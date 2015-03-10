Где подвох?

Привлекла внимание реклама одной микрофинансовой организации. Нет, мыслей нести туда деньги нет. Интерес чисто теоретический. Хотя они правильно пишут: в банке вы в лучшем случае сбережёте деньги от инфляции. И то далеко не всегда. А вот у нас … Обещают золотые горы. «… средняя доходность … в два, а то и в три раза выше, чем по банковским депозитам». Но ведь тогда и риски должны быть соизмеримые? А в рекламном тексте всё как-то больно складно написано. Вроде даже и гарантии есть.
Пытаюсь прочитать между строк. О чём умалчивают? Ведь слишком хорошо. В жизни такого не бывает.
Идёт фраза про Агентство по страхованию вкладов. В отношении банков. С этим я знакома не понаслышке. Только поэтому деньги в банках и держу. А далее сказано: «Страхование ответственности Финансовой Группы «ХХХ» ( у меня не реклама ) – сто миллионов рублей и эта сумма постоянно увеличивается». Но ответственность Группы Х – это же не то, что вкладчикам выплачивают? Правильно я понимаю?
С терминами как-то мутно. Вначале пишется про возможность открыть вклад. Хотя озаглавлено «Инвестиции в МФО». Так вклад или инвестиции? Первое всё же ассоциируется с гарантиями. А второе – сплошной страх и риск. Дальше опять подзаголовок «Страхование вкладов». И сразу : «Инвесторы МФО становятся обладателями страховых сертификатов, гарантирующих выполнение обязательств МФО и возмещение возможного ущерба на сумму вложенных средств и процентов …». С банками всё просто – 1 400 000 и свободны. А там непонятно. Что страхуют-то? Должен ведь быть подвох. Кто-нибудь знает, в чём он?
Комментарии 7
Забудьте про бумаги и устные обещания.
Просто оцените факты предстоящих действий (когда вы допустим делаете вклад и далее хотите забрать).
Такое впечатление, это что-то такое, что имеет право быть. Тут, по-моему, даже на сайте тоже рекламируется. Конечно, они так прямо сразу в рекламе не расскажут про свои слабые места. Интересно, если кто-то действительно о них знает.
Значит, от СРО эти сертификаты. И можно всё потерять. СРО всё же не АСВ. Вот это уже реально.