Инсайд из будущего

Читаю много всякой литературы разных жанров. Попадается фантастика. Про путешествия во времени. В прошлое с целью - ни много ни мало - изменить ход истории.В будущее – просто потому, что любопытно как там.Но ни разу не попадался сюжет, где бы кто-то, переместившись в прошлое, воспользовался «инсайдом» и сделал удачную инвестицию. Чтобы, вернувшись в "родное" время, зафиксировать прибыль.Или «слетать» за ней в уже известный менее отдалённый момент в прошлом. А путешествуя с целью наживы в будущее, можно было бы узнать, во что инвестировать сейчас.Вам таких произведений не попадалось? Или действительно нет? Конечно, менять ход истории гораздо интереснее. А чтобы сделать инвестицию, нужно, по крайней мере, иметь кэш. И если он гарантированно утроится или увосьмерится – что в этом интересного?То ли дело инвестировать, когда не знаешь, что из этого выйдет. Деньги, которые, как советуют, «не жалко потерять». У Вас такие есть?Вот об этом, скорее, надо писать романы. В реалистической литературе действительно попадаются, хотя бы в качестве побочных сюжетных линий, истории о неудачных спекуляциях.А может, всё это потому, что деньги – только средство? И даже если путешествующий во времени герой озолотится – он будет думать: деньги теперь есть, что дальше? Менять ход истории? Или в качестве увеселительной прогулки – в будущее? Хотя денег много не бывает – почему бы заодно не сделать новые инвестиции? Единственное "но": вдруг кто-то ещё изменит ход истории?И будут убытки?А вот это, по-моему, уже сюжет.Или кто-то его уже использовал?