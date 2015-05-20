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Третий страховой случай

20.05.2015 10:42 7 1 176 просмотров
Вот и конец истории про Транспортный. Интересно, что деньги из Судостроительного я тогда Поругаться не удалось туда отнесла. И пролежали они там меньше трёх месяцев. smile:cry: Зато под 21%. С одной стороны, жалко. С другой, после запрета пополнений посещали мысли: ладно, открытые вклады, они уже есть – а дальше что делать? Когда закончатся? Продолжать обслуживание в банке, от которого неизвестно, что ждать? Но когда деньги УЖЕ где-то лежат, то легче их там оставить. Чем переложить в другое место. А теперь – хочешь-не хочешь, а придётся. Уже это прямо как-то утомительно. Думать, куда переложить, а потом ещё и действительно идти перекладывать.

Слабое утешение то, что были там два неснижаемых остатка под докризисный процент. Хотя больше денег лежало под 20. То, что с декабря, пролежало почти полгода. Сейчас можно было бы разложить по фиксам так, что будет почти то же самое. Но это ж лишние телодвижения. И всё-таки процент чуть меньше.

На память останутся два календарика, магнит на холодильник и пластиковая карта. Действительно, хоть плачь. Рожки да ножки ...



От Судостроительного, кстати, ещё большой календарь на стене висит. И опять 20 лет. smile:o Как и в первых двух страховых случаях. Вот такая история с нашей банковской системой. smile:(

Кто следующий? Куда НЕ нести? smile;) И ведь есть даже один банк на уме, но не буду говорить. Хотя, может, как раз туда и отнести, пока там фикс хороший? Или где поменьше, но понадёжней? Или правда в несколько банков разнести, диверсифицировать.

Не дают, короче, жить спокойно. Открываешь Яндекс посмотреть погоду – а там тебе сверху НОВОСТЬ. Единственная радость – погода хорошая …

Комментарии 7

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Даешь приключений богатых и интересных!
ЗЫ геморрой в придачу!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
Даешь приключений богатых и интересных!
<br />ЗЫ геморрой в придачу!))

Jasper-Foter

Здесь теперь новая кнопка "Ответить с цитированием". Протестирую на Вас. smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Ответ с цитатой - моветон!))
ЗЫ уже устарело
Ольга Курочкина  (kha)
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Не сразу дошло, что цитату можно стереть. Только после комментирования новости о проработке вопроса ограничений выплат АСВ. Решили в очередной раз покошмарить. smile:nightmare:
Ольга Курочкина  (kha)
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А если без цитаты, то Вы не получите уведомление, я так понимаю. Моё мнение - раньше было лучше. Хочешь с цитатой, хочешь без цитаты - а человек уведомление получал. Или назад уже всё равно не вернуть? Ладно, по сравнению с другими сайтами на Банки.ру всё равно неплохо. А то как только не бывает. Или вообще нет кнопки "Ответить", или активность не сохраняется, а уведомления приходят, только когда захотят ...
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Цитата
А если без цитаты, то Вы не получите уведомление, я так понимаю. Моё мнение - раньше было лучше. Хочешь с цитатой, хочешь без цитаты - а человек уведомление получал. Или назад уже всё равно не вернуть? Ладно, по сравнению с другими сайтами на Банки.ру всё равно неплохо. А то как только не бывает. Или вообще нет кнопки "Ответить", или активность не сохраняется, а уведомления приходят, только когда захотят ...

Ольга Курочкина


Уж лучше с цитатой!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Главное, что выбор остался. Тогда сейчас не хуже, чем раньше. Одно лишнее движение только. smile;)
Мне чаще хочется без цитаты.
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