Пешее путешествие

Здесь Как-то это грустно боялась, что не дойду. До отделения банка «Советский» на Полежаевской. После того как они закрыли ближайший ко мне офис на Минской. Но дошла. Правда, с третьего раза. Идти оказалось не столько далеко, сколько сложно. В первый раз сначала забрела в какую-то пыльную загазованную промзону. Дальше оказалось ещё более стрёмное место. Заросли, забор, какая-то маленькая речушка с подозрительного цвета водой. Там даже без денег страшно идти, а уж с деньгами … Очутившись снова рядом с цивилизацией, поняла, что иду вроде бы туда, но до цели ещё далеко. Поэтому повернула назад. Решив в следующий раз всё-таки сверить маршрут с картой.
На бумажной карте увидела, что просто слишком отклонилась влево. А Google даже дал пеший маршрут, как идти. С подробным описанием всех улиц и поворотов. Ошибиться было невозможно. Но пройдя согласно указаниям, я решила больше никогда не верить картам Google. Вначале он заставил меня сделать петлю, в которой не было никакой необходимости. Поскольку время на крюк было потрачено, во второй раз дойти до цели тоже не удалось. Но как НАДО идти, по крайней мере стало ясно.
В третий раз взяла с собой деньги. Дорога в один конец заняла час двадцать минут. В отделении не было вообще никого. Даже операционистка вышла при моём появлении из какого-то закутка и спросила, по какому я вопросу.
На самом деле, я хотела прогуляться в банк ещё раз, с фотоаппаратом. Там по пути красивые виды на Москва-реку и Сити. И тогда уже написать в блог. Но после сегодняшней новости ЦБ ввел временную администрацию в «Советский» из-за неустойчивого финансового положения банка моё путешествие в «Советский» может оказаться последним. А жаль. Раз банк оказался всё-таки в «шаговой» доступности, хотелось бы, чтобы он жил …
Комментарии 6
В советском прошлом было и хорошее.
Так что фотки, может, ещё будут.
Сегодня решили санировать. (Вот вставила бы смайлик "ура", но здесь по-прежнему никак.)
В советском прошлом было и хорошее.
Так что фотки, может, ещё будут.
Оля, рада, что не закрыли вовсе. Особенно важно это для тех, у кого валютные вклады. Возвращают-то в рублях, а курс растёт. Меня так "ограбили" несколько лет назад...