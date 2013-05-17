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Неполноценность дебетовой карты VISA ELECTRON от Сбербанка

17.05.2013 19:22 4 8 200 просмотров
Несомненно, качество обслуживания в Сбербанке меняется к лучшему, но разные технические моменты продолжают отравлять жизнь многочисленным клиентам банка.

Одним из таких моментов является на сегодняшний день невозможность (без вмешательства технической поддержки, и то - не факт) привязки дебетовых карт VISA ELECTRON. Имею такую карту с февраля 2013 года. Карта именная, на обратной стороне имеется трехзначный код, который требуется для верификации онлайновых транзакций.

Не далее как сегодня добавил карту в PayPal-аккаунт, в выписке видно снятие контрольной суммы в 1,00 $ (31,85 руб.), однако при дальнейшей попытке подтвердить и привязать карту (Confirm your debit or credit card) операция заканчивается ошибкой. Операция подтверждения - всего лишь проведение транзакции на снятие суммы в 1.95$ с последующим введением номера операции (берется из выписки) в соответствующем поле формы кабинета PayPal.

При звонке в службу поддержки оператор проверяет информацию, видит ошибку при проведении транзакции на сумму 1.95$ и бодро отвечает, что данная ошибка характерна для сайтов smile:scratch: , не поддерживающих данный вид карты. Терпеливо объясняю, что PayPal поддерживает электронные карты MAESTRO и VISA Electron c 2012 года. Более того у меня имеется привязанная и подтвержденная карта Visa Electron, эмитированная другим банком. Оператор рекомендует мне открыть карту более высокого класса (соответственно с более дорогим годовым обслуживанием), однако по моей настоятельной просьбе оформляет заявку на детальное выяснение возникшей "технической" ситуации. К слову сказать, первый ответивший оператор, переключивший меня далее на специалиста, высказал мнение, что моя карта возможно "требует включения специального режима" smile:wall:

Хотелось бы, чтобы операторы четко представляли тему, на которую они консультируют и оказывают поддержку. А операционисты в банках своевременно информировали бы при открытии карты клиентов об урезанных возможностях карт данного типа.

Напомню, что в отличие от многих других банков, карта Visa Electron от Сбера имеет комиссию за годовое обслуживание.

Комментарии 4

Shtirlitz  (Shtirlitz)
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Почему не в НР?
Да и не все подряд банки предлагают халявные карты. Даже так, не каждый банк, входящий в двадцатку крупнейших в РФ предложит вам бесплатную дебетовку начального уровня.
Константин Александрович  (kk01)
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В Народном рейтинге висит, толку-то?!

И я не говорил "халявная", а не имеющая комиссии за годовое обслуживание. Например, есть у Авангарда дебетовые карты без комиссии, но с процентом за каждую трансграничную операцию. Мне такая оплата за пользование картой очень импонирует.

Кто-то за смс-информирование берет. И так далее.
Ольга Курочкина  (kha)
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Как хорошо, что Shtirlitz написал то, что я подумала, но не стала писать. А то каждый раз одно и то же не comme il faut. Но это интересная идея - вешать отзывы в Народный рейтинг в блог. Тоже ниша. Почему бы и нет. Я вижу на сайте того же мнения - повесили в "Интересные" smile:) . Надо и мне про банковские карты писать. Или хотя бы что-нибудь по тематике сайта.
Александр  (Александр789)
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Поднимался вопрос про Electron в Народном рейтинге. ПБ ответил, что в Сбере карты такого типа работают только с магазинами, поддерживающими 3D-Secure.
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