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Скоропостижная кончина

19.09.2016 12:48 3 788 просмотров
На даче Интернет ловится плохо. Но во вторник вечером ветка Росинтербанка на форуме всё-таки открылась. Читаю - а там банк хоронят … Лучше бы не открывалась. smile:omg:

Не выдают вклады. Официальная версия – сбой в базе предзаказа наличности. И придумают же.

Когда вернулась в Москву, уже отключили от БЭСП и остановили обслуживание в отделениях.

Была там последний раз 8 сентября. Вижу у операционистки на столе салатовые сувенирные календарики. Говорю: можно взять? Она: конечно, берите. Беру – а он с другой стороны чёрный. Спрашиваю: почему? Оказывается, это магнит на холодильник. smile:angel:

Дома вешаю на холодильник – а там уже висит магнит Транспортного. Тоже перед самым отзывом дарили. Тут на форуме есть Книга памяти – а у меня холодильник … smile:cry: Действительно, хоть стой перед ним и плачь.

Была клиентом четыре года. Имела четырёхлетний долларовый депозит под 9%. С конца августа деньги уже лежали на текущем счёте и я относила их частями в Сбербанк. Так как-то комфортнее. В кассе не так утомительно бумажки пересчитывать. К тому же, согласно форуму, если заказывать заранее, выдавали грязные и рваные доллары, которые и в Сбербанке могут не взять. smile:| Хотя там особой брезгливостью не страдают. А я приходила без предупреждения и мне выдавали новыми купюрами. Хоть под подушку клади. smile:zzz: Но дома мне держать стрёмно.

И вот посреди такого неторопливого перекладывания … отзыв лицензии. А у меня стакан только наполовину полный. Или пустой? Единственное, что радует – очередную порцию долларов забрала, а рублей донести не успела. Большой рублёвый депозит в другом банке у меня только в начале октября заканчивается. А оставаться совсем без кеша до востребования не хотелось. Теперь придётся от АСВ некомфортную сумму получать. smile:wall: Доллары выдадут по 65. Но тут не угадаешь. Может, в Сбере «патриотический» курс в случае полной smile@= будет ниже? Или вот валюту Балтики уже удалось дешевле откупить.

Когда в конце августа приносила первую порцию рублей, у операциониста лежала стопка прозрачных файлов с листами А4. На первом листе большими буквами ФИО клиента, номер текущего счёта и счёта вклада с названием. Я подумала: на меня, значит, тоже такое есть. И как-то мне это не понравилось. Это был признак конца? Или обычная банковская рутина? smile:?:

В целом иметь дело с банком стоило. 9% по долларам скоро вообще будет звучать как сказка. В рублях тоже хорошие проценты были. Банк, конечно, последнее время и пополнения ограничивал, и комиссию на них вводил, и делал принудительную пролонгацию ... Отменить которую получалось только при визите в отделение и то не с первого раза. А так старался быть клиентоориентированным. Хотел как лучше. А получилось … сами видите сегодня в новостях. smile:( Ладно, отзыв лицензии у любимого банка smile:inlove: – часть жизни серийного вкладчика. Любишь кататься (высокие проценты smile:shuffle: ), люби и страховку от АСВ получать. Хотя не такой уж я и серийный. Всего пятый страховой случай.

Комментарии 3

Александр Ногин  (Мабуро)
#
Цитата
9% по долларам скоро вообще будет звучать как сказка.

Даже по рублям уже звучит как сказка. Похоже, при таком снижении процентных ставок по вкладам, скоро деньги будет выгодней и БЕЗОПАСНЕЙ держать дома под подушкой. Постоянно талдычат о том, что надо снижать проценты по кредитам, но это повлечёт полное падение ставок по вкладам. Ну и кто тогда будет держать деньги в банке?
Ольга Курочкина  (kha)
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Не буду держать в банках, только если сделают отрицательные ставки. 💰
Любопыт  (Zero007)
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Забавно что проценты по вкладам становятся все больше "как в европах", а вот проценты по кредитам...
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