Вернуть доступ в ИБ

Прочитала вчера статью в газете. Что Интернет-счета привяжут к устройствам клиента. Думаю: вот ещё напасть. То страховку по вкладам хотят понизить, то это … Час от часу не легче. Ведь чтобы зарегистрировать компьютер, нужно идти в банк. Я клиент двенадцати. И в десяти у меня Интернет-банк. Причём у двух банков из десяти в прошлом году закрылись ближайшие ко мне отделения. До тех, что остались, тоже можно дойти пешком. Но идти далеко.Пишут, что идентификация может определяться в разных банках по-разному. Например, по IP-адресу. Что у меня такой есть, я в курсе. И даже знаю, где его можно увидеть. Но могут быть и другие способы. Что такое MAC-адрес, понятия не имею. И где он указан, тоже. А ещё там упоминаются IMEI и IMSI. Наверно, и это можно где-то посмотреть? Желательно до того, как идти в банк. Предварительно ещё узнав, что где регистрировать. Вся надежда на форум Банки.ру. Там ведь будут об этом писать? Или даже уже пишут? А то я на сайт через свой блог зашла.Прямо сегодня мне там Интернет-банк не нужен. Но на этой неделе заканчивается трёхмесячный вклад. В банках, которые увеличили проценты сразу после повышения ключевой ставки, на таких вкладах самый высокий процент. Были планы переложить его на другой в Интернет-банке. Теперь, чувствую, придётся идти в отделение. Поневоле мысли: специально, что ли, подгадали? Три месяца назад народ давился, чтобы вклады открыть. Новые клиенты и те, у кого не было ИБ. А теперь к ним прибавятся ещё и те, у кого он БЫЛ.Там аналогичный вклад. Но Интернет-банк только на просмотр. Уже несколько лет. Читаю на форуме ветку этого банка. Представитель банка все эти годы обещает «в скором времени» пришествие нормального многофункционального ИБ. А пока приходится ходить ножками.Хорошо то, что отделенияв одном доме. Дверь в дверь. Из одной вышел, в другую вошёл. Всё-таки вотоже надо идентификатор зарегистрировать. Вдруг случится чудои там можно будет совершать операции? А то просишь операционистку выписку с депозитного счёта. Она: "У Вас Интернет-банк подключён? Вы можете там посмотреть." Приходится объяснять, что цель – не полюбоваться на сумму исключительно ради эстетического удовольствия. А проверить, не застряли ли деньги на текущем счёте. И если да, то здесь же в отделении исправить положение. А дома в ИБ что я сделаю?В их ИБ у меня на одном компьютере тоже можно только посмотреть. А на другом недавно удалось даже доллары на евро поменять. Видно, дело в браузере. Хорошо, что у компьютеров один и тот же IP. Но вдруг придётся регистрировать не его, а то, что на три буквы? Или даже на четыре?Там в последний день месяца падают на текущий счёт проценты. Вкладов, куда их можно перевести, больше нет. Доллары хожу забирать вручную. Рубли можно вытащить картой через ИБ и банкомат. Делаю так, когда нужны мелкие купюры. Сейчас их достаточно. Наоборот, хочется крупную. Поэтому заберу рубли вместе с долларами. Заодно и с ИБ разберусь.Тоже веселье с процентами в конце месяца. Я часть капитализировала обратно на вклад, а из остального строила лестницу на будущее. Открывая вклад на минимальную сумму. К сожалению, сейчас уже под гораздо меньший процент.Теперь, прежде чем устраивать веселье, придётся лично посетить серьёзное учреждение.Там в конце апреля мне нужно получить новую карту. Автоматический перевыпуск по сроку. Уже sms-ки шлют, чтобы я не забыла. Надеюсь, до тех пор ИБ не понадобится.Тоже пришло sms. Хотите перевыпустить карту – приходите в отделение. Проблема, что карт, которая у меня была, больше нет. А есть какие-то с менее выгодными условиями. Но если я хочу продолжать с металлическими счетами, карта нужна. Так что надо туда выбраться. Благо недалеко.В нём тоже металлические счета и карты. Картами можно пользоваться ещё долго. Надеялась, что до окончания срока самой новой идти туда не придётся. А теперь надо собираться в пеший поход по Москве …Он тоже теперь далеко. Хотя почти в том же направлении, что и. Но не уверена в себе. Что осилю оба за раз. Может быть, схожу два раза. Тем более что взависнет всего-навсего последняя ступенька лестницы из вкладов. На минимальную сумму в тысячу рублей. Которая оказалась ненужной после того, как проценты по вкладам повысили. Были планы переложить одним кликом на новый вклад. Но какое ЦБ дело до моих планов. У него свои. Грандиозные. Оградить население от Интернет-мошенников. Так что просто мышкой теперь не кликнешь.И ведь была там три дня назад. Могла бы сказать им IP, IMSI, IMEI и даже MAC. А теперь опять идти придётся …Ещё в двух банках у меня Интернет-банка нет. Какое счастье.