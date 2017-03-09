1

Бабушкофон: Очнулся … Даст бог, ещё один день проживу. Глючит меня не по-детски. И такое недержание заряда, что самому стыдно … Хотя что с меня взять после 10 лет работы.

Китайфон: А я хорошо держу. Но мне ещё и года нет. Если не включать, заряд сохраняется. В активном режиме хватает на день, а то и больше.

Бабушкофон: Если меня выключить, то всё слетает. Или одно sms-инфо и я уже мёртвый.

Стационарный телефон: Зато мне хорошо. Никакая зарядка не нужна.

Китайфон: Я удивляюсь, почему тебя вообще до сих пор не отключили и не выбросили.

Стационарный: Потому что работаю как новый. Хотя гораздо старше «бабушки». Мне вот непонятно, почему купили тебя, а не нормальный айфон. smile8)

Китайфон: Потому что живут по средствам. На айфон без приставки не заработали.

Бабушкофон: Вчера хозяин сформировал пинкод к новой карте по стационарному телефону!

Китайфон: Слышно, что ли, по нему лучше?

Бабушкофон: Слышно-то слышно – но там, где в базе я, а пинкод нужно формировать самому, без меня не обойтись. Ой, кажется я сейчас снова отрублюсь …

Стационарный телефон: Как он вначале гудит, когда отрубается! Прямо страшно становится.

Китайфон: И нагревается. Я когда рядом лежу и то чувствую.

Стационарный: Можно подумать, ты не нагреваешься.

2

Китайфон: Что-то наша «бабушка» уже почти сутки в коме …

Стационарный: Да, вчера хозяин заходил в Интернет-банк по скретч-карте. Но у него только один такой. Остальные онлайн-банки без бабули недоступны.

Китайфон: Как думаешь, если бабушка умрёт, их на меня переоформят?

Стационарный: На тебя опасно. Хотя покупать новую «бабулю» тоже как-то не айс. smile:|

Китайфон: Нет, смотри, загорелся наконец … Поживёт ещё наша бабушка.

Бабушкофон: Да я ещё тебя переживу, барахло китайское! Меня, в отличие от тебя, покупали в тучные годы и денег не жалели. После четырёх месяцев работы в жар не бросало! Глючить лет через семь начало. А у тебя уже и экран поцарапан. То ли дело мои кнопочки …

Китайфон: А цифра пять западает …

Бабушкофон: Скажи спасибо, что все зубы … то бишь кнопки до сих пор целы.

Китайфон: А во мне зато есть Интернет. smile:yes!!!:

Бабушкофон: Меня при желании тоже можно подключить.

Китайфон: Да, с твоим экранчиком только по Интернету лазить. То-то хозяин теперь мечтает о планшете …

Стационарный телефон: Перестаньте меряться экранами! У меня вон только определитель номера есть. Зато по весу и размеру вам до меня далеко.

Бабушкофон: Так ведь чем меньше, тем лучше! Про смартфон хозяин сначала вообще уходя думал, брать с собой или не брать. Какой-никакой вес. А меня в своё время клал в карман не глядя. Я и за границу ездил. А китайфон кроме дачи и больницы нигде не был.

Китайфон: У меня ещё всё впереди!

Стационарный: Слушайте, мобильные, хватит собачиться! Несолидно это. Вот я – с тех пор как меня поставили здесь на стол – не то что за границу, вообще из комнаты не выходил. И меня это нисколько не расстраивает. Мне и здесь хорошо. В мои-то годы.

Бабушкофон: И ты даже не знаешь, что есть в других комнатах?

Стационарный телефон: Нет. Зато я знаю, что было здесь. Когда меня принесли, на столе стоял телефон с наборным диском. Его отключили, положили в коробку и куда-то унесли.

Китайфон: С наборным диском! smile:o Никогда таких не видел!

Бабушкофон: Я тоже.

Стационарный: То-то и оно. Можно увидеть кое-что любопытное и не выходя из комнаты.

Китайфон: Интересно, а какими будут телефоны будущего?

Бабушкофон: Очень маленькими. Их будут вживлять прямо в человека.

Китайфон: А в какое место?

Бабушкофон: Ну … в какое-нибудь безопасное. Чтобы на него случайно не сесть.

Китайфон: Может, прямо в мозг?

Бабушкофон: Скажи ещё прямо в сердце. Хорошо хоть не в желудок. Ухо у людей для чего? Даже два на всякий случай.

Китайфон: Да, как я сразу не сообразил. Что у людей для телефонов есть уши.

Стационарный: Ну вы и фантасты. Думайте, что говорите. У людей и без телефонов крыша едет. А тут ещё звон в ушах, чужие голоса в голове. Нет, так не годится. Тело отдельно, девайсы отдельно.

Китайфон: Всё-таки жалко, что телефоны не вечны. Как бы было интересно наблюдать за прогрессом.

Бабушкофон: Не говори …

Стационарный: Вот наблюдаю я за вами, футурологи … smile:omg: И чем больше наблюдаю, тем больше мне нравится старый добрый телефон с наборным диском.

Бабушкофон: У тебя, наверно, ностальгия.

Стационарный: Ему было больше лет, чем мне сейчас. И он хорошо работал. А списали его … из-за прогресса. А теперь и мной почти не пользуются. Хотя я уже двадцать лет как исправен. Из-за таких, как вы. Которых надо менять как перчатки. Специально что ли делают, чтобы побыстрее ломались.

Китайфон: Может, ты и исправен – но в карман тебя не положишь. Мобильность – это прогресс.

Бабушкофон: А мы и не рвёмся работать долго. Свой срок отслужили и хватит. Дальше будем только отдыхать и наблюдать. Пусть новые версии работают. А мы посмотрим.

Стационарный: Пока вас не выбросят. Много вы тогда из помойки увидите. А могут вообще утилизовать. И от вас ничего не останется. Зато прогресс.

3

Китайфон: Бабушка опять отрубилась. Мне кажется, она иногда придуривается. Захотела отдохнуть – отключилась. А если что интересное – быстро назад включается, я заметил. Но хозяин её по любому не выбросит. Оставит на память. Как же, первый мобильный телефон. Не удивлюсь, если телефон с наборным диском тоже не выбросили, а просто засунули куда подальше. И сами забыли куда. Представь: найти его и включить. Если он нас увидит, что с ним будет?

Стационарный: Снова в кому впадёт от удивления. Через столько лет вдруг проснуться. Прямо путешествие во времени. Вообще ничего не поймёт. Где он и что.

Китайфон: Мне иногда жалко, что не могу отключиться сам. Когда хозяин выключает, мне нравится. Раз – и уснул. smile:zzz:

Стационарный: А я почти всю жизнь бодрствую. В отличие от вас, бездельников.

Бабушкофон: Смотри, у стационарного погас экран …

Китайфон: Неужели всё? smile:( И его тоже выбросят?

Бабушкофон: Жалко …

Китайфон: Нет, видишь: часы тоже чёрные. Просто электричество вырубили.

Стационарный: Ой, что это было? Я чуть не умер.

Бабушкофон: Уже всё хорошо. Часы ещё колбасит – а у тебя на экране всё как надо.

Китайфон: А у меня заряд кончается.

Бабушкофон: Ну, тогда спокойной ночи. До прихода хозяина. Он и на часах правильное время поставит. Такого, как на них сейчас, на Земле не бывает. Больше похоже на курс доллара.

Стационарный: Мне кажется, пока я был в отключке, я побывал в мире, где не будет ни вас, ни меня. Там были одни чипованные люди, чипованные кошки и собаки. Можно позвонить своему псу домой и поговорить. Он всё выслушает и поймёт, но ничего не скажет. И все там живут долго. Половина органов искусственные, потому что они лучше.

Бабушкофон: И какой это был год?

Стационарный: Я не видел. Может, как на часах, 6014. Если точку в середине убрать.

Бабушкофон: Неужели такой год правда будет?

Стационарный: Конечно. Но будут ли ещё люди? Ведь это был только сон.

4

Китайфон: Бабушкофон, ты слышал, как хозяин вчера сказал, что приятнее всего ему говорить по старому доброму стационарному телефону? Вот тебе и прогресс.

Стационарный: Трамп и Путин тоже небось не по мобильным общались.

Бабушкофон: Давайте не будем о политике.

Китайфон: Почему не будем? Путин говорил по белому телефону, а Трамп по чёрному. Целый час разговаривали. По тебе когда-нибудь столько разговаривали?

Бабушкофон: Не припомню.

Стационарный: А по мне и два часа говорили. В лучшие времена. Когда вас ещё не было.

5

Китайфон: Что-то я не могу поймать Интернет …

Бабушкофон: «Нет доступных сетей.» Странно. Это на даче может быть – но в Москве?! Может, тебя тоже глючит?

Китайфон: Три дня назад ловился. Хозяин фотку по почте отправлял. А так он дома в Интернете в основном за компьютером.

Бабушкофон: Но с тобой точно всё в порядке?

Китайфон: Всё, кроме Интернета, на месте.

Стационарный: Мне бы ваши заботы. Хозяин, кажется, стал всерьёз подумывать меня отключить. В целях экономии.

Бабушкофон: А сколько ты стоишь в месяц? 1000?

Стационарный: Нет, 300.

Китайфон: И я 300. Самая дешёвая у нас бабушка. У неё «Всё за 150».

Бабушкофон: Ладно, я ложусь спать. Спокойной ночи.

Стационарный: А мне теперь только если вечным сном …

6

Китайфон: Доброе утро! Ой, Интернет заработал!

Бабушкофон: Это хорошо. Значит, дело было не в тебе.

Стационарный: Это хозяин сегодня методом тыка нажал на кнопку 4G и в Китайфоне заработал Интернет.

Китайфон: А сколько это стоит?

Стационарный: Бесплатно. Это включено в тариф. Меня, по-моему, тоже решили пока оставить.

Три телефона хором: Один телефон хорошо, два лучше – а три просто СУПЕР!!! smile:D smile:D smile:D