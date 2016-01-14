Депардье и не снилось

В понедельник прочитала в РБК прогноз. Нет, не курса рубля. И не цены на нефть. А погоды. Что во вторник будет сильный ветер и выпадет больше снега, чем за весь уже прошедший зимний период. Вот думаю, засада. У меня же запланирован поход за вкладом в «Советский». Туда и в хорошую погоду гулять немножко далеко, а уж в такую …Но заказанные средства ждут. Снова заказывать-перезаказывать? Но дальше прогноз РБК был ещё хуже. 20 градусов мороза. Так что из двух зол метель меньшее ...Первый прогноз сбылся. Особенно «весело» было идти по Шелепихинскому мосту. Но потом через дворы тоже было не лучше ... Временами казалось, что сейчас всё-таки собьёт с ног. Потом вдоль шоссе ветер стал дуть в спину. Это, конечно, облегчало движение вперёд. Но как-то уж … слишком. Перспектива обратной дороги не радовала ... Вспоминался рассказ Льва Толстого. Думала, он называется «Метель». Потом посмотрела: нет, в том рассказе всё закончилось хорошо. Плохо кончилось в рассказе «Хозяин и работник». Сгубила-таки человека жадность. Если занесёт снегом вместе с деньгами – деньги откопают, а меня уже не будет …Прочитала тут на форуме «прикол». Сразу после праздников в офисе «Советского» на Сиреневом бульваре было так холодно, что операционистки работали в шубах. Подходя к Полежаевской, подумала: но там хотя бы снег не шёл и ветра не было …По дороге обратно сначала согревали душу полученные деньги . Всё-таки не зря страдаю. За высокие проценты. Но снег и ветер брали своё. Спасало, что на голове был капюшон от пальто, а под ним шапка, которую можно было тянуть вперёд, защищая лицо. Снегу намело уже столько, что в спуске в подземный переход не везде было видно ступеньки.Со снегом, конечно, красиво. Но наутро бегать по свежевыпавшему было очень затруднительно. А тренироваться надо. Чтобы к следующему походу в «Советский» быть в форме. У меня там ещё три вклада. Два заканчиваются тоже 12 января, 2016 и 2017 года. И ещё долларовый фикс через две недели, в начале февраля 2016. Вот же угораздило наоткрывать.Не задумываясь о погодных условиях. Когда офис был рядом с домом …Сегодня по снегу проехала машина, примяла. Так что тренируюсь …