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Всё равно надо открывать

27.02.2015 10:08 2 1 095 просмотров
Ежу понятно, что когда ставки по вкладам растут, вклады надо открывать. Хотя и в этой ситуации бывает неясно, что лучше. Класть сразу все деньги под хороший процент или фиксировать минимальными суммами. Вдруг ещё вырастет?

А когда ставки падают? С одной стороны, хочется, чтобы на как можно бОльшую сумму шёл максимальный доход. С другой, надо думать о будущем. Сейчас даже на полтора-два года, не говоря уже о трёх, найти интересные проценты нелегко. Лафа продлилась недолго. Кто не успел, тот опоздал. На год ещё что-то есть. Хорошо, если депозит можно открыть в Интернет-банке. На маленькую минимальную сумму. Когда там уже есть вклад с расходными операциями. Правда, может понадобиться сделать над собой некоторое усилие, чтобы переложить с бОльшей доходности на меньшую. Ещё лучше, если вовремя заканчивается вклад со старыми низкими процентами. Тогда сегодняшние всё-таки чуть-чуть повыше. Хорошо, когда максимальная сумма вклада не ограничена. А когда можно только двадцать неснижаемых остатков, то под «неинтересный» процент хочется сделать остаток поменьше. Что неправильно. Ведь это только сейчас кажется, что он неинтересен. А предложили бы такое до середины декабря ... smile:o Просто к хорошему слишком быстро привыкаешь. Меньше трёх месяцев прошло – а 13-14% уже мало ... smile:|

А если надо в банк ногами идти? Большой неснижаемый остаток сейчас вряд ли кого-то привлечёт. Основные деньги у людей всё же, наверное, пристроены. А с маленькой суммой приходить ... Сидеть в очереди, отнимать время у операционистов …



Отмахиваться от всего, что они захотят тебе кроме вклада впарить. Им же за это будет бонус. Нет, всё равно надо. Потом будет 12, 11 и 10 процентов … smile:(

Комментарии 2

Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Оля, желаю сделать самый оптимальный выбор! Мне - Весам - всегда тоже очень трудно принимать решение... smile:scratch:
Ольга Курочкина  (kha)
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Я хоть и не Весы, но со вчерашнего дня взвешиваю "за" и "против" 16% на 540 дней и 14% на 730. smile:D
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