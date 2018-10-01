Колхоз, который не убрать

В связи с недавними событиями в МКБ часть денег переехала в Россельхоз. Какой это у меня по счёту банк?Решила написать про новое финансовое учреждение в блог. Жанр, конечно, немножко Народный рейтинг, но не совсем.Думала пойти в отделение, которое вижу по дороге в Хоум Кредит. Но посмотрела сайт: оказывается, теперь есть ближе. В здании, где раньше был Русский Стандарт. Отвоёвывают госы территорию. Хотя Россельхоз там на гораздо меньшем пространстве уместился. На операционистках тоже сэкономил. Работало всего две. Открытие вклада заняло всё время до закрытия отделения.Уже начав обслуживать меня, девушка вдруг, получив от коллеги чей-то потрёпанный паспорт, стала одновременно закрывать в программе вклад клиента, сидевшего в соседнем отсеке. Да, в Росколхоз банк здесь переименовали очень метко. Две операционистки работали в четыре руки. В отделении пустовало ещё три рабочих стола. Когда полный комплект, тоже скопом обслуживают? Чтобы пять раз не вставать. Открыть вклад, закрыть, неважно. Раз так удобнее. В компьютере такая программа. Колхозная.Завершив закрытие, девушка наконец начинает снова обслуживать меня. На улице холодно, в отделении тепло, я сижу засыпаю. Открыв в очередной раз глаза, вижу у операционистки на столе … ТЕТРАДКУ. Нет, это был не сон. А самая что ни на есть явь.Когда шла в банк, видела по дороге рекламу вклада под 7,8%. Банка Восточный. Подумала:нет, Россельхоз надёжнее. А это бывший Юниаструм, может быть тетрадка. Лучше пусть ниже процент, но спокойнее. Но без тетрадки не обходится и Сельхозе.Хотя цели другие. Эта тетрадка напоминала вузовский конспект. Страницы убористого текста со схемами и диаграммами. И вся эта наука только для того, чтобы открыть вклад! Жалко, что Интернет-банк мне ещё нужно подключить. В нём кнопочку дома нажмёшь – и готово. А тут сиди страдай. Отчаявшись разобраться в написанном, моя «колхозница» стала опять дёргать соседку. Та, как более опытная, быстро всё показала на пальцах.А эта работала всего четвёртый день. Оформить карту к вкладу для неё было задачей совсем непосильной. В результате я пересела на соседний стул. Начитавшись на форуме про различия просто «Амурского тигра» и «Амурского тигра к вкладу», потребовала доказательств, что карта к вкладу,а не просто так. Бумажных подтверждений произвести на свет не удалось. Тогда ко мне повернули экран компьютера – а там (БЕЛЫМ ПО ЧЁРНОМУ): АТкарта вклад. Ну хорошо, поверила. Но бедные колхозницы! Ещё и без глаз с такой программой останутся.Получив в Россельхозбанке карту, не стоит думать, что она ваша. Она колхозная. Назад не вернёте - комиссия! А как же коллекция? В моей это сейчас один из самых красивых экземпляров. Хотя на форуме читала кто-то карту не сдал и деньги не взяли. А кто-то сдал – взяли комиссию за утерю карты. Бардак там в колхозе тот ещё.Уйдя наконец из банка и пройдя пару кварталов, вдруг осознаю: мне забыли дать договор вклада! Отделение работает до трёх, а на часах уже 14:50!Скорей бегом назад. На табло с курсами валют 15:04, но дверь открыта и колхозницы продолжают вкалывать. На экране, где светятся номера талонов, ещё 14:57.Колхозное время, оно такое.«А ведь я посылала его на печать …» задумчиво говорит девушка, снова нажимая кнопку в программе. Пересесть к коллеге она меня точно посылала. А та потом в банкомат подключить ИБ. В результате первый раз в жизни я чуть не ушла без жизненного важного документа. Раньше это было как-то невозможно. Тебя без него просто не отпускали и тем более не посылали. Но тут же колхоз.Сейчас вроде какая-то движуха наметилась, ставки по вкладам стали расти, с валютой может быть интересно. Предвкушала в связи с этим хождение по банкам. А то я как-то последнее время мало внимания финансам уделяю. Но после вышеописанного решила: нет, это лучше, делать как можно меньше. Только то, что реально необходимо. Лишний раз не нарвёшься на колхоз. В МКБ меня тоже в четыре руки обслуживали. При этом голова недавно принятой на работу операционистки в процессе явно не участвовала.В колхозах в своё время банков не было. Сберкасса, мне кажется, была скорее городским явлением. А в банках сейчас коллективное хозяйство. И во всей банковской системе. Делают с нашими – (или уже колхозными?) - деньгами, что хотят. После переливания в МКБ денег Советского всё превышение можно убрать только с потерей процентов. При страховом случае будет потеря превышения. Суммы примерно одного порядка.Ничего не потеряешь, только если МКБ останется жить. И страховки от этого риска нет. Такой вот колхоз.