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Автоградбанк установит депозитные машины для самоинкассации

28.03.2012 16:31 2 2 144 просмотра
Компания IT SERVICE Retail&Banking заключила договор с ЗАО ГКБ «Автоградбанк» на поставку пяти автоматизированных депозитных машин АДМ-10 производства СКБ ВТ «Искра». Автоградбанк планирует установить депозитные машины в торговых центрах внесения наличных денежных средств в режиме самоинкассации. Цель проекта – предоставление качественно нового сервиса по инкассации юридическим лицам – клиентам банка с помощью применения современных технологий автоматизации оборота наличных средств.
Новая технология позволяет оптимизировать процесс инкассации, значительно снизить затраты и сократить риски, а также обеспечить on-line зачисление внесенных денежных средств на счет партнера в банке. При этом отсутствует необходимость самостоятельно осуществлять транспортировку наличности в отделение банка или оплачивать отдельную услугу по инкассации, банкноты в АДМ можно вносить в удобное время или по мере необходимости, исключаются ошибки и махинации со стороны персонала.
В случае успешного завершения этапа тестирования новой технологии Автоградбанком планируется внедрение нового решения на базе автоматизированных депозитных машин в торговых центрах в других городах.
Линейка автоматизированных депозитных машин, представляемых IT SERVICE Retail&Banking, включает модели производства СКБ ВТ «Искра»: АДМ-07, АДМ-09 и АДМ-10 и модель производства GRG Banking – P2801. Все депозитные машины IT SERVICE Retail&Banking сертифицированы Экспертно-криминалистическим центром МВД России.
ЗАО ГКБ «Автоградбанк» - универсальный коммерческий банк, основанный в Набережных Челнах в 1991 году. Сегодня помимо Набережных Челнов банк представлен в Казани, Альметьевске, Заинске, Нижнекамске, Лениногорске, Елабуге, Сарапуле, Можге, Ижевске, Кузнецке, Вятских Полянах, Арске и Буинске.
На протяжении всей своей многолетней истории банк был пионером в освоении новых банковских технологий. Приоритетными направлениями работы Автоградбанка является расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц (включая комплекс автоматизированного дистанционного обслуживания), кредитование малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, выдача потребительских кредитов населению, а также привлечение вкладов частных лиц. Надежность банка подтверждена рейтингом A рейтингового агентства «Эксперт РА».
Компания IT SERVICE Retail&Banking ведет активную деятельность по разработке и реализации решений по управлению оборотом наличности. IT SERVICE Retail&Banking является генеральным поставщиком решений СКБ ВТ «Искра» – лидера по производству контрольно-кассовой техники, и эксклюзивным дистрибьютором в России и странах СНГ крупнейшего китайского производителя устройств банковского самообслуживания – компании GRG Banking.

Комментарии 2

Шарухин Антон  (toshik80)
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Пихаем выручку в этот "банкомат". Купюры там старенькие, местами затертые и....
При пересчете что-то в этом банкомате заедает, он выдает технический сбой, выручку обратно не отдает, но и на счет её не зачисляет.
А доблестные банкиры потом проводят "внутреннее расследование" возникшей ситуации в течение месяцев двух-трех.
На самом деле все уже изобретено. Есть банкоматы с кэш-инами и есть кэш карты привязанные к расчетному счету, для чего новые устройства?
А с учетом того как эта техника работает и в какие сроки банкиры исправляют глюки этой техники, нет уж Увольте. Лучше я через кассира денюжки на счет положу. Целее будут
Алина Хромова  (knyazeva)
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Благодарю Вас за данный комментарий.
Хотел бы обсудить некоторые указанные Вами тезисы.
1. Вы упоминаете банкоматы с функцией Cash-in. Да, современные банковские технологии позволяют предлагать услуги по инкассации на базе подобных банкоматов. Но проблема ветхих купюр так же свойственна и для данной техники. Более того, банкоматы с завидной регулярностью глотают карты, заминают ветхие банкноты и принимают фальшивые деньги. Тем не менее ими пользуются и количество ATM только увеличивается.
2. Устройства, разработанные нами, специализируются исключительно на приеме большого объема денежных средств. Поэтому, в качестве приемников банкнот применяются решения, хорошо зарекомендовавшие себя в условиях жесткой эксплуатации. Так же у нас имеется уникальный опыт использования данной технологии в сети METRO Cash&Carry. И поверьте мне, немцы не будут тратить деньги просто так. Внедрению предшествовал длительный период тестовой эксплуатации, итогом которого явился контракт на автоматизацию всех магазинов данной сети.
А сбои - сбои случаются с любой техникой. И всегда у новых технологий находятся свои сторонники и противники.
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