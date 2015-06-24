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Деньги любят покой

24.06.2015 09:50 2 1 125 просмотров
Не самый надёжный банк. С высокими процентами по вкладам. Средства клиента в трёх валютах.

Рубли: Почему нас постоянно таскают из банка в банк? Как было бы хорошо просто спокойно лежать на депозите.

Евро: Да, мы уже третий год на вкладе и нас никто не беспокоит.

Доллары: Такая у вас судьба. С тех пор как в прошлом году в пункте обмена валюты вы стали рублями.. И вас отнесли в банк, который попал под отзыв лицензии.

Рубли: В том банке к тому же были низкие проценты. А вот во втором мы уже лежали под максимальные. Но пролежали недолго. Здесь надеялись, как и вы, полежать хотя бы года три. Но на этой неделе пополнение вкладов стало «по техническим причинам» невозможно . Во втором банке тоже с этого начиналось …

Евро: Значит, мы рискуем превратиться в рубли?

Доллары: А может, клиент успеет нас снять и отнести в Сбербанк?

Евро: С потерей нескольких процентов? Выгоднее превратится в рубли. И тоже ляжем не под 8, а под 18.

Доллары: Лучше лежать в Сбербанке. Проценты низкие, зато покой. И никакой принудительной конвертации.

Евро: А может быть будет не отзыв лицензии, а санация?

Рубли: Во всяком случае, спокойной жизни не будет.

Доллары: Кончится кризис, будет вам покой. И низкие проценты. Как на нас. Однозначные.

Евро: Ну на рубли процентов десять-то дадут!

Доллары: Поживём – увидим.

Рубли: Мы уже на всё согласны. Только бы нас не трогали. Даже в Сбербанке готовы лежать.

Евро: Зачем в Сбербанке? Есть другие надежные банки с господдержкой.

Рубли: Да, остальные рубли из второго банка попали на депозиты в такие банки и лежат себе спокойно. А тут переживай: то ли отзыв, то ли санация ... Куда дальше попадём и насколько …

Доллары: Ладно, не расстраивайтесь раньше времени. Может, это действительно технический сбой.

Рубли: Какие вы оптимисты. А мы уже ни во что не верим. Готовимся к худшему.

Евро: Самое худшее – это низкие проценты.

Рубли: Нестабильность и неуверенность в завтрашнем дне хуже.

Доллары: А вы живите сегодняшним. Лежите под 17% и радуйтесь. А что завтра будет, неизвестно. Может, в надежный банк под 20 попадёте. Вас сюда больше из соображений удобства принесли. У клиента и получше фиксы есть. Но разносить было в лом. А так придётся.

Рубли: Да, надо же как-то отбивать две недели без процентов. Или мы второй раз даже три пролежали.

Евро: Вы-то отобьёте. А что с нашим курсом будет и есть ли в нас смысл под 3% годовых?

Доллары: Мы нужны для диверсификации. Клиенту так спокойнее.

Рубли: Вот, покой все любят.

Доллары: Вы главное не думайте слишком много о грустном. И вообще не забивайте себе голову. Пусть клиент думает, куда нас пристраивать. Наше дело лежать и обрастать процентами.

Рубли: Интересно всё-таки, что там с пополнениями. Скоро начислят проценты за месяц. Можно их будет с текущего счёта капитализировать или нет?

Евро: У вас там минимальное пополнение больше, чем сумма процентов.

Доллары: Значит, клиент сможет их забрать. Расходные операции пока разрешают.

Рубли: Опять клиенту беспокойство. И не захочет он больше в таком банке вклад пополнять. Ладно, подождём, посмотрим, что будет. Санация, наверно, всё-таки лучше?

Евро: А мы не знаем. Никогда не попадали.

Доллары: Может, теперь узнаем?

Рубли: Нет, ну скажите, почему нельзя просто спокойно лежать и ничего не знать?

Комментарии 2

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И только золотишко на даче в банке тихо лежало и молчало!))) Ибо молчание - золото!)))
Ярослав Бондарь  (prosvet)
#
Цитата
И только золотишко на даче в банке тихо лежало и молчало!))) Ибо молчание - золото!)))

Jasper-Foter

Главное чтобы еще пьяный дурман за язык хозяина не тянул. Ибо пока золото молчало, хозяин раздавал советы на право и налево smile:D
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