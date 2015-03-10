Где подвох?

Привлекла внимание реклама одной микрофинансовой организации. Нет, мыслей нести туда деньги нет. Интерес чисто теоретический. Хотя они правильно пишут: в банке вы в лучшем случае сбережёте деньги от инфляции. И то далеко не всегда. А вот у нас … Обещают золотые горы.Но ведь тогда и риски должны быть соизмеримые? А в рекламном тексте всё как-то больно складно написано. Вроде даже и гарантии есть.Пытаюсь прочитать между строк. О чём умалчивают? Ведь слишком хорошо. В жизни такого не бывает.Идёт фраза про Агентство по страхованию вкладов. В отношении банков. С этим я знакома не понаслышке. Только поэтому деньги в банках и держу.А далее сказано:«ХХХ» ( у меня не реклама) –Но ответственность Группы Х – это же не то, что вкладчикам выплачивают? Правильно я понимаю?С терминами как-то мутно. Вначале пишется про возможность открыть вклад. Хотя озаглавлено «Инвестиции в МФО». Так вклад или инвестиции? Первое всё же ассоциируется с гарантиями. А второе – сплошной страх и риск. Дальше опять подзаголовок «Страхование вкладов». И сразу :С банками всё просто – 1 400 000 и свободны. А там непонятно. Что страхуют-то? Должен ведь быть подвох. Кто-нибудь знает, в чём он?