Неполноценность дебетовой карты VISA ELECTRON от Сбербанка

имеет комиссию

Несомненно, качество обслуживания в Сбербанке меняется к лучшему, но разные технические моменты продолжают отравлять жизнь многочисленным клиентам банка.Одним из таких моментов является на сегодняшний день невозможность (без вмешательства технической поддержки, и то - не факт) привязки дебетовых карт VISA ELECTRON. Имею такую карту с февраля 2013 года. Карта именная, на обратной стороне имеется трехзначный код, который требуется для верификации онлайновых транзакций.Не далее как сегодня, в выписке видно снятие контрольной суммы в 1,00 $ (31,85 руб.), однако при дальнейшей попытке подтвердить и привязать карту (Confirm your debit or credit card) операция заканчивается ошибкой.- всего лишь проведение транзакции на снятие суммы в 1.95$ с последующим введением номера операции (берется из выписки) в соответствующем поле формы кабинета PayPal.При звонке в службу поддержки оператор проверяет информацию,и бодро отвечает, что данная ошибка характерна для сайтов, не поддерживающих данный вид карты. Терпеливо объясняю, что PayPal поддерживает электронные карты MAESTRO и VISA Electron c 2012 года. Более того у меня имеется привязанная и подтвержденная карта Visa Electron, эмитированная другим банком. Оператор рекомендует мне открыть карту более высокого класса (соответственно с более дорогим годовым обслуживанием), однако по моей настоятельной просьбе оформляет заявку на детальное выяснение возникшей "технической" ситуации. К слову сказать, первый ответивший оператор, переключивший меня далее на специалиста, высказал мнение, что моя карта возможноХотелось бы, чтобы операторы четко представляли тему, на которую они консультируют и оказывают поддержку. А операционисты в банках своевременно информировали бы при открытии карты клиентов об урезанных возможностях карт данного типа.Напомню, что в отличие от многих других банков, карта Visa Electron от Сбераза годовое обслуживание.