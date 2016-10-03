Собака по имени Профит

Щенка овчарки (девочку) звали Прибыль. А чёрного котёнка (мальчика) - Убыток. Прибыль была больше Убытка. Долгосрочно разница обещала стать ещё более заметной.



Прибыль и Убыток жили с хозяевами круглый год на даче. Хозяева, как вы догадываетесь, занимались финансовой спекуляцией. Иначе вряд ли бы им пришло в голову дать домашним животным такие имена.



Прошло несколько нет. Привыкшие друг к другу с детства, Прибыль и Убыток жили не как кошка с собакой. А как лучшие друзья. Чего нельзя было сказать о хозяевах. Иногда, когда на даче было холодно, Прибыль и Убыток по старой памяти спали, прижавшись друг к другу, чтобы было теплей. А поссорившиеся хозяева разбегались по разным комнатам. Хотя обогревать две было дороже, чем одну.



От большого чёрного кота действительно был один убыток. Мышей он не ловил. Их не было. А рыбы съедал много. Собака ела больше кота, зато охраняла дачу. И рожала щенков, которые шли на продажу. И таким образом выходила в плюс.



Спекуляция велась дистанционно. Это была торговля валютой. Волатильность рубля падала и доход от спекуляции становился меньше.



Одного из щенков овчарки взяли соседи. У них была не дача, а загородный дом.



- Как назвали? - спросили при встрече хозяева дачи.



- Профитом. В честь мамы.



Соседям спекуляция тоже была не чужда. Но они торговали акциями.



- Хотим теперь и котёнка завести.



- Это не к нам. Наш Убыток куда-то через дорогу бегает. Там, наверно, кошка.



- Да, точно! Такая разноцветная. Чёрная с оранжевыми и белыми пятнами. Надо туда сходить.



Кошка оказалась как нельзя кстати на сносях. Через несколько месяцев соседи принесли котёнка. Белого цвета в нём было больше, чем чёрного и оранжевого.



-Как назовёте? - спросили хозяева дачи. - Неужели Лосём?



-Нет, зачем же. Даже если папа Убыток.



- Ты уверен, что именно он?



Нет. Как-то мало в нём чёрного.



-Кошку как зовут?



- Кажется, Акция.



-Нет, ты что. Облигация! Они там консервативные инвесторы.



- Тогда котёнка мы назовём Доход.



Доход вырос и стал большим трёхцветным котом. Как-то раз пришла хозяйка Облигации и попросила соседей ей кота продать. А то кошка уже старая, болеет и она отдала её в Москву. Отсюда к ветеринару не наездишься, И скучно ей стало без кошки. А тут родной сын.



-Нет, не продадим. Мы к нему уже привыкли. Тоже будем скучать.



- Я хорошо заплачу. И можете приходить общаться.



Короче, получили соседи с кота хороший доход. Осталась у них одна собака. И тоже заболела. Хотел хозяин прибыль по акциям зафиксировать - а не до того. Надо спасать животное. Пока туда-сюда, после коррекции ралли на рынке продолжилось. Акции обновили максимумы. Профит получился побольше. И собака поправилась.



Следующим летом на даче завелись мыши. У Убытка появилась работа. Он даже рыбы стал есть меньше. Хозяева решили переименовать его в Безубыток. Кот перемены имени даже не заметил. На новую кличку тоже откликался.



Прибыль состарилась и щенков больше не рожала. А потом пришёл и её смертный час. Хозяева сильно горевали. Но тут соседям пришлось из-за некоторых обстоятельств на неопределённое время совсем переехать в Москву. Овчарка им в городе из-за тех самых обстоятельств была совсем не с руки. И они просто вернули Профита хозяевам дачи.



До этого Профит с Безубытком знакомы не были. Но пёс, получив для охраны новый участок, старого кота не обижал. У хозяев отношения тоже наладились. Они стали осваивать новые финансовые инструменты и дело пошло лучше. Торговали чаще всего с профитом. Или хотя бы в безубыток.



Через год старый кот совсем перестал ловить мышей. Хозяева мечтают взять нового котёнка. Назвать запланировано Фьючерсом.