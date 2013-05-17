Популярные сообщения

Несколько месяцев использования услуг, предоставляемых банком Авангард, надо сказать радужного использования, сегодня подошли к концу.
При попытке снятия денежных средств в дополнительном офисе через кассу получил отказ. Кассир удивилась, сказав что запрашиваемая сумма меньше остатка, но тем не менее терминал выдает чек с отказом. Предложила позвонить в СКП (служба клиентской поддержки), что я сразу и сделал. Оператор, задав стандартные вопросы, осчастливил меня новостью, что карта моя заблокирована. На мой вопрос почему, я получил ответ "скорее всего, в целях безопасности", но точной информации у него не было.
Я попытался пояснить, что все поступления на эту карту производяться с моего же счета (расчетного), внутрибанковским переводом. Оператор еще раз сказал, что у него нет информации почему карта была заблокирована. "Позвоните завтра и специалист предоставит вам сведения о сроках разблокирования карты".
- То есть существует возможность, что завтра это недоразумение не будет исчерпано и карта останется заблокированной?
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