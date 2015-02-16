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Наконец-то

16.02.2015 14:24 4 981 просмотр
Сегодня открыла «Обсуждение банков» - вижу ветку про Судостроительный перенесли в «Отзыв лицензии». Когда её отозвали у Мастер-банка, я расстроилась. Я, бывший вкладчик Мастер-банка А теперь я ещё и бывший вкладчик Судостроительного. Но сейчас довольна. Хотя радоваться чужой беде нехорошо. Почему довольна, написано в предыдущей заметке.

Клиентом Мастера пробыла около года, а СБ меньше трёх месяцев. И в Мастере ещё валюта была. Представляете, в ноябре 2013 … smile:painful: Единственное, что сейчас жалко – у Судостроительного отделение было в шаговой доступности. Ближе, чем некоторых других банков. В которые я, тем не менее, хожу. И обслуживание нравилось. Хотя всего два раза посетила. В ветке опытные клиенты писали, что у сб банка это действительно плюс. Но увы …

Сейчас там в ветке пугают: вот вы вкладчик – а уверены, что вас есть в реестре? Тут пост был про Волга-Кредит. Там кто-то даже в реестре значился. Но пришёл за выплатой, а сумма … сильно не в его пользу. Да, жить страшно. И хранить деньги в банках тоже. smile:yep: Но в биткойнах ещё страшнее. Во всяком случае, мне. И даже под подушкой. А банки хоть в качестве моральной компенсации проценты платят. smile:shuffle: Страшилок же сейчас столько отовсюду лезет, что уже и не страшно. smile:pardon:

От Мастер-банка у меня остались на память карты. А от сб – сертификат вкладчика.



Теперь не понадобится … smile:cry:

Вот вам и 20 лет успешной работы. smile:o Мастер-банк тоже прожил только 20. Карты были к счёту «МБ 20 лет». Прямо роковая дата …

Комментарии 4

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Жить страшно, но жить надо!
Юрий Локтев  (Юранд)
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Оптимизм-лучшее лекарство.Богатство от слова бог-все в его власти.
Ольга Курочкина  (kha)
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Для меня это оптимистичный сценарий. Хотя в РБК, например, было "ещё один кандидат на санацию". Да, на всё воля Божья. smile:)
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