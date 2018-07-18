Про отзыв лицензии надо написать. Тем более такой необычный. У банка, который не высанировали. Зато на Банки.ру придумали новое слово.Мне в «Советский» было ходить далеко. Так что прочитав первую статью на сайте, подумала: «Теперь больше не надо». Во всём всегда есть плюсы.Потом стала читать вторую. А депозиты-то оказывается должны какому-то другому банку передать. А вдруг он будет ещё дальше? И до него вообще не дойдёшь. До сих пор ни разу не ездила в банк на транспорте.Выбрали МКБ. Он в шаговой доступности. Но проблема в том, что вместе с деньгами из «Советского» там теперь получается… слишком много. (Хотя, говорят, такого не бывает.) Стараешься, перекладываешь, чтобы не превысить. Ирония в том, что напротив «Советского» на той же улице Куусинена как раз было – и даже до сих пор есть – отделение МКБ. Так я из почившего носила и в ныне здравствующий через дорогу ножками. Чтобы не тратиться на межбанк. Зачем, спрашивается. Если теперь всё равно всё там. Сейчас отделения «Советского» перешли к МКБ. Получается, на улице Куусинена теперь два отделения друг напротив друга?А если МКБ тоже … не высанируют? Вкладчикам «Советского» обещают и суммы свыше застрахованной отдать. Но обещать не значит … Нет, жениться на мне не надо.Я сейчас про деньги.А если деньги из МКБ отдадут кому-то ещё? Я сейчас думаю: куда деньги пристроить? Сбер, ВТБ24, Почта-банк, ПСБ … Хочется чего-то надёжного. Говорят, в конце концов останется всего несколько банков. Или даже только один. И все деньги соберутся в нём. Телодвижения с моей стороны опять могут быть лишними. А если и он … окажется неизлечим? Тогда всё, game over. И будет ЦБ в одиночку сам себя санировать. Высанирует?