Популярные сообщения

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Алина Хромова 28.03.2012 16:31 knyazeva
Автоградбанк установит депозитные машины для самоинкассации
Компания IT SERVICE Retail&Banking заключила договор с ЗАО ГКБ «Автоградбанк» на поставку пяти автоматизированных депозитных машин АДМ-10 производства СКБ ВТ «Искра». Автоградбанк планирует установить депозитные машины в торговых центрах внесения наличных денежных средств в режиме самоинкассации. Цель проекта – предоставление качественно нового сервиса по инкассации юридическим лицам – клиентам банка с помощью применения современных технологий автоматизации оборота наличных средств. Новая технология позволяет оптимизировать процесс инкассации, значительно снизить затраты и сократить риски, а также обеспечить on-line зачисление внесенных денежных средств на счет партнера в банке. При этом отсутствует необходимость самостоятельно осуществлять транспортировку наличности в отделение банка или оплачивать отдельную услугу по инкассации, банкноты в АДМ можно вносить в удобное время или по мере необходимости, исключаются ошибки и махинации со стороны персонала. Читать далее
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Алина Хромова 10.02.2012 11:06 knyazeva
Решение IT SERVICE Retail&Banking по управлению наличностью внедрено в 30 магазинах METRO Cash & Carry
Компания IT SERVICE Retail&Banking выполнила работы по внедрению новой технологии в магазинах METRO Cash & Carry на территории России. В настоящее время выполнены поставка и внедрение, осуществляется сервисное обслуживание решения на базе автоматизированных депозитных машин в 30 магазинах METRO Cash & Carry на территории РФ: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Калининграде, Краснодаре, Красноярском крае, Омске, Оренбурге, Перми, Самаре, Саратове, Тульской области и Ярославле. Решение по управлению наличностью, разработанное компанией IT SERVICE Retail&Banking специально для METRO Cash & Carry, позволило автоматизировать процесс инкассации на 90%, повысить эффективность работы персонала, в 5 раз сократить время, затрачиваемое кассирами на инкассацию, а также сократить количество ошибок и махинаций, оптимизировать расходы на инкассацию. Компания METRO Cash & Carry считает опыт внедрения решения по управлению наличностью на базе автоматизированных депозитных машин (АДМ) положительным, и рекомендует данное решение к применению в объектах сферы розничной торговли и обслуживания. Читать далее
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Алина Хромова 12.12.2011 13:23 knyazeva
Сергей Нарышкин отметил важность внедрения инновационных решений в отделениях почтовой связи
В рамках своего визита в город Тихвин 14 ноября 2011 года глава администрации президента РФ и лидер списка кандидатов партии «Единая Россия» Сергей Нарышкин посетил почтовое отделение и провел встречу с работниками ФГУП «Почта России», представителями региональных и муниципальных властей, государственных и коммерческих структур, а также общественных организаций. Почтовые работники рассказали Сергею Нарышкину о первоочередных задачах, которые сегодня приходится решать Почте для повышения качества представления услуг связи населению. В рамках встречи были продемонстрированы достижения современной почтовой связи, в том числе высокотехнологичные решения компании IT SERVICE Retail&Banking, разработанные для ФГУП «Почта России» в целях модернизации и развития почтовой инфраструктуры: автоматизированный доставочный комплекс, мобильная касса и «Почтомат». Автоматизированный доставочный комплекс (АДК) - российский постомат, предназначенный для выдачи почтовых отправлений клиентам без участия курьеров и сотрудников почтовых отделений. Читать далее
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Алина Хромова 28.11.2011 12:36 knyazeva
Ziraat банк создает крупнейшую сеть биометрических банкоматов в Европе
Сеть из более чем 1500 биометрических банкоматов-ресайклеров производства GRG Banking будет построена к январю 2012 года Крупнейший государственный банк Турции Ziraat банк построит крупнейшую в Европе сеть биометрических банкоматов к январю 2012 года, сеть будет состоять из 1505 банкоматов серии Н68 с функцией замкнутого оборота наличности производства компании GRG Banking. Каждый банкомат-ресайклер оснащен сканером рисунка вен ладони – новейшей биометрической технологией безопасности, применяемой в банкоматах. В рамках данного проекта также осуществлена поставка 1400 настольных сканеров рисунка вен ладони производства GRG, подключаемых к компьютеру USB-порт. Сканеры будут установлены в отделениях банка для первоначального сканирования ладони. Ziraat банк будет использовать это преимущество для предотвращения мошенничества и создания у клиентов чувства большей безопасности и комфорта. Повышению удовлетворенности клиентов может способствовать более быстрая идентификации, чем при использовании карты для банкомата с введением PIN-кода, а также отсутствие необходимости брать карту и запоминать PIN-код. Читать далее
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Алина Хромова 28.11.2011 12:35 knyazeva
Компания IT SERVICE Retail&Banking представляет новинку – автоматизированный доставочный комплекс АДК
В линейке решений, представляемых компанией IT SERVICE Retail&Banking, появился первый российский постомат – автоматизированный доставочный комплекс. Автоматизированные доставочные комплексы (АДК) предназначены для выдачи почтовых отправлений клиентам «EMS Почта России» без участия курьеров и сотрудников почтовых отделений. Два автоматизированных доставочных комплекса уже установлены в отделениях почтовой связи в Москве и Санкт-Петербурге, а в следующем году планируется оснащение подобными комплексами других отделений. 7 октября первый клиент постомата воспользовался новым сервисом: на получение почтового отправления он потратил меньше минуты. АДК является первым и единственным подобным устройством, разработанным и произведенным в России. Постомат АДК разрабатывался в тесном сотрудничестве со структурами ФГУП «Почта России» с учетом всех требований к интеграции в существующую аппаратно-технологическую схему работы. Конструкция и управляющее специализированное программное обеспечение АДК разработаны СКБ ВТ «Искра» - ведущей организацией на рынке контрольно-кассовой техники, информационных и платежных терминалов самообслуживания и панельных компьютеров. Читать далее
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