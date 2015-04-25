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Сбербанк, он такой Сбербанк ...

25.04.2015 10:23 1 933 просмотра
Уже давно не пишу в Народный рейтинг. Сейчас можно было бы. Но туда неинтересно. Утонет в отзывах ещё до того, как кто-то прочитает. Пусть лучше здесь висит на память.

Получила новую карту Сбербанка вместо окончившейся по сроку. Спросила, не подключены ли какие-то платные услуги. Сказали нет, всё как на старой.

На следующий день вижу пришло sms. smile:o Вам подключён полный пакет мобильного банка. К старой карте мне тоже сначала такой по ошибке в call-центре подключили. И стали приходить sms-ки об операциях, которые мне не нужны. Пришлось перезвонить переподключить.

В этот раз тоже звоню. Сначала послали. В пешее путешествие до ближайшего отделения. Где есть банкоматы и операционисты. Но мне каждый день туда ходить неинтересно. smile:| Поэтому спрашиваю: а по телефону, как в прошлый раз, можно? Можно, говорят. Переключили на другого оператора. Она у меня всё выспросила и даже, как ни странно, я нашла у себя листочек с кодовым словом. Попросили подождать. Сижу, музыку слушаю. Потом голос: извините за долгое ожидание, тут надо ещё заявку составить. Ждите ещё. Жду. Голос: знаете что. Пошлите просто на номер 900 sms со словом «Эконом» и четырьмя последними цифрами номера карты. Если не получится, звоните опять. Говорю спасибо, посылаю. Приходят какие-то циферки, посылаю тоже. Получаю ответ: теперь у вас тариф «Эконом». Как было на старой карте.

И зачем меня Сбербанк зря дёргает? Всё равно ведь не буду ему лишнего платить. В Народном рейтинге можно было бы пожаловаться на навязывание услуги. smile:evil: Но толку? Интересно, когда карта через три года закончится, история повторится? smile:wall:

Комментарии 1

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Грефу напиши!))
ЗЫ может сгорит от стыда?))
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