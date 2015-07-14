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Как-то это грустно

14.07.2015 09:54 1 822 просмотра
Предыдущий пост Деньги любят покой был навеян ситуацией в банке «Советский». В воскресенье читаю на форуме вроде там жизнь налаживается. Даже можно снова вклады пополнять. У меня были планы забрать проценты. Пошла вчера в отделение. Где-то в начале седьмого вечера. Идти туда минут тридцать. Приятная такая прогулка. Подхожу к отделению – вход выглядит как-то странно. Железная дверь такое впечатление, что заперта – а на ней несколько прозрачных файликов с объявлениями. Так бывает, когда отзывают лицензию и пишут для вкладчиков, чтобы они шли за деньгами в банк-агент.

Но там смотрю другое. Поменяли время работы. Раньше было каждый день до 20.30. А теперь только понедельник - пятница до 18.30. Так что дверь не зря показалась мне запертой. smile:wall:

Другое объявление ещё хуже. smile:( С 10 августа они вообще закрываются. И рекомендуют дальше обслуживаться в отделении на Полежаевской. Или где кому удобно.

Мне было удобно там, где они сейчас. Читала несколько лет назад в советах по управлению личными финансами: обойдите окрестности, узнайте, какие рядом с вами есть банки. Я и обходила. В спокойное время между кризисами. Когда банки расширяли сеть отделений. Так что могу теперь этот совет дополнить. На основе личного опыта. На предмет, какие могут быть риски и подводные камни.

У меня уже третий банк «уезжает». Из окрестностей. smile:cry: Писала здесь Как жалко. И ещё «Открытие» в конце прошлого года свалило. Оставив после себя Ханты-Мансийский банк. Так что я осталась с Интернет-банками. Правда, удобными. Но рано или поздно идти всё равно придётся. А до Полежаевской я даже, наверно, не дойду. Мне в комментарии по второй ссылке написали: заберут, типа, у Хомяка лицензию – получите все деньги рядом с домом. Так что я уже и не знаю, чего желать «уехавшим» банкам. В которых у меня вклады. С одной стороны, проценты там хорошие. Пока. С другой, рядом с домом оно как-то лучше … smile:scratch:

Перед Новым годом в разгар кризиса у меня неожиданно появился страх по поводу ещё одного банка. Вдруг он не только из района, а вообще из Москвы уедет? И придётся не по Москве, а по всей стране за деньгами путешествовать? Я этот страх в себе преодолела и открыла в том банке депозиты под высокие проценты. А сейчас снова про те страхи вспомнила. Может такое быть, если банк не московский?

В общем, грустно мне теперь бывает. Из-за ситуации с банками. И даже страшно …

Комментарии 1

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Это не грустно - это тенденция!(
Однако, плохая тенденция ...
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