Рубли, лежавшие под 18%:

Доллары, лежавшие под 5%:

Евро, лежавшие под тот же процент:

Доллары:

Евро:

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Доллары:

Рубли:

Евро:

Рубли:

Доллары:

Рубли:

Евро:

Доллары:

Рубли:

Евро:

Рубли:

Евро:

Доллары:

Где мы сейчас? Вклада уже нет, банка нет, в банке-агенте появимся только через неделю. Мы есть или нас нет?Вас, рубли, нет хотя бы временно. А вот нас уже точно больше не будет.А может нас откупят по более низкому курсу?Вас-то может и откупят – а нас вряд ли. Мы ведь с вами движемся в паритету, нет?А мы и не знали, что куда-то движемся. Лежали себе спокойно под 5% почти два года – и вот на тебе …Зато теперь будем лежать под более высокий процент. А не в Сбербанке под 0.5.Нас ведь хотели потом туда отнести.Да ну, нас в «Балтике» было так мало, возни больше. Скорее всего там бы и остались. Если бы осталась она.: Вместо неё остался «Енисей».Всё-таки мутная с ними история …Вам не кажется, что у «Енисея» тоже надо забрать лицензию? А то сейчас все выберут себе по жертве и начнут с ней как бы «сливаться» …А сами заберут себе всё хорошее, а ей оставят всё плохое.Но это недальновидно. Как вы думаете, бывшие клиенты «Балтики» теперь пойдут в «Енисей»? Даже если им удобно территориально?После такой истории они будут держаться от него подальше.У «Балтики» разные клиенты были. В том числе любители рисковать суммой АСВ. И будут ещё новые клиенты, которые про эту историю не знают.Интересно, под какой процент нас положат, когда мы станем рублями.Есть варианты от 10 до 20%.Ну и разброс в рублях!А помните, как мы лежали в «Мастер-банке»? Вас, $$ и €€, там было больше – а нас меньше.Нет, мы в «Мастер-банке» не лежали. Те, что там лежали, два года назад стали вами и их принесли в «Балтику».Нет, меньше чем под 17% мы теперь лежать не согласны. Хватит того, что мы уже второй раз на две недели неизвестно где и на нас не идут проценты. А если кто-то на них живёт?Тогда надо выбирать банк понадёжнее.Но там такие проценты, что не проживёшь.С теми, кто живёт на проценты, сыграли злую шутку. За год они подсели на повышенные, а теперь опять к разбитому корыту …А что потом ждать, вообще непонятно.Как вы думаете, окажемся мы в третий раз на две недели «нигде»? Раз уж у нас такая «серийная» судьба?Очень не хотелось бы.Но это будет означать, что АСВ по-прежнему работает и не всё так плохо. Мы – ЗА!