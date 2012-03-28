Популярные сообщения

Компания IT SERVICE Retail&Banking выполнила работы по внедрению новой технологии в магазинах METRO Cash & Carry на территории России.
В настоящее время выполнены поставка и внедрение, осуществляется сервисное обслуживание решения на базе автоматизированных депозитных машин в 30 магазинах METRO Cash & Carry на территории РФ: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Калининграде, Краснодаре, Красноярском крае, Омске, Оренбурге, Перми, Самаре, Саратове, Тульской области и Ярославле.
Решение по управлению наличностью, разработанное компанией IT SERVICE Retail&Banking специально для METRO Cash & Carry, позволило автоматизировать процесс инкассации на 90%, повысить эффективность работы персонала, в 5 раз сократить время, затрачиваемое кассирами на инкассацию, а также сократить количество ошибок и махинаций, оптимизировать расходы на инкассацию.
Компания METRO Cash & Carry считает опыт внедрения решения по управлению наличностью на базе автоматизированных депозитных машин (АДМ) положительным, и рекомендует данное решение к применению в объектах сферы розничной торговли и обслуживания.
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