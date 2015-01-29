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Рубли или валюта?

29.01.2015 11:03 12 1 110 просмотров
Дилемма из предыдущей заметки разрешилась в пользу остаться. Пока с пустыми счетами. Потому что даже при стабильном рубле металлические счета – достаточно сложный инструмент для инвестиций. А сейчас ещё движения рубль-доллар будут все карты путать. Если золото и платина вырастут в долларах, но доллар упадёт к рублю, то прибыль может быть примерно такая же как на депозите под 20% годовых. Тогда, наверно, лучше на депозите подержать? С гарантией и без заморочек. Серебро и палладий ещё сами по себе волатильные хуже рубля. На них прибыль может быть больше. Но и убытки соответственно. Поэтому ловить что-то в этом хаосе в настоящее время желания нет. Но если бы я оставила себе на будущее только возможность вкладываться в металлы в госбанках с их лошадиным спредом, то УЖЕ СЕЙЧАС чувствовала бы себя в чём-то обделённой. А так мне комфортно. Возможность инвестировать на более человеческих условиях остаётся доступной. Другой вопрос, буду ли я ею пользоваться. С учётом рисков, описанных в прошлый раз. Ладно, жизнь покажет.

Теперь мне нужно сделать ещё один выбор. Валюта осталась только на вкладах без частичного снятия. Причём эти вклады долгосрочные с максимальными процентами. Сейчас примерно такие проценты предлагают только на короткий срок. А у меня в одном банке может ещё год лежать. А в другом вообще пять лет. Хотя уже сейчас можно закрыть без потерь. А в первом случае предусмотрено льготное расторжение под меньший, но тоже хороший процент. С одной стороны, эту разницу в несколько процентов терять жалко. С другой, смотришь как валюта летает туда-сюда по несколько рублей и думаешь – а даже это больше, чем те проценты. И банк там тоже не Сбербанк. Ещё неизвестно в какой валюте получишь. Когда и по какому курсу. Или, например, в случае санации могут ведь и условия вкладов поменять? А сейчас, если положить рубли под 20%, всё с лихвой отобьёт. Многолетний вклад тоже жалко закрывать. Но если опять застрянешь на годы в упавшем долларе … Тоже будет некомфортно.

Читаю Интернет. Некоторые аналитики пишут, что курс доллара сейчас завышен. И красная цена ему рублей 50. Куда он и вернётся. Но если слепо верить аналитикам, можно остаться без … не только долларов и евро.

И, опять же, если сидеть в валюте, то делать ничего не надо. А если выходить в рубли, надо совершать телодвижения, ходить по банкам … Вот что я теперь решу? smile:scratch:

Комментарии 12

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Только в товары длительного хранения!
Юрий Локтев  (Юранд)
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Богатство от слова Бог,все от него зависит,богат тот,кто доволен тем.что имеет.,ну а вообще лучше иметь недвижимость и свои земли.
Ольга Курочкина  (kha)
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"Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим. И это - суета и томление духа!" (Екклесиаст 2:26) smile:!:
Юрий Локтев  (Юранд)
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Ольга-Верно.По нажитому вам-оценка,по прожитому-заслуга.Все сейчас-суета.но излишки я держу на рублевых дерозитах,потому что не верю в американские фантики.
Ольга Курочкина  (kha)
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А я вообще ни во что не верю и диверсифицирую. В тему поста склоняюсь к тому, чтобы всё-таки по-прежнему иметь депозиты в разных фантиках. Перетрясая пОртфель в зависимости от ситуации. Желательно всё более адекватно, хотя бы со временем. smile:)
Юрий Локтев  (Юранд)
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Ну.что еще нужно.дом.машина счет в банке.а главное здоровье и духовное оздоровлениеи главное мир.Остальное от лукавого.
Матби  (matbea)
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Как ни странно в биткоинах. Рубли и доллары постоянно обесцениваются, т.к. их печатают с бешеной скоростью. Золото не удобно хранить и перевозить.
Ольга Курочкина  (kha)
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А я боюсь. Вы, случайно, не айтишник? Что-то там в Интернете без личных данных ... Конечно, в этом свои преимущества. Но не для таких, как я. smile:notiam: То, что волатильное, не пугает. Сейчас, по-моему, всё такое. smile:D Но до Вас мне тут советовали только 10% в них держать. А у Вас даже всё в одной корзине? smile:o
Матби  (matbea)
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Не надо быть айтишником, чтобы понимать, что биткион - это НАЛИЧНЫЕ. А любой нал всегда анонимен, неважно будь то рубли или доллары.
Ольга Курочкина  (kha)
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Не-е-ет, нал - это то, чем можно расплатиться на базаре ... smile:D Не виртуальном. Что в кармане лежит и всегда под рукой. А крипто- для тех, кто не в теме - это как-то мутно ... smile:|
Матби  (matbea)
#
наличные деньги - это те, которые есть в наличии и биткоинами уже давно можно расплатится на реальном базаре. В Москве даже один subway принимает оплату биткоинами.
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