За возмещением Росинтера пока не ходила. У меня ещё дачный сезон. И вообще как-то они не вовремя. Всю эту кашу заварили. Читаю форум и идти страшно. Так что даже рада, что момент истины откладывается. Жаба почти не душит. Типа проценты уже третью неделю не идут. Может, им и идти ещё (или уже?) не на что.Внутри только страх и любопытство. Страх один. Сами понимаете чего. Особенно если уже попадали в тетрадку. А любопытство двойное.Во-первых, какие мне насчитали суммы выплат. Если я есть в реестре. Всё-таки два пополнения после 18 июля. А люди ещё и на старых вкладах семизначных сумм не досчитываются. Хотя некоторые счастливчики выходят сухими из воды. И даже откупают назад доллары на три процента дешевле.Я тоже стала потихонечку откупать. Но не получив рубли это не то. Хотя курс, конечно, радует.Во-вторых, любопытно, что там всё-таки в банке перед отзывом лицензии случилось. В Интернете пишут разные интересные версии. Знать бы всю правду с подробностями. Это же на целый роман сюжет. Но я не то что подробности - и в общих чертах правду могу так и не узнать. Поэтому пишу только про свои чувства.Хотя разум подсказывает, что руководствоваться нужно не ими. А им самым, разумом. Дойти наконец до ВТБ24, узнать как и что. Если что не так, написать "Заявление о несогласии" (вместо романа). И всё. Нет, можно ещё раз написать в блог. А эмоции здесь лишнее. Но всё равно страшно. Хотя и любопытно.P.S.: Жалко тех, для кого это оказывается полной неожиданностью. Прямо там в банке-агенте. Ведь так можно и здоровье потерять. А его не купишь. Даже если деньги потом вернут. Я сама в обморок уже вряд ли упаду - но могу расстроиться. И расплакаться.Поэтому думаю: а не взять ли с собой лишнюю упаковку носовых платков. В дополнение к договорам, приходникам и выпискам.