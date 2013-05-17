Неполноценность дебетовой карты VISA ELECTRON от Сбербанка

Несомненно, качество обслуживания в Сбербанке меняется к лучшему, но разные технические моменты продолжают отравлять жизнь многочисленным клиентам банка.
Одним из таких моментов является на сегодняшний день невозможность (без вмешательства технической поддержки, и то - не факт) привязки дебетовых карт VISA ELECTRON. Имею такую карту с февраля 2013 года. Карта именная, на обратной стороне имеется трехзначный код, который требуется для верификации онлайновых транзакций.
Не далее как сегодня добавил карту в PayPal-аккаунт, в выписке видно снятие контрольной суммы в 1,00 $ (31,85 руб.), однако при дальнейшей попытке подтвердить и привязать карту (Confirm your debit or credit card) операция заканчивается ошибкой. Операция подтверждения - всего лишь проведение транзакции на снятие суммы в 1.95$ с последующим введением номера операции (берется из выписки) в соответствующем поле формы кабинета PayPal.
При звонке в службу поддержки оператор проверяет информацию, видит ошибку при проведении транзакции на сумму 1.95$ и бодро отвечает, что данная ошибка характерна для сайтов , не поддерживающих данный вид карты. Терпеливо объясняю, что PayPal поддерживает электронные карты MAESTRO и VISA Electron c 2012 года. Более того у меня имеется привязанная и подтвержденная карта Visa Electron, эмитированная другим банком. Оператор рекомендует мне открыть карту более высокого класса (соответственно с более дорогим годовым обслуживанием), однако по моей настоятельной просьбе оформляет заявку на детальное выяснение возникшей "технической" ситуации. К слову сказать, первый ответивший оператор, переключивший меня далее на специалиста, высказал мнение, что моя карта возможно "требует включения специального режима"
Хотелось бы, чтобы операторы четко представляли тему, на которую они консультируют и оказывают поддержку. А операционисты в банках своевременно информировали бы при открытии карты клиентов об урезанных возможностях карт данного типа.
Напомню, что в отличие от многих других банков, карта Visa Electron от Сбера имеет комиссию за годовое обслуживание.
Комментарии 4
Да и не все подряд банки предлагают халявные карты. Даже так, не каждый банк, входящий в двадцатку крупнейших в РФ предложит вам бесплатную дебетовку начального уровня.
И я не говорил "халявная", а не имеющая комиссии за годовое обслуживание. Например, есть у Авангарда дебетовые карты без комиссии, но с процентом за каждую трансграничную операцию. Мне такая оплата за пользование картой очень импонирует.
Кто-то за смс-информирование берет. И так далее.