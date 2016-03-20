Кроме лосей, в моей любимой ветке (см. предыдущий пост) пишут про хомяка. Который поздно встаёт и рано ложится. А по выходным вообще спит круглые сутки.В районе половины одиннадцатого утра в будний день в валютных парах может идти интересное движение. В ветке же раздаются недовольные возгласы: «А хомяк, нехорошее животное, до сих пор спит!» Ближе к одиннадцати наконец слышны радостные восклицания: «Хомяк проснулся!» Около 18.30, а в пятницу уже в 17.00 кто-нибудь пишет: «Хомяк всё.Животное хомяк действительно то ещё. Делит людей на два сорта. Простых и очень важных. Первым даёт 78 копеек. Вторым 30. Но зачем даже простому человеку копеечные суммы, удивитесь вы. А тем более очень важному. Нет, это не суммы, а спред при обмене валюты в Интернет-банке. Хотя, если вы человек простой, но очень терпеливый, то подождав, купите евро и доллары не на копейки, а на рубли дешевле, чем очень важный, но нетерпеливый хомячий VIP.Раньше вопросы «Кто такой хомяк?» были в ветках про вклады. Сейчас у хомяка вклады неинтересные.Зато если у вас в ИБ есть опция «Конвертация», весёлая жизнь вам обеспечена. Эту опцию хомяк тоже даёт не всем. Только тем, у кого есть карты в валюте. В связи с массовым закрытием отделений, чтобы их получить, вам, возможно, придётся попутешествовать по своему городу. А то и съездить в другой. И не думайте, что после этого можно будет в будни днём гарантированно менять валюту с комфортом. В самый ответственный момент хомяк может залечь спать прямо среди бела дня! Тогда даже випу, как будто он человек даже не второго, а третьего сорта, придётся всё бросить и бежать в обменник. А потом строчить отзыв в «Народный рейтинг». После взбучкихомяк может со страху некоторое время вставать аж в десять утра.Про кошек и собак в ветке тоже пишут. Но они там не в тему. Флуд. Кроме быков и медведей к купле-продаже валюты имеют отношение только лось и хомяк. Кто-то из форумчан, сам того не желая, оказывается в категории хомякофилов-лосеводов. Над такими биржевое зверьё смеётся. Особенно в неподходящие моменты для спячки. Но – хорошо смеётся тот, кто … У хомяка не обязательно сразу покупать целый лот. Или даже 100 евро или долларов как в обменнике. Он и тысячу рублей согласен сконвертировать. А начав с малого, вы будете иметь больше шансов растянуть всю имеющуюся сумму до самого дна. И деньги в пределах 1 400 000 застрахованы.Хотя, конечно, каждому – своё.______Хомяк – русское название банка Home Credit