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Пешее путешествие

23.10.2015 14:28 6 802 просмотра
Здесь Как-то это грустно боялась, что не дойду. До отделения банка «Советский» на Полежаевской. После того как они закрыли ближайший ко мне офис на Минской. Но дошла. Правда, с третьего раза. Идти оказалось не столько далеко, сколько сложно. В первый раз сначала забрела в какую-то пыльную загазованную промзону. Дальше оказалось ещё более стрёмное место. Заросли, забор, какая-то маленькая речушка с подозрительного цвета водой. Там даже без денег страшно идти, а уж с деньгами … smile:omg: Очутившись снова рядом с цивилизацией, поняла, что иду вроде бы туда, но до цели ещё далеко. Поэтому повернула назад. Решив в следующий раз всё-таки сверить маршрут с картой.

На бумажной карте увидела, что просто слишком отклонилась влево. А Google даже дал пеший маршрут, как идти. С подробным описанием всех улиц и поворотов. Ошибиться было невозможно. Но пройдя согласно указаниям, я решила больше никогда не верить картам Google. Вначале он заставил меня сделать петлю, в которой не было никакой необходимости. Поскольку время на крюк было потрачено, во второй раз дойти до цели тоже не удалось. Но как НАДО идти, по крайней мере стало ясно.

В третий раз взяла с собой деньги. Дорога в один конец заняла час двадцать минут. В отделении не было вообще никого. smile:o Даже операционистка вышла при моём появлении из какого-то закутка и спросила, по какому я вопросу.

На самом деле, я хотела прогуляться в банк ещё раз, с фотоаппаратом. Там по пути красивые виды на Москва-реку и Сити. И тогда уже написать в блог. Но после сегодняшней новости ЦБ ввел временную администрацию в «Советский» из-за неустойчивого финансового положения банка моё путешествие в «Советский» может оказаться последним. А жаль. Раз банк оказался всё-таки в «шаговой» доступности, хотелось бы, чтобы он жил …

Комментарии 6

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Надо избавляться от "Советского" прошлого!)))
Ольга Курочкина  (kha)
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Сегодня решили санировать. (Вот вставила бы смайлик "ура", но здесь по-прежнему никак.)
В советском прошлом было и хорошее.
Так что фотки, может, ещё будут.
NEOL  (NEOL)
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Эк вас пробрало.. smile:o
Ольга Курочкина  (kha)
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Сейчас кого хочешь проберёт. А если бы как в Ноте? Трёхгодичный вклад, проценты в конце срока, до конца срока меньше месяца - и вдруг МОРАТОРИЙ!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Цитата
Ольга Курочкина пишет:
Сегодня решили санировать. (Вот вставила бы смайлик "ура", но здесь по-прежнему никак.)
В советском прошлом было и хорошее.
Так что фотки, может, ещё будут.


Оля, рада, что не закрыли вовсе. Особенно важно это для тех, у кого валютные вклады. Возвращают-то в рублях, а курс растёт. Меня так "ограбили" несколько лет назад... smile:(
Ольга Курочкина  (kha)
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Меня "ограбили" в Мастер-банке. Причём шла пополнить вклад в Советском, но там была техническая пауза на час smile:o , а Мастер был в том же доме ...
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