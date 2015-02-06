Ни жив, ни мёртв

В конце ноября открыла вклад в Судостроительном банке. Под 12% годовых. Тогда и 12 не везде давали. Увидела рекламу по 11 с чем-то и пришла. Сидя в очереди, услышала, как операционистка говорит клиенту: «А у нас вчера новый вклад появился, под 12 процентов». Я, конечно, его и открыла. Думая: вовремя пришла, повезло. А потом не знала, что делать. По условиям можно забрать через 3 месяца, получив 7% годовых. Или можно было просто закрыть и отнести деньги в другой банк. Сразу после повышения ключевой ставки. Теоретически это было бы выгоднее. Но реально в тот момент в банки лучше было не ходить. Особенно чтобы ЗАБРАТЬ деньги.После Нового года вижу на форуме в «Обсуждении банков» появилась активная ветка про Судостроительный. Раньше он как-то особо не обсуждался. Во всяком случае, я не видела. А тут жалобы, что не проходят платёжки. И аналогии с Мастером. Сначала подумала: ложная паника. Наверно, всё из-за Нового года. И всеобщего хаоса и неразберихи. Потом вроде начало рассасываться. Платежи исполнились. Отслеживаю дальше. Начинает пахнуть керосином. Старые вклады вместо пролонгации падают на текущий счёт. Ввели ограничения на выдачу наличных. И даже открытым текстом говорят вкладчикам, что выгоднее дождаться отзыва лицензии. Мне-то это и так ясно. Тогда я своё под 12% годовых не через 540 дней получу, а раньше. Думаю: скорей бы уж отзывали, что ли.Не тут-то было. В ветке банк уже считай похоронили, а он всё живёт. Хотя если судить по инфе, скорее мёртв, чем жив. Те, у кого превышение, понятно, хотят санации. А у кого там все деньги, хотят хоть какой-то определённости. Деньги-то нужны. Это у меня "ненужное" просто под 12% процентов лежит. Вместо 21,5.Но я как-то смирилась. Не первая ошибка в управлении финансами. И не последняя. Иногда они просто неизбежны. Но вот хранить все деньги в одном банке … Да ещё в наше время … Никогда бы не стала. Интересно, чем дело кончится. Пока интрига. На бирже кто-то скупает ставшие мусорными облигации Судостроительного в надежде на профит.В ветке пишут: у людей инсайд, банк будет жить.Если эта бодяга продлится до конца февраля, буду избавлена от необходимости решать, забирать ли мне с 7% годовых за три месяца. И класть в другой банк отбивать упущенное. Или нет. Поскольку операции по выдаче наличных физическим лицам тяжёлобольной банк выполнять не в состоянии. Но там есть ещё следующие варианты снятия. Через 180 дней 8% годовых, через 274 девять … Или сб все 540 дней умирать будет? И мне не придётся ничего решать?