнить и потом где-то воспроизвести. Поэтому надо учитывать, что даже стёртый из Сети эпизод виртуальной жизни может сохраниться.
Зато кто ведёт достойную виртуальную жизнь, может потом её перечитывать. Со всеми подробностями. Конечно, если Вы живёте в Интернете давно (или даже недавно, но бурной жизнью), то перечитать всё может быть нереально. Как и записи в бумажном дневнике, если он ведётся практически с детства. Но всё равно радует, что оно записано.
Если есть желание прокомментировать, всё-таки поразмыслите: а может, не надо … Виртуальная жизнь - это Вам не шутки. Выражаясь по-латыни, scripta manet. По-русски похоже про написанное пером. А тут даже Интернет ...
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