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Поймите Хомяка

11.01.2017 10:18 4 1 363 просмотра
Жил-был Хомяк. Под Новый год решил переквалифицироваться в Деда Мороза. Благо фирменные цвета белый и красный. Поставил в отделениях вазы с мандаринами. И замутил карту с кэшбэком.

До 30 декабря начислять его успевал. И даже 500 рублей по благотворительной (зачёркнуто) акции. А с 31 началась запарка. Хомяк сбился с ног. С утра работал, после обеда праздновал. Новогоднюю программу тоже ведь надо выполнять. Мероприятия не отменишь, от приглашений не откажешься. На следующий день голова соображала плохо и бонусы начислялись криво.

После 9 января клиенты не увидели начислений за покупки в праздники. И решили, что Хомяк деньги захомячил. Стали писать жалобы в ИБ и на Банки.ру. smile:write_nr: Хомяк расстроился. Обиделся. Хотя и продолжал отвечать вежливо. Делал всё, что мог. Но все косяки сразу исправить не успевал. Про себя думал: что за люди? Хуже хомяков. Что они так переживают из-за 500 рублей? И тем более за 15 рублей кэшбэка? Что это изменит в их жизни?

Предъявляют претензии. smile:evil: Типа обещал и не сделал. А я ничего такого не обещал. Срок начисления cashback до 45 дней. 500 рублей по акции до 31 января. Время ещё есть.

Почему, когда хочешь как лучше, всегда получается … smile@=

Комментарии 4

Ольга Курочкина  (kha)
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Теперь уже можно не спешить. Акция кончилась, можно вести себя более вдумчиво. Всё равно Вам для коллекции. smile:D
Ирина Ирина  (IrIs-A)
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хомяк он такой... хомяк smile:jokingly:
но спасибо что не хорек, как многие из крупняка smile:painful:
Ольга Курочкина  (kha)
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Всё сделал, как обещал. smile:thumbsup: 500 рублей получены. И даже уже потрачены. smile:shuffle: А ещё только 26 января. smile:oops:
Новогодний cashback тоже выдали.
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