Популярные сообщения

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Константин Александрович 17.05.2013 19:22 kk01
Неполноценность дебетовой карты VISA ELECTRON от Сбербанка
Несомненно, качество обслуживания в Сбербанке меняется к лучшему, но разные технические моменты продолжают отравлять жизнь многочисленным клиентам банка. Одним из таких моментов является на сегодняшний день невозможность (без вмешательства технической поддержки, и то - не факт) привязки дебетовых карт VISA ELECTRON. Имею такую карту с февраля 2013 года. Карта именная, на обратной стороне имеется трехзначный код, который требуется для верификации онлайновых транзакций. Не далее как сегодня добавил карту в PayPal-аккаунт, в выписке видно снятие контрольной суммы в 1,00 $ (31,85 руб.), однако при дальнейшей попытке подтвердить и привязать карту (Confirm your debit or credit card) операция заканчивается ошибкой. Операция подтверждения - всего лишь проведение транзакции на снятие суммы в 1.95$ с последующим введением номера операции (берется из выписки) в соответствующем поле формы кабинета PayPal. При звонке в службу поддержки оператор проверяет информацию, видит ошибку при проведении транзакции на сумму 1. Читать далее
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Константин Александрович 11.05.2013 04:06 kk01
Отказ в выдаче наличных, блокировка карты
Несколько месяцев использования услуг, предоставляемых банком Авангард, надо сказать радужного использования, сегодня подошли к концу. При попытке снятия денежных средств в дополнительном офисе через кассу получил отказ. Кассир удивилась, сказав что запрашиваемая сумма меньше остатка, но тем не менее терминал выдает чек с отказом. Предложила позвонить в СКП (служба клиентской поддержки), что я сразу и сделал. Оператор, задав стандартные вопросы, осчастливил меня новостью, что карта моя заблокирована. На мой вопрос почему, я получил ответ "скорее всего, в целях безопасности", но точной информации у него не было. Я попытался пояснить, что все поступления на эту карту производяться с моего же счета (расчетного), внутрибанковским переводом. Оператор еще раз сказал, что у него нет информации почему карта была заблокирована. "Позвоните завтра и специалист предоставит вам сведения о сроках разблокирования карты". - То есть существует возможность, что завтра это недоразумение не будет исчерпано и карта останется заблокированной? Читать далее
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