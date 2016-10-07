Вчера с утра настроение было мрачное. После прочтения в новостях статьи про 5 забалансовых миллиардов стало ещё мрачнее. Да ещё очередные сообщения на форуме от пострадавших вкладчиков. Думаю: хватит уже форум читать. Только расстраиваться. Сегодня я в Москве, пора уже вытащить голову из песка и сходить в банк-агент.У меня тут в шаговой доступности два ВТБ24. Но один в опасной близости от (уже бывшего) отделения Росинтера. Поэтому пошла туда, где уже получала три возмещения. За Транспортный, Судостроительный и Балтику.При входе девушка сказала придётся подождать минут 30. Ждала даже меньше. Операционисту говорю: возмещение Росинтербанка. Если там что-то осталось. Ещё не озвучив сумму, спросил, не хочу ли я оставить деньги у них. Говорю нет, отнесу в другой банк на три буквы. Или даже в два. Смотря сколько выплатят. Подвешенное состояние закончилось, когда он назвал цифру. Сумма сошлась!Когда первая эйфория прошла, подумала: дожили - получение всей суммы от АСВ (даже без процентов за несколько дней) уже кажется чудом. Операционист сразу начал разводить меня на какой-то инвестиционный продукт. Говорю нет, займитесь, пожалуйста, выплатой. Поняв, что впарить мне ничего не удастся, стал распечатывать бумаги. Вы, говорит, хотя бы не просите, чтобы вам выплатили недостающие проценты за четыре дня. Слишком, отвечаю, хорошо про меня думаете. Сейчас на указанную сумму документы оформим, а потом и заявление о несогласии напишем. "Вам ничего не выплатят." "Но написать всё равно можно." "А вы знаете, какая у вас сумма процентов?" "Конечно. Умножила проценты за день на четыре." Это даже я смогла.До вас, говорит, один писал заявление на возврат 100 рублей. У меня сумма менее мизерная. Было видно, что операционист счёл её достойной нескольких кликов мышкой и пары листов бумаги. Даже если всё равно не выплатят.Получив возмещение, иду в первый банк на три буквы в соседнем доме. Там уже сидят у операционистки те, кто получал страховку в ВТБ24 прямо передо мной. Консолидация банковской системы во всей её красе. Перераспределение денег во время кризиса. Положив часть рублей на депозиты, вспомнила, что теперь и я могу с полным правом откупить назад росинтеровские доллары на три процента ниже. Плюс к девяти годовым вклада. Бывают же такие везучие деньги. Которые хотят продолжать работать на меня. А не лежать в Сбербанке под 0,8%. Теперь было бы даже обидно, если бы успела всё туда отнести. По дороге во второй банк на три буквы купила по 600 долларов в трёх обменниках. Чтобы купить назад всё, не светя паспорта, нужно было обойти десять.И столько по дороге, по-моему, даже было. Но я уже была не в состоянии. Может, и к лучшему. Ножик пока падает.Такой вот, короче, хэппи энд.Но после всех переживаний есть осознание, что на самом деле гарантируемые АСВ миллион четыреста гарантированы … не совсем. И не всем . А только тем, кому повезёт. И роман тому, кто в теме, написать стоило бы. С представителем ЦБ в проблемном банке в качестве главного героя.Разговорчивый операционист мне ещё сообщил , что позавчера к нему пришёл дедушка, которого нет в реестре. "Преступление и наказание" отдыхает ...