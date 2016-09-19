Скоропостижная кончина

На даче Интернет ловится плохо. Но во вторник вечером ветка Росинтербанка на форуме всё-таки открылась. Читаю - а там банк хоронят … Лучше бы не открывалась.Не выдают вклады. Официальная версия – сбой в базе предзаказа наличности. И придумают же.Когда вернулась в Москву, уже отключили от БЭСП и остановили обслуживание в отделениях.Была там последний раз 8 сентября. Вижу у операционистки на столе салатовые сувенирные календарики. Говорю: можно взять? Она: конечно, берите. Беру – а он с другой стороны чёрный. Спрашиваю: почему? Оказывается, это магнит на холодильник.Дома вешаю на холодильник – а там уже висит магнит Транспортного. Тоже перед самым отзывом дарили. Тут на форуме есть Книга памяти – а у меня холодильник …Действительно, хоть стой перед ним и плачь.Была клиентом четыре года. Имела четырёхлетний долларовый депозит под 9%. С конца августа деньги уже лежали на текущем счёте и я относила их частями в Сбербанк. Так как-то комфортнее. В кассе не так утомительно бумажки пересчитывать. К тому же, согласно форуму, если заказывать заранее, выдавали грязные и рваные доллары, которые и в Сбербанке могут не взять.Хотя там особой брезгливостью не страдают. А я приходила без предупреждения и мне выдавали новыми купюрами. Хоть под подушку клади.Но дома мне держать стрёмно.И вот посреди такого неторопливого перекладывания … отзыв лицензии. А у меня стакан только наполовину полный. Или пустой? Единственное, что радует – очередную порцию долларов забрала, а рублей донести не успела. Большой рублёвый депозит в другом банке у меня только в начале октября заканчивается. А оставаться совсем без кеша до востребования не хотелось. Теперь придётся от АСВ некомфортную сумму получать.Доллары выдадут по 65. Но тут не угадаешь. Может, в Сбере «патриотический» курс в случае полнойбудет ниже? Или вот валюту Балтики уже удалось дешевле откупить.Когда в конце августа приносила первую порцию рублей, у операциониста лежала стопка прозрачных файлов с листами А4. На первом листе большими буквами ФИО клиента, номер текущего счёта и счёта вклада с названием. Я подумала: на меня, значит, тоже такое есть. И как-то мне это не понравилось. Это был признак конца? Или обычная банковская рутина?В целом иметь дело с банком стоило. 9% по долларам скоро вообще будет звучать как сказка. В рублях тоже хорошие проценты были. Банк, конечно, последнее время и пополнения ограничивал, и комиссию на них вводил, и делал принудительную пролонгацию ... Отменить которую получалось только при визите в отделение и то не с первого раза. А так старался быть клиентоориентированным. Хотел как лучше. А получилось … сами видите сегодня в новостях.Ладно, отзыв лицензии у любимого банка– часть жизни серийного вкладчика. Любишь кататься (высокие проценты), люби и страховку от АСВ получать. Хотя не такой уж я и серийный. Всего пятый страховой случай.