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Инсайд из будущего

18.12.2015 11:32 6 770 просмотров
Читаю много всякой литературы разных жанров. Попадается фантастика. Про путешествия во времени. В прошлое с целью - ни много ни мало - изменить ход истории. smile:achtung: В будущее – просто потому, что любопытно как там. smile:shuffle: Но ни разу не попадался сюжет, где бы кто-то, переместившись в прошлое, воспользовался «инсайдом» и сделал удачную инвестицию. Чтобы, вернувшись в "родное" время, зафиксировать прибыль. smile:vnature: Или «слетать» за ней в уже известный менее отдалённый момент в прошлом. А путешествуя с целью наживы в будущее, можно было бы узнать, во что инвестировать сейчас. smile:-x

Вам таких произведений не попадалось? Или действительно нет? Конечно, менять ход истории гораздо интереснее. А чтобы сделать инвестицию, нужно, по крайней мере, иметь кэш. И если он гарантированно утроится или увосьмерится – что в этом интересного? smile:| То ли дело инвестировать, когда не знаешь, что из этого выйдет. Деньги, которые, как советуют, «не жалко потерять». У Вас такие есть? smile:?: Вот об этом, скорее, надо писать романы. В реалистической литературе действительно попадаются, хотя бы в качестве побочных сюжетных линий, истории о неудачных спекуляциях. smile:cry:

А может, всё это потому, что деньги – только средство? И даже если путешествующий во времени герой озолотится – он будет думать: деньги теперь есть, что дальше? Менять ход истории? Или в качестве увеселительной прогулки – в будущее? Хотя денег много не бывает – почему бы заодно не сделать новые инвестиции? Единственное "но" smile:!: : вдруг кто-то ещё изменит ход истории? smile:nightmare: И будут убытки? smile@= А вот это, по-моему, уже сюжет. smile:oops: Или кто-то его уже использовал?

Комментарии 6

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Ну, это еще в Голливуде стопитсотраз обыграли - к примеру "Патруль времени" с Ван Даммом!)))
Ольга Курочкина  (kha)
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Нет, а во что вложились-то? smile:D

Литературу только я, что ли читаю ... smile:cry: Все кино смотрят. smile:scratch: Зато все смайлики опять в блогах появились. smile:ura:
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Оля, хорошая идея для книги! Правда, для такой книги надо быть ясновидящим. Причём, очень добрым... smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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Очень хорошая идея ввести в качестве персонажа ясновидящего. smile:thumbsup: smile:gramercy: Очень доброго. smile;) Чтобы он ясно увидел, как в результате злых умыслов изменится ход истории, и главный герой всё-таки получил прибыль. smile:D
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