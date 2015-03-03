Поругаться не удалось

В первый раз я получала страховое возмещение в Сбербанке. Вкладчик на букву ... Вчера, зайдя на сайт АСВ, увидела, что вкладчиков опять разделили по первой букве фамилии. Начиная с буквы Г нужно идти в ВТБ24. Днём было в лом, пошла в начале пятого. Предварительно почитав здесь на форуме, как идут выплаты. С Мастер-банком для меня это был первый раз и я просто не знала, что надо требовать наличные сразу в тот же день. Поскольку так положено по закону. Как меня просветили в комментариях. В ветке вчера днём кто-то уже успел рассказать историю, как сначала возмещение по Судостроительному выдавать отказывались и предлагали заказать на завтра, но после ругани отдали. Опять в Сбербанке – но я подумала: они с ВТБ24 два сапога пара. Так что тоже шла с настроем ругаться. Требовать управляющего, грозить жалобой в ЦБ. И без денег не уходить. А мне операционистка говорит: «Будете забирать наличными?» С одной стороны, это, конечно, хорошо. Но с другой, пост в блог теперь будет скучный.
Единственное, кассир была недовольна, что я не доверяю банковскому оборудованию. Выдала мне всё тысячными купюрами – а я давай с них резинки снимать и пересчитывать. «Вы сумму», говорит, «в окошке видели?» Но проверить же всё равно надо! Всегда, когда получаешь в кассе, пересчитываешь. Обычно это меньшие суммы. А тут бОльшую брать не считая? Вроде нелогично. Так что стояла под её осуждающим взглядом и считала. Думая: хорошо, что не миллион четыреста.
Отнесла, как хотела, под 21,5%. В том банке ставки уже упали и снова воцарилась благодать. Кроме меня всего один клиент. А с 21,5 было как на вокзале.
В ВТБ24 тоже много народу пришло. Я взяла талончик, посидела немножко на синем кресле и пошла на улицу. Основную часть времени прогуливалась недалеко от банка. Табло с очередью там видно с улицы и я подходила смотрела. Как проходят 580-е номера. У меня был D594. «Открытие текущего счёта физического лица». Хотя счёт у меня там и так есть. Отдельную опцию, как в прошлый раз в Сбере, не сделали. Может, ещё не успели или не будут.
Копейки почему-то не отдали. Просить не стала, мне они в жизни мало что изменят. А ВТБ24 с каждого вкладчика по копейке к господдержке прибавка. Сбербанк вообще целых 10 рублей на счёт положить требовал. Следующий страховой случай, интересно, где будет? Надо всё-таки их сюда в блог записывать. Сейчас сама себя по ссылке с интересом прочитала.
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