Компания IT SERVICE Retail&Banking представляет новинку – автоматизированный доставочный комплекс АДК

В линейке решений, представляемых компанией IT SERVICE Retail&Banking, появился первый российский постомат – автоматизированный доставочный комплекс. Автоматизированные доставочные комплексы (АДК) предназначены для выдачи почтовых отправлений клиентам «EMS Почта России» без участия курьеров и сотрудников почтовых отделений. Два автоматизированных доставочных комплекса уже установлены в отделениях почтовой связи в Москве и Санкт-Петербурге, а в следующем году планируется оснащение подобными комплексами других отделений. 7 октября первый клиент постомата воспользовался новым сервисом: на получение почтового отправления он потратил меньше минуты.

АДК является первым и единственным подобным устройством, разработанным и произведенным в России. Постомат АДК разрабатывался в тесном сотрудничестве со структурами ФГУП «Почта России» с учетом всех требований к интеграции в существующую аппаратно-технологическую схему работы. Конструкция и управляющее специализированное программное обеспечение АДК разработаны СКБ ВТ «Искра» - ведущей организацией на рынке контрольно-кассовой техники, информационных и платежных терминалов самообслуживания и панельных компьютеров.

АДК имеет модульную конструкцию, состоящую из 12 блоков и стойки управления, каждый блок состоит из 5 ячеек с разными габаритами. Конструкция оснащена 17" монитором с сенсорным экраном, сканером 2D/штрих-кода, термопринтером, тремя видеокамерами, видеорегистратором, позволяющим хранить до 50 тыс. часов записи, GPRS-модемом, считывателем карт и PIN-клавиатурой. Опционально производится установка сканера с возможностью распознавания идентификационных полей паспорта, а также другого оборудования по требованию заказчика.

Клиенты могут забирать посылки, бандероли или корреспонденцию в любое время работы почты, без очередей или ожидания приезда курьеров. О поступивших отправлениях клиенты оповещаются через SMS-уведомления. SMS-уведомление содержит пароль доступа к ячейке и номер телефона поддержки.

В ближайшее время в соответствии с потребностями заказчика компания IT SERVICE Retail&Banking планирует расширить технические возможности автоматизированных доставочных комплексов с целью реализации функции приема платежей.

«EMS Почта России» является филиалом ФГУП «Почта России» и оказывает услуги экспресс-доставки срочных документов и грузов от двери до двери в кратчайшие сроки по территории России и в 190 стран мира, обеспечивая высокую надежность и привлекательное соотношение цены и качества. «EMS Почта России» предлагает своим клиентам широкий спектр услуг и в настоящее время осуществляет 13 тыс. российских и международных отправлений в день.

IT SERVICE Retail&Banking реализует комплексные решения для банков, инкассаторских компаний, торговой, почтовой, авиационной деятельности, компаний нефтегазового комплекса по автоматизации управления оборотом наличности, поставке оборудования, сервисному обслуживанию. IT SERVICE Retail&Banking работает с «Почтой России» над внедрением новейших технологий самообслуживания и поставляет широкий спектр IT-оборудования, предназначенного для автоматизации работы ФГУП «Почта России».