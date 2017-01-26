Советую прочитать

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26.01.2017 10:17 5 907 просмотров
Три дня назад стала с самого начала читать ветку про «Отличную карту». Отложила в сторону всю художественную литературу. Там сюжет поинтереснее. И местами реально смешно.

Банк меняет условия для повышенного кэшбэка как перчатки. При этом в нём прослеживаются по крайней мере два явных признака тетрадки. smile:nightmare:

Попутно подчерпнула для себя две крайне полезные побочные информации. Что по четвергам в «Пятёрочке» до двух часов дня действует десятипроцентная скидка. А продаваемые там рожки «Ладные» изготовлены из муки первого сорта.

Начала читать на предмет «кажется, я не ту карту завела». Надо было где cashback 5%. Но, осилив сто страниц, не могу не согласиться с высказыванием «Пусть 1%, зато без …» (в слове вместо двух «р» написали два «м» smile:oops: ).

Прочитав всё про «Отличную», возвращаться к романам торопиться не буду. Несмотря ни на что, карту хотят оформить персонажи ветки про cashback 6% от Росевробанка. Там в категории продукты при последних изменениях вынесли в исключения «Ашан» и «Метро». Предвкушаю ещё одно занимательное чтение.

Комментарии 5

abris_1994  (abris_1994)
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Деньги в банку, банку под яблоню. Тогда будет время на художественную литературу)
Ольга Курочкина  (kha)
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Какая литература!
Начала читать про Росевробанк. Чувствую, совсем другая атмосфера. Более серьёзные люди собрались. smile:vnature: Есть представитель банка. Прочитала половину - бац, стали отключать от кешбэка. smile:o За ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ. Такое тоже бывает. Люди в ветке пытаются выяснить, в чём оно заключается. Чтобы ненароком не злоупотребить. Но представитель банка исчез.smile:) Самое интересное там сейчас, конечно. Но это я ещё дойду. Сюжет разворачивается постепенно. Никакая литература не нужна.
openid/StrikovKobal~t  (openid/StrikovKobal~t)
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> При этом в нём прослеживаются по крайней мере два явных признака тетрадки.

Что это за признаки, если не секрет?
Борис  (boris_m)
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Цитата
При этом в нём прослеживаются по крайней мере два явных признака тетрадки.

Да-да, с этого момента поподробнее, пожалуйста smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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Входящий межбанк на вклады платный. На приходниках вместо печати и подписи "штампик". Электронная подпись типа. Персонал, что ли, не хотят подставлять? smile:scratch:

РосЕвро прочла, хотела дальше читать про Альфу. Но на свою голову открыла ветку про talkbank. smile:o Прочла всё сразу не отрываясь. Вот где АО МММ! smile:omg:
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