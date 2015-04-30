Продолжение про Транспортный. Всё это время за новостями не следила. Пришли сегодня sms, что начислены проценты. На всякий случай сначала зашла на их сайт посмотреть, какие сейчас вклады. Хотя с лестницами уже всё равно облом, но интересно. А там всего 8%.Как-то совсем грустно. Ну да ладно, у меня уже достаточно вкладов. Захожу в ИБ с намерением капитализировать проценты. Сумма не сто тысяч, а гораздо меньше. Пытаюсь перевести с карты на вклад с высокими процентами – операция отклонена. Совсем что ли пополнение отменили? Ладно, пробую переложить деньги на докризисный депозит. Где проценты ниже. Но и туда не дают!Придётся, думаю, зайти на Банки.ру. Почитать, что теперь с Транспортным.В ветке уже, по-моему, устали обсуждать его проблемы. И столько написано, что самой найти ответ затруднительно. Пишу вопрос, который меня мучает. Отправляю – и вижу, что за две минуты до меня кто-то успел написать, что пополнения запрещены … А потом мне персонально ответили, что да, это так. Вы думаете, я расстроилась? Наоборот. Если так, я спокойна. А то всё-таки одноразовые пароли вводила, мало ли что. А раз всем отказывают и народ про операции по выводу денег на карты других банков пишет, то пока всё ... более-менее "нормально".Раз проценты - и немалые - начисляют, значит, банк ещё жив. Я даже пока не буду заморачиваться. Дали 20% годовых за ещё один месяц – могут и на карте полежать. Как будто они в конце срока. Всё-таки надо мне следить, что происходит. Раз на Банки.ру есть такая возможность. А то так недолго и отзыв лицензии пропустить. Или чем там всё кончится. Можно будет даже в свободное время архивы почитать. Комментарии того момента, когда пополнения отменили совсем. Если соберусь. Я это даже больше люблю, чем художественную литературу. Раз в такое интересное время пожить довелось.