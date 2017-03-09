Бабушкофон: Очнулся … Даст бог, ещё один день проживу. Глючит меня не по-детски. И такое недержание заряда, что самому стыдно … Хотя что с меня взять после 10 лет работы.Китайфон: А я хорошо держу. Но мне ещё и года нет. Если не включать, заряд сохраняется. В активном режиме хватает на день, а то и больше.Бабушкофон: Если меня выключить, то всё слетает. Или одно sms-инфо и я уже мёртвый.Стационарный телефон: Зато мне хорошо. Никакая зарядка не нужна.Китайфон: Я удивляюсь, почему тебя вообще до сих пор не отключили и не выбросили.Стационарный: Потому что работаю как новый. Хотя гораздо старше «бабушки». Мне вот непонятно, почему купили тебя, а не нормальный айфон.Китайфон: Потому что живут по средствам. На айфон без приставки не заработали.Бабушкофон: Вчера хозяин сформировал пинкод к новой карте по стационарному телефону!Китайфон: Слышно, что ли, по нему лучше?Бабушкофон: Слышно-то слышно – но там, где в базе я, а пинкод нужно формировать самому, без меня не обойтись. Ой, кажется я сейчас снова отрублюсь …Стационарный телефон: Как он вначале гудит, когда отрубается! Прямо страшно становится.Китайфон: И нагревается. Я когда рядом лежу и то чувствую.Стационарный: Можно подумать, ты не нагреваешься.Китайфон: Что-то наша «бабушка» уже почти сутки в коме …Стационарный: Да, вчера хозяин заходил в Интернет-банк по скретч-карте. Но у него только один такой. Остальные онлайн-банки без бабули недоступны.Китайфон: Как думаешь, если бабушка умрёт, их на меня переоформят?Стационарный: На тебя опасно. Хотя покупать новую «бабулю» тоже как-то не айс.Китайфон: Нет, смотри, загорелся наконец … Поживёт ещё наша бабушка.Бабушкофон: Да я ещё тебя переживу, барахло китайское! Меня, в отличие от тебя, покупали в тучные годы и денег не жалели. После четырёх месяцев работы в жар не бросало! Глючить лет через семь начало. А у тебя уже и экран поцарапан. То ли дело мои кнопочки …Китайфон: А цифра пять западает …Бабушкофон: Скажи спасибо, что все зубы … то бишь кнопки до сих пор целы.Китайфон: А во мне зато есть Интернет.Бабушкофон: Меня при желании тоже можно подключить.Китайфон: Да, с твоим экранчиком только по Интернету лазить. То-то хозяин теперь мечтает о планшете …Стационарный телефон: Перестаньте меряться экранами! У меня вон только определитель номера есть. Зато по весу и размеру вам до меня далеко.Бабушкофон: Так ведь чем меньше, тем лучше! Про смартфон хозяин сначала вообще уходя думал, брать с собой или не брать. Какой-никакой вес. А меня в своё время клал в карман не глядя. Я и за границу ездил. А китайфон кроме дачи и больницы нигде не был.Китайфон: У меня ещё всё впереди!Стационарный: Слушайте, мобильные, хватит собачиться! Несолидно это. Вот я – с тех пор как меня поставили здесь на стол – не то что за границу, вообще из комнаты не выходил. И меня это нисколько не расстраивает. Мне и здесь хорошо. В мои-то годы.Бабушкофон: И ты даже не знаешь, что есть в других комнатах?Стационарный телефон: Нет. Зато я знаю, что было здесь. Когда меня принесли, на столе стоял телефон с наборным диском. Его отключили, положили в коробку и куда-то унесли.Китайфон: С наборным диском!Никогда таких не видел!Бабушкофон: Я тоже.Стационарный: То-то и оно. Можно увидеть кое-что любопытное и не выходя из комнаты.Китайфон: Интересно, а какими будут телефоны будущего?Бабушкофон: Очень маленькими. Их будут вживлять прямо в человека.Китайфон: А в какое место?Бабушкофон: Ну … в какое-нибудь безопасное. Чтобы на него случайно не сесть.Китайфон: Может, прямо в мозг?Бабушкофон: Скажи ещё прямо в сердце. Хорошо хоть не в желудок. Ухо у людей для чего? Даже два на всякий случай.Китайфон: Да, как я сразу не сообразил. Что у людей для телефонов есть уши.Стационарный: Ну вы и фантасты. Думайте, что говорите. У людей и без телефонов крыша едет. А тут ещё звон в ушах, чужие голоса в голове. Нет, так не годится. Тело отдельно, девайсы отдельно.Китайфон: Всё-таки жалко, что телефоны не вечны. Как бы было интересно наблюдать за прогрессом.Бабушкофон: Не говори …Стационарный: Вот наблюдаю я за вами, футурологи …И чем больше наблюдаю, тем больше мне нравится старый добрый телефон с наборным диском.Бабушкофон: У тебя, наверно, ностальгия.Стационарный: Ему было больше лет, чем мне сейчас. И он хорошо работал. А списали его … из-за прогресса. А теперь и мной почти не пользуются. Хотя я уже двадцать лет как исправен. Из-за таких, как вы. Которых надо менять как перчатки. Специально что ли делают, чтобы побыстрее ломались.Китайфон: Может, ты и исправен – но в карман тебя не положишь. Мобильность – это прогресс.Бабушкофон: А мы и не рвёмся работать долго. Свой срок отслужили и хватит. Дальше будем только отдыхать и наблюдать. Пусть новые версии работают. А мы посмотрим.Стационарный: Пока вас не выбросят. Много вы тогда из помойки увидите. А могут вообще утилизовать. И от вас ничего не останется. Зато прогресс.Китайфон: Бабушка опять отрубилась. Мне кажется, она иногда придуривается. Захотела отдохнуть – отключилась. А если что интересное – быстро назад включается, я заметил. Но хозяин её по любому не выбросит. Оставит на память. Как же, первый мобильный телефон. Не удивлюсь, если телефон с наборным диском тоже не выбросили, а просто засунули куда подальше. И сами забыли куда. Представь: найти его и включить. Если он нас увидит, что с ним будет?Стационарный: Снова в кому впадёт от удивления. Через столько лет вдруг проснуться. Прямо путешествие во времени. Вообще ничего не поймёт. Где он и что.Китайфон: Мне иногда жалко, что не могу отключиться сам. Когда хозяин выключает, мне нравится. Раз – и уснул.Стационарный: А я почти всю жизнь бодрствую. В отличие от вас, бездельников.Бабушкофон: Смотри, у стационарного погас экран …Китайфон: Неужели всё?И его тоже выбросят?Бабушкофон: Жалко …Китайфон: Нет, видишь: часы тоже чёрные. Просто электричество вырубили.Стационарный: Ой, что это было? Я чуть не умер.Бабушкофон: Уже всё хорошо. Часы ещё колбасит – а у тебя на экране всё как надо.Китайфон: А у меня заряд кончается.Бабушкофон: Ну, тогда спокойной ночи. До прихода хозяина. Он и на часах правильное время поставит. Такого, как на них сейчас, на Земле не бывает. Больше похоже на курс доллара.Стационарный: Мне кажется, пока я был в отключке, я побывал в мире, где не будет ни вас, ни меня. Там были одни чипованные люди, чипованные кошки и собаки. Можно позвонить своему псу домой и поговорить. Он всё выслушает и поймёт, но ничего не скажет. И все там живут долго. Половина органов искусственные, потому что они лучше.Бабушкофон: И какой это был год?Стационарный: Я не видел. Может, как на часах, 6014. Если точку в середине убрать.Бабушкофон: Неужели такой год правда будет?Стационарный: Конечно. Но будут ли ещё люди? Ведь это был только сон.Китайфон: Бабушкофон, ты слышал, как хозяин вчера сказал, что приятнее всего ему говорить по старому доброму стационарному телефону? Вот тебе и прогресс.Стационарный: Трамп и Путин тоже небось не по мобильным общались.Бабушкофон: Давайте не будем о политике.Китайфон: Почему не будем? Путин говорил по белому телефону, а Трамп по чёрному. Целый час разговаривали. По тебе когда-нибудь столько разговаривали?Бабушкофон: Не припомню.Стационарный: А по мне и два часа говорили. В лучшие времена. Когда вас ещё не было.Китайфон: Что-то я не могу поймать Интернет …Бабушкофон: «Нет доступных сетей.» Странно. Это на даче может быть – но в Москве?! Может, тебя тоже глючит?Китайфон: Три дня назад ловился. Хозяин фотку по почте отправлял. А так он дома в Интернете в основном за компьютером.Бабушкофон: Но с тобой точно всё в порядке?Китайфон: Всё, кроме Интернета, на месте.Стационарный: Мне бы ваши заботы. Хозяин, кажется, стал всерьёз подумывать меня отключить. В целях экономии.Бабушкофон: А сколько ты стоишь в месяц? 1000?Стационарный: Нет, 300.Китайфон: И я 300. Самая дешёвая у нас бабушка. У неё «Всё за 150».Бабушкофон: Ладно, я ложусь спать. Спокойной ночи.Стационарный: А мне теперь только если вечным сном …Китайфон: Доброе утро! Ой, Интернет заработал!Бабушкофон: Это хорошо. Значит, дело было не в тебе.Стационарный: Это хозяин сегодня методом тыка нажал на кнопку 4G и в Китайфоне заработал Интернет.Китайфон: А сколько это стоит?Стационарный: Бесплатно. Это включено в тариф. Меня, по-моему, тоже решили пока оставить.Три телефона хором: Один телефон хорошо, два лучше – а три просто СУПЕР!!!