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Где подвох?

10.03.2015 10:02 7 1 199 просмотров
Привлекла внимание реклама одной микрофинансовой организации. Нет, мыслей нести туда деньги нет. Интерес чисто теоретический. Хотя они правильно пишут: в банке вы в лучшем случае сбережёте деньги от инфляции. И то далеко не всегда. А вот у нас … Обещают золотые горы. «… средняя доходность … в два, а то и в три раза выше, чем по банковским депозитам». Но ведь тогда и риски должны быть соизмеримые? А в рекламном тексте всё как-то больно складно написано. Вроде даже и гарантии есть.

Пытаюсь прочитать между строк. О чём умалчивают? Ведь слишком хорошо. В жизни такого не бывает.

Идёт фраза про Агентство по страхованию вкладов. В отношении банков. С этим я знакома не понаслышке. Только поэтому деньги в банках и держу. smile:) А далее сказано: «Страхование ответственности Финансовой Группы «ХХХ» ( у меня не реклама smile:oops:) – сто миллионов рублей и эта сумма постоянно увеличивается». Но ответственность Группы Х – это же не то, что вкладчикам выплачивают? Правильно я понимаю?

С терминами как-то мутно. Вначале пишется про возможность открыть вклад. Хотя озаглавлено «Инвестиции в МФО». Так вклад или инвестиции? Первое всё же ассоциируется с гарантиями. А второе – сплошной страх и риск. Дальше опять подзаголовок «Страхование вкладов». И сразу : «Инвесторы smile:wall: МФО становятся обладателями страховых сертификатов, гарантирующих выполнение обязательств МФО и возмещение возможного ущерба на сумму вложенных средств и процентов …». С банками всё просто – 1 400 000 и свободны. А там непонятно. Что страхуют-то? Должен ведь быть подвох. Кто-нибудь знает, в чём он?

Комментарии 7

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Любители половить рыбку в мутной воде кризиса!(((
Евгений Круподеров  (pectopatop)
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Подвох прост...
Забудьте про бумаги и устные обещания.
Просто оцените факты предстоящих действий (когда вы допустим делаете вклад и далее хотите забрать).
Ольга Курочкина  (kha)
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Выбросила уже эту газету с рекламой. Но они это там себе ставили в большой плюс. Типа мы как банки, только лучше. То есть не пирамиды какие-то, а действительно извлекают из кредитования населения доход больше банков и даже с меньшим риском с этими своими микрозаймами. И вроде как готовы этим доходом с населением делиться. smile;) Я первый раз прочитала, отложила. Но в память запало. Потом ещё статья про ломбарды попалась. Что вроде там ЦБ тоже порядок наводит. Так прямо захотелось ещё раз про МФО перечитать.

Такое впечатление, это что-то такое, что имеет право быть. Тут, по-моему, даже на сайте тоже рекламируется. Конечно, они так прямо сразу в рекламе не расскажут про свои слабые места. Интересно, если кто-то действительно о них знает.
Yulia Alexa
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Деньги, вложенные в подобные организации не подлежат страхованию, и не возмещаются, как в банках.. и если не ошибаюсь, то деятельность МФО контролируют якобы СРО, а СРО получает лицензию у ЦБ, но вклады не страхуются. Всем говорят, что СРО в случае - возмещает деньги, но на самом деле нет. Однозначно "мутная вода"...
Ольга Курочкина  (kha)
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Спасибо! Думала: двое мимо, может, третий кто по делу напишет. smile:gramercy:

Значит, от СРО эти сертификаты. И можно всё потерять. СРО всё же не АСВ. Вот это уже реально. smile:yep:
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