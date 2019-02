Сергей Нарышкин отметил важность внедрения инновационных решений в отделениях почтовой связи

В рамках своего визита в город Тихвин 14 ноября 2011 года глава администрации президента РФ и лидер списка кандидатов партии «Единая Россия» Сергей Нарышкин посетил почтовое отделение и провел встречу с работниками ФГУП «Почта России», представителями региональных и муниципальных властей, государственных и коммерческих структур, а также общественных организаций.

Почтовые работники рассказали Сергею Нарышкину о первоочередных задачах, которые сегодня приходится решать Почте для повышения качества представления услуг связи населению. В рамках встречи были продемонстрированы достижения современной почтовой связи, в том числе высокотехнологичные решения компании IT SERVICE Retail&Banking, разработанные для ФГУП «Почта России» в целях модернизации и развития почтовой инфраструктуры: автоматизированный доставочный комплекс, мобильная касса и «Почтомат».

Автоматизированный доставочный комплекс (АДК) - российский постомат, предназначенный для выдачи почтовых отправлений клиентам без участия курьеров и сотрудников почтовых отделений. Два автоматизированных доставочных комплекса уже установлены в отделениях почтовой связи в Москве и Санкт-Петербурге, а в следующем году планируется оснащение подобными комплексами других отделений. Сергей Нарышкин особенно отметил тот факт, что АДК является первым и единственным подобным устройством, разработанным и произведенным в России. Постомат АДК был разработан СКБ ВТ «Искра» в тесном сотрудничестве со структурами ФГУП «Почта России» с учетом всех требований к интеграции в существующую аппаратно-технологическую схему работы.

Мобильная касса МИК-25К производства СКБ ВТ «Искра» предназначена для обслуживания клиентов почты по доставочным адресам, для выплаты пенсий и пособий, приема коммунальных платежей, приема и оплаты денежных переводов и других услуг.

«Почтомат» на базе банкомата-ресайклера выполняет задачи автоматизации работы с наличностью сотрудников почтовых отделений: кассиров и почтальонов. Применение «Почтоматов» направлено на сокращение затрат на обработку наличности и снижение финансовых рисков, связанных с человеческим фактором.

Глава администрации президента Сергей Нарышкин высоко оценил качественные улучшения, которые наблюдаются в отделениях связи сегодня, и отметил важность внедрения на всех направлениях деятельности предприятия инновационных решений для повышения эффективности почтовой связи страны.

СКБ ВТ «Искра» - ведущая компания на российском рынке контрольно-кассовой техники, информационных и платежных терминалов самообслуживания и панельных компьютеров, является многолетним технологическим партнером ФГУП «Почта России». В рамках программы по развитию и переоснащению предприятий ФГУП «Почта России», на сегодняшний день компания осуществила комплексную автоматизацию нескольких десятков тысяч рабочих мест.

IT SERVICE Retail&Banking реализует комплексные решения для банков, инкассаторских компаний, торговой, почтовой, авиационной деятельности, компаний нефтегазового комплекса по автоматизации управления оборотом наличности, поставке оборудования, сервисному обслуживанию. IT SERVICE Retail&Banking работает с «Почтой России» над внедрением новейших технологий самообслуживания и поставляет широкий спектр IT-оборудования, предназначенного для автоматизации работы ФГУП «Почта России».