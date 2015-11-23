1. «Балтика». История с ней продолжается. Уже не через «Енисей, как в предыдущей заметке, но от этого не легче. Офис на Арбате тоже закрыли. Так что теперь я определённо желаю банку плохо кончить. Потому что не хочу ездить на другой конец Москвы в набитый страждущими клиентами офис. Единственное, относительно сроков ужасного конца – согласна наблюдать «ужас» ещё какое-то время. Потому что положить деньги под такие проценты, как они сейчас в "Балтике", уже не получится.
Кого-то ситуация с одним офисом на всю страну – после того как у банка была целая сеть филиалов! – даже устраивает. Получается всё делать через ИБ. А для меня «Балтика» на полностью удалённое обслуживание не тянет. Не все вклады можно открыть онлайн. А закрыть вообще никакой нельзя. Карты только на два года.
Ещё из ужасов. На той неделе клиенты заходили в Интернет-банк – и видели там на счетах нули. Тем, у кого ИБ не подключён, жилось спокойнее. Я свой не проверяла, мне хватило чтения ветки. В тот же день позднее увидела сообщения, что деньги снова появились. Короче, кошмарят вкладчиков, как хотят.
2. «Советский». ИБ там тоже никакой. Ни открыть вклад, ни закрыть. У закончившегося была автопролонгация – но она состоялась под 0,5%. А в ИБ можно было на это только посмотреть. Поэтому совершила ещё один пеший поход в отделение. Фотографий видов по пути опять нет, потому что было темно и шёл мокрый снег. Зато в офисе в этот раз удалось подольше посидеть отдохнуть перед обратной дорогой. Девушка долго возилась с программой. При том что в нормальных ИБ перевод с закончившегося вклада на действующий делается в пару кликов.
3. «Хоум Кредит». Единственный банк, который у меня теперь опять далеко , но где я действительно могу обслуживаться удалённо. В ИБ возможна любая операция. Карта на пять лет. Все бы такие были. Раз в пять лет можно и сходить. Но минус: там вклад на один год и уже не будет таких процентов как в первых двух банках. Где вклады на два и три года. Так что мечтала я тут про Идеальный банк - но таких нет и не будет. Ни далеко, ни тем более рядом. Почему – отдельная тема. Вы как думаете, в чём причина?
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