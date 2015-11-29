Рубли, лежавшие под 18%: Где мы сейчас? Вклада уже нет, банка нет, в банке-агенте появимся только через неделю. Мы есть или нас нет?

Доллары, лежавшие под 5%: Вас, рубли, нет хотя бы временно. А вот нас уже точно больше не будет.

Евро, лежавшие под тот же процент: А может нас откупят по более низкому курсу?

Доллары: Вас-то может и откупят – а нас вряд ли. Мы ведь с вами движемся в паритету, нет?

Евро: А мы и не знали, что куда-то движемся. Лежали себе спокойно под 5% почти два года – и вот на тебе …

Доллары: Зато теперь будем лежать под более высокий процент. А не в Сбербанке под 0.5. smile:omg: Нас ведь хотели потом туда отнести.

Евро: Да ну, нас в «Балтике» было так мало, возни больше. Скорее всего там бы и остались. Если бы осталась она.

Рубли: Вместо неё остался «Енисей».

Доллары: Всё-таки мутная с ними история …

Евро: Вам не кажется, что у «Енисея» тоже надо забрать лицензию? А то сейчас все выберут себе по жертве и начнут с ней как бы «сливаться» …

Рубли: А сами заберут себе всё хорошее, а ей оставят всё плохое.

Доллары: Но это недальновидно. Как вы думаете, бывшие клиенты «Балтики» теперь пойдут в «Енисей»? Даже если им удобно территориально?

Евро: После такой истории они будут держаться от него подальше.

Рубли: У «Балтики» разные клиенты были. В том числе любители рисковать суммой АСВ. И будут ещё новые клиенты, которые про эту историю не знают.

Доллары: Интересно, под какой процент нас положат, когда мы станем рублями.

Рубли: Есть варианты от 10 до 20%.

Евро: Ну и разброс в рублях! smile:o

Рубли: А помните, как мы лежали в «Мастер-банке»? Вас, $$ и €€, там было больше – а нас меньше.

Доллары: Нет, мы в «Мастер-банке» не лежали. Те, что там лежали, два года назад стали вами и их принесли в «Балтику».

Рубли: Нет, меньше чем под 17% мы теперь лежать не согласны. Хватит того, что мы уже второй раз на две недели неизвестно где и на нас не идут проценты. А если кто-то на них живёт?

Евро: Тогда надо выбирать банк понадёжнее.

Доллары: Но там такие проценты, что не проживёшь.

Рубли: С теми, кто живёт на проценты, сыграли злую шутку. За год они подсели на повышенные, а теперь опять к разбитому корыту … smile:cry:

Евро: А что потом ждать, вообще непонятно.

Рубли: Как вы думаете, окажемся мы в третий раз на две недели «нигде»? Раз уж у нас такая «серийная» судьба?

Евро: Очень не хотелось бы.

Доллары: Но это будет означать, что АСВ по-прежнему работает и не всё так плохо. Мы – ЗА!