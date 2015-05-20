Третий страховой случай

Вот и конец истории про Транспортный. Интересно, что деньги из Судостроительного я тогда Поругаться не удалось туда отнесла. И пролежали они там меньше трёх месяцев. Зато под 21%. С одной стороны, жалко. С другой, после запрета пополнений посещали мысли: ладно, открытые вклады, они уже есть – а дальше что делать? Когда закончатся? Продолжать обслуживание в банке, от которого неизвестно, что ждать? Но когда деньги УЖЕ где-то лежат, то легче их там оставить. Чем переложить в другое место. А теперь – хочешь-не хочешь, а придётся. Уже это прямо как-то утомительно. Думать, куда переложить, а потом ещё и действительно идти перекладывать.
Слабое утешение то, что были там два неснижаемых остатка под докризисный процент. Хотя больше денег лежало под 20. То, что с декабря, пролежало почти полгода. Сейчас можно было бы разложить по фиксам так, что будет почти то же самое. Но это ж лишние телодвижения. И всё-таки процент чуть меньше.
На память останутся два календарика, магнит на холодильник и пластиковая карта. Действительно, хоть плачь. Рожки да ножки ...
От Судостроительного, кстати, ещё большой календарь на стене висит. И опять 20 лет. Как и в первых двух страховых случаях. Вот такая история с нашей банковской системой.
Кто следующий? Куда НЕ нести? И ведь есть даже один банк на уме, но не буду говорить. Хотя, может, как раз туда и отнести, пока там фикс хороший? Или где поменьше, но понадёжней? Или правда в несколько банков разнести, диверсифицировать.
Не дают, короче, жить спокойно. Открываешь Яндекс посмотреть погоду – а там тебе сверху НОВОСТЬ. Единственная радость – погода хорошая …
Комментарии 7
ЗЫ геморрой в придачу!))
<br />ЗЫ геморрой в придачу!))
Jasper-Foter
Здесь теперь новая кнопка "Ответить с цитированием". Протестирую на Вас.
ЗЫ уже устарело
Ольга Курочкина
Уж лучше с цитатой!))
Мне чаще хочется без цитаты.