Поймите Хомяка

Жил-был Хомяк. Под Новый год решил переквалифицироваться в Деда Мороза. Благо фирменные цвета белый и красный. Поставил в отделениях вазы с мандаринами. И замутил карту с кэшбэком.До 30 декабря начислять его успевал. И даже 500 рублей по благотворительной (зачёркнуто) акции. А с 31 началась запарка. Хомяк сбился с ног. С утра работал, после обеда праздновал. Новогоднюю программу тоже ведь надо выполнять. Мероприятия не отменишь, от приглашений не откажешься. На следующий день голова соображала плохо и бонусы начислялись криво.После 9 января клиенты не увидели начислений за покупки в праздники. И решили, что Хомяк деньги захомячил. Стали писать жалобы в ИБ и на Банки.ру.Хомяк расстроился. Обиделся. Хотя и продолжал отвечать вежливо. Делал всё, что мог. Но все косяки сразу исправить не успевал. Про себя думал: что за люди? Хуже хомяков. Что они так переживают из-за 500 рублей? И тем более за 15 рублей кэшбэка? Что это изменит в их жизни?Предъявляют претензии.Типа обещал и не сделал. А я ничего такого не обещал. Срок начисления cashback до 45 дней. 500 рублей по акции до 31 января. Время ещё есть.Почему, когда хочешь как лучше, всегда получается …