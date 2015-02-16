Наконец-то

Сегодня открыла «Обсуждение банков» - вижу ветку про Судостроительный перенесли в «Отзыв лицензии». Когда её отозвали у Мастер-банка, я расстроилась. Я, бывший вкладчик Мастер-банка А теперь я ещё и бывший вкладчик Судостроительного. Но сейчас довольна. Хотя радоваться чужой беде нехорошо. Почему довольна, написано в предыдущей заметке.
Клиентом Мастера пробыла около года, а СБ меньше трёх месяцев. И в Мастере ещё валюта была. Представляете, в ноябре 2013 … Единственное, что сейчас жалко – у Судостроительного отделение было в шаговой доступности. Ближе, чем некоторых других банков. В которые я, тем не менее, хожу. И обслуживание нравилось. Хотя всего два раза посетила. В ветке опытные клиенты писали, что у сб банка это действительно плюс. Но увы …
Сейчас там в ветке пугают: вот вы вкладчик – а уверены, что вас есть в реестре? Тут пост был про Волга-Кредит. Там кто-то даже в реестре значился. Но пришёл за выплатой, а сумма … сильно не в его пользу. Да, жить страшно. И хранить деньги в банках тоже. Но в биткойнах ещё страшнее. Во всяком случае, мне. И даже под подушкой. А банки хоть в качестве моральной компенсации проценты платят. Страшилок же сейчас столько отовсюду лезет, что уже и не страшно.
От Мастер-банка у меня остались на память карты. А от сб – сертификат вкладчика.
Теперь не понадобится …
Вот вам и 20 лет успешной работы. Мастер-банк тоже прожил только 20. Карты были к счёту «МБ 20 лет». Прямо роковая дата …
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