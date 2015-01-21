Уйти или остаться

Сняла наконец платину с металлического счёта, по поводу которого переживала здесь Так это хорошо? Тогда было бы слишком рано. Сейчас может быть тоже. Но это всегда только задним умом узнаёшь. И всё-таки за металлические счета сейчас спокойно только в Сбербанке и ВТБ24. Осталось ещё серебро в «Открытии». «Открытие» выбрали санатором банка «Траст». С одной стороны, немного успокаивает. Но с другой думаешь: а не случай ли это, когда спасение рук утопающих – дело рук самих утопающих?
Ладно, сейчас я вообще-то хотела снова про Промсвязь. Там теперь осталось четыре пустых счёта в разных металлах, текущий счёт, карта и Интернет-банк. Пойти закрыть всё это хозяйство? Но чтобы посетить банк, всё-таки надо сделать над собой усилие. Это чтобы положить на вклад, специального стимула не нужно. Жаба сама гонит в банк. Как же, оно лежит, а проценты на него не идут. А тут надо идти, ждать в очереди неизвестно зачем. Может, пусть себе висит всё как есть? Но тогда будет соблазн вернуться. К тем же рискам. Таким ещё, например, как принудительный обмен по невыгодному курсу. Как с валютой.
Иногда очень хочется полностью выйти в рубли и спокойно держать всё на депозитах. Хотя какое в наше время спокойствие. Ещё на сайтах про металлические счета люди справедливо писали, что они интереснее вкладов. Из собственного опыта скажу, что особенно «интересно» сидеть в убытках. По идее, осваивая какой-то финансовый инструмент, нужно всё время следить за динамикой. А мне, когда убытки, даже знать не хочется, какая там цена. Зато когда растёт, опять просыпается интерес. Но с депозитами сейчас тоже не соскучишься. То повысят ставки, то понизят. Не успеешь зафиксировать – чувствуешь себя обделённым. Или если есть вклады со старыми ставками, которые нет смысла закрывать, чтобы открыть новые. Потому что в результате в конце срока всё равно будет то же самое. Или почти. С учётом потерь от закрытия. Да ещё неизвестно, долежит ли новый вклад до конца срока. Сколько банков выживет и не придётся ли класть «недолежавшее» под более низкий процент.
Ещё хочется оставить металлические счета потому, что имеется подозрение: когда рубль начнёт расти к валюте, металлы будут расти быстрее рубля. Так что диверсификация имеет смысл. Хотя тоже без гарантии. Ведь металлы никому ничем не обязаны. И могут решить, что им тоже лучше падать. Но они уже хотя бы знакомый предмет инвестиций. Смотришь на график и видишь: да, именно так оно и должно себя вести. Меня тут в моём блоге соблазняли биткойнами. Потом видела в Интернете, что они обвалились. Это, конечно, с любым активом может быть. Но биткойн ещё такой незнакомый, непонятный … А с металлами я всё-таки чему-то учусь на своих ошибках.
Конечно, лучше всего было бы сейчас в Промсвязи всё закрыть. А потом в «Открытии», когда меня наконец выпустят там из серебра. Временами заводятся разговоры о том, что металлические счета тоже надо страховать. Может, правда сделают? Ведь только тогда это перестанет быть не совсем разумным риском во всех банках, кроме двух. Аналогичным превышению застрахованной суммы по депозиту. В общем, надо мне в ближайшее время со своей склонностью к риску определиться. И уйти из Промсвязи … или остаться.
Комментарии 7
ЗЫ проанализировать и сделать оргвыводы!)))
мне бы ваши заботы!
Жадные они там тоже, да. В этом смысле у меня с ними взаимопонимание. Данное человеческое качество, оно без границ. Во всех смыслах.