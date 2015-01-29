Рубли или валюта?

Дилемма из предыдущей заметки разрешилась в пользу остаться. Пока с пустыми счетами. Потому что даже при стабильном рубле металлические счета – достаточно сложный инструмент для инвестиций. А сейчас ещё движения рубль-доллар будут все карты путать. Если золото и платина вырастут в долларах, но доллар упадёт к рублю, то прибыль может быть примерно такая же как на депозите под 20% годовых. Тогда, наверно, лучше на депозите подержать? С гарантией и без заморочек. Серебро и палладий ещё сами по себе волатильные хуже рубля. На них прибыль может быть больше. Но и убытки соответственно. Поэтому ловить что-то в этом хаосе в настоящее время желания нет. Но если бы я оставила себе на будущее только возможность вкладываться в металлы в госбанках с их лошадиным спредом, то УЖЕ СЕЙЧАС чувствовала бы себя в чём-то обделённой. А так мне комфортно. Возможность инвестировать на более человеческих условиях остаётся доступной. Другой вопрос, буду ли я ею пользоваться. С учётом рисков, описанных в прошлый раз. Ладно, жизнь покажет.Теперь мне нужно сделать ещё один выбор. Валюта осталась только на вкладах без частичного снятия. Причём эти вклады долгосрочные с максимальными процентами. Сейчас примерно такие проценты предлагают только на короткий срок. А у меня в одном банке может ещё год лежать. А в другом вообще пять лет. Хотя уже сейчас можно закрыть без потерь. А в первом случае предусмотрено льготное расторжение под меньший, но тоже хороший процент. С одной стороны, эту разницу в несколько процентов терять жалко. С другой, смотришь как валюта летает туда-сюда по несколько рублей и думаешь – а даже это больше, чем те проценты. И банк там тоже не Сбербанк. Ещё неизвестно в какой валюте получишь. Когда и по какому курсу. Или, например, в случае санации могут ведь и условия вкладов поменять? А сейчас, если положить рубли под 20%, всё с лихвой отобьёт. Многолетний вклад тоже жалко закрывать. Но если опять застрянешь на годы в упавшем долларе … Тоже будет некомфортно.Читаю Интернет. Некоторые аналитики пишут, что курс доллара сейчас завышен. И красная цена ему рублей 50. Куда он и вернётся. Но если слепо верить аналитикам, можно остаться без … не только долларов и евро.И, опять же, если сидеть в валюте, то делать ничего не надо. А если выходить в рубли, надо совершать телодвижения, ходить по банкам … Вот что я теперь решу?