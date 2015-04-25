Сбербанк, он такой Сбербанк ...

Уже давно не пишу в Народный рейтинг. Сейчас можно было бы. Но туда неинтересно. Утонет в отзывах ещё до того, как кто-то прочитает. Пусть лучше здесь висит на память.Получила новую карту Сбербанка вместо окончившейся по сроку. Спросила, не подключены ли какие-то платные услуги. Сказали нет, всё как на старой.На следующий день вижу пришло sms.Вам подключён полный пакет мобильного банка. К старой карте мне тоже сначала такой по ошибке в call-центре подключили. И стали приходить sms-ки об операциях, которые мне не нужны. Пришлось перезвонить переподключить.В этот раз тоже звоню. Сначала послали. В пешее путешествие до ближайшего отделения. Где есть банкоматы и операционисты. Но мне каждый день туда ходить неинтересно.Поэтому спрашиваю: а по телефону, как в прошлый раз, можно? Можно, говорят. Переключили на другого оператора. Она у меня всё выспросила и даже, как ни странно, я нашла у себя листочек с кодовым словом. Попросили подождать. Сижу, музыку слушаю. Потом голос: извините за долгое ожидание, тут надо ещё заявку составить. Ждите ещё. Жду. Голос: знаете что. Пошлите просто на номер 900 sms со словом «Эконом» и четырьмя последними цифрами номера карты. Если не получится, звоните опять. Говорю спасибо, посылаю. Приходят какие-то циферки, посылаю тоже. Получаю ответ: теперь у вас тариф «Эконом». Как было на старой карте.И зачем меня Сбербанк зря дёргает? Всё равно ведь не буду ему лишнего платить. В Народном рейтинге можно было бы пожаловаться на навязывание услуги.Но толку? Интересно, когда карта через три года закончится, история повторится?