Что вы думаете, когда видите такую фразу в рекламе вклада? Я подумала, что можно закрыть вклад без потерь уже через месяц. Но, может, я одна такая.
А ведь сейчас это именно то, что нужно. В банке с полноценным Интернет-банком. Кто-то на форуме хотел пока фиксить не вклады – поскольку условия неинтересные, а Интернет-банки. Чтобы в случае повторения декабря прошлого года не толкаться в отделениях, а спокойно нажимать дома на кнопочки. По поводу возможности такого повторения мнения есть разные. Оптимисты в него верят. Пессимисты, наоборот, думают, что ЦБ понизит ключевую ставку со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я смотрю реально. Считаю, может быть и так, и так. Сейчас всё очень быстро меняется. В разные стороны. Посмотрите, например, на курс рубля.
Поэтому пошла в банк. Перед тем как идти, прочитала в Народном рейтинге, что у них не договор вклада, а соглашение. На следующий день решила это соглашение прочитать. Вдруг неспроста поменяли.
Там два листочка, соглашение и условия. Читаю первый – всё гладко. На втором написано, что если деньги не отлежат 30 дней, проценты на них начислены не будут. При этом во время расходных операций в первую очередь снимаются деньги, поступившие последними. О том, что можно закрыть без потерь через 30 дней, ни слова. Зато написано, что при уменьшении неснижаемого остатка ниже минимальной суммы все проценты пересчитываются по ставке до востребования. А вклад с тремя периодами. И только первый год 10,6%. А потом два года всё очень однозначно. Как на валюту. Но я же думала, что раз можно через 30 дней закрыть, то через год тем более. Уточнила у операционистки. Она сказала: конечно, можно.
А на самом деле получается, что придётся 10 000 держать ещё год под 5, а потом вообще под 3%. Такого желания у меня нет. Тем более, что в банке есть похожий вклад без периодов. А Интернет-банк я зафиксила. Опции «Закрыть вклад» в нём, правда, не нашла – но попытка открыть другой вклад теми же деньгами увенчалась успехом. Ставка по нему очень странная. 9,9. Когда в магазине пишут 99 рублей вместо 100, это понятно. Но с вкладами же обратный эффект.
Ладно, решила почитать ветку на форуме. Там у людей аналогичные вклады ещё с высокими процентами и другими названиями, но с теми же заморочками. Кто-то пишет: на проценты, как их ни снимай, проценты всё равно не получить. Потому что каждый месяц они будут сниматься первыми. А в рекламе везде выделено «капитализация». И девушка первым делом спросила: «Вам с капитализацией?» Но если совершать расходные операции, то её может и совсем не быть.
Стала думать, а нужен ли мне такой вклад. Решила оставить. Для целей настоящего момента подойдёт. И ещё мысль: а вдруг все пополняемо-расходные вклады станут такими? Или вообще исчезнут. Сейчас ведь какими только страшилками не пугают. А пока процент низкий, я хоть с банковскими ловушками разберусь. В ветке для фиксаторов было: сейчас банки будут не столько повышать ставки, сколько делать условия как можно более замороченными, чтобы задурить вкладчика.
В прошлом году всё-таки развод был гораздо примитивнее Не морочьте голову
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