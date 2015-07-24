Ложная тревога

Приезжаю сегодня вечером с дачи. Дома отец сообщает новость. «Отозвали лицензию у банка … как его ... Российский …» Я: «Российский кредит»?" Но у нас там денег нет. «Или у «Русского Стандарта»?" Где у нас деньги. «Да-да, где у нас деньги.» Значит, у Русского Стандарта?Я в курсе, что там есть проблемы. Но вроде они были в стадии решения. Читала на этой неделе в РБК про ОФЗ. Нелегко ему, конечно, с нашими кризисными депозитами ... Но вроде искал выходы, почему вдруг так резко … Хотя сейчас всё может быть.У отца это был бы первый страховой случай. Сказала ему, что беспокоиться не о чем. Пойдёшь, говорю, в Сбербанк или в ВТБ24 и всё получишь. Я уже три раза ходила. Это как раз плюнуть и не стоит выеденного яйца. Но папа всё равно волнуется. Спрашивает, а какие взять с собой документы. Паспорт, говорю. А как они узнают, какая там сумма? У них всё есть, объясняю. Не зря же существует АСВ. Только поэтому и держим деньги не в Сбербанке. Просит: «А ты можешь в Интернет-банке посмотреть, сколько у меня там точно было?» Нет, отвечаю. Если банка уже нет, если отозвали лицензию, то и Интернет-банка нет тоже. Но сумму я помню. И ещё проценты больше чем за полгода. Короче, единственное, что отцу в этой истории понравилось, это сумма набежавших процентов. Как-никак, успел по моему совету открыть в декабре под 19%.Чтобы успокоить, говорю, что потом он может или оставить деньги в Сбербанке или ВТБ24, если ему эта история с отзывами не нравится – или я могу посоветовать другой банк. И в МКБ у него ещё фиксы есть. В общем, стали мы его деньги из Барсика куда-то ещё мысленно пристраивать. Потом он поехал к себе. Я продолжаю прикидывать, куда мне МОИ средствА по такому случаю - уже четвёртому- теперь нести. Жалко, конечно. Фиксов уже всё меньше и меньше. И в основном уже не под те проценты … Вычисляю, успею ли отнести что-то в «Советский» до того, как он у меня из района свалит. Про это читайте предыдущую заметку. Вчера они даже sms прислали, где теперь обслуживаться. Получается день в день. Как раз через две недели уезжают. Но может и успею, думаю.Потом включаю компьютер. Захожу в Интернет. В Яндексе нахожу новость … про «Российский кредит». Фу-у-у … Отец сказал ещё, что владелец банка, оказывается, сидел в тюрьме. Потом вышел и снова выкупил банк. Я спросила: «Тарико?!»Он: «Нет, другая фамилия.» «А ты не перепутал?» Отец даже хотел позвонить уточнить, но я сказала не надо. Людей попусту дёргать. Отозвали и отозвали. Сейчас время такое. А тут давай сама быстрей ему sms писать. Что ложная тревога типа. А он уже тоже в машине радио послушал и понял, что зря меня на уши поставил.Теперь мне интересно: если мы с ним Барсика вот так ни за что ни за что похоронили, он теперь долго проживёт?И процентами порадует ....