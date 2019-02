Автоградбанк установит депозитные машины для самоинкассации

Компания IT SERVICE Retail&Banking заключила договор с ЗАО ГКБ «Автоградбанк» на поставку пяти автоматизированных депозитных машин АДМ-10 производства СКБ ВТ «Искра». Автоградбанк планирует установить депозитные машины в торговых центрах внесения наличных денежных средств в режиме самоинкассации. Цель проекта – предоставление качественно нового сервиса по инкассации юридическим лицам – клиентам банка с помощью применения современных технологий автоматизации оборота наличных средств.Новая технология позволяет оптимизировать процесс инкассации, значительно снизить затраты и сократить риски, а также обеспечить on-line зачисление внесенных денежных средств на счет партнера в банке. При этом отсутствует необходимость самостоятельно осуществлять транспортировку наличности в отделение банка или оплачивать отдельную услугу по инкассации, банкноты в АДМ можно вносить в удобное время или по мере необходимости, исключаются ошибки и махинации со стороны персонала.В случае успешного завершения этапа тестирования новой технологии Автоградбанком планируется внедрение нового решения на базе автоматизированных депозитных машин в торговых центрах в других городах.Линейка автоматизированных депозитных машин, представляемых IT SERVICE Retail&Banking, включает модели производства СКБ ВТ «Искра»: АДМ-07, АДМ-09 и АДМ-10 и модель производства GRG Banking – P2801. Все депозитные машины IT SERVICE Retail&Banking сертифицированы Экспертно-криминалистическим центром МВД России.ЗАО ГКБ «Автоградбанк» - универсальный коммерческий банк, основанный в Набережных Челнах в 1991 году. Сегодня помимо Набережных Челнов банк представлен в Казани, Альметьевске, Заинске, Нижнекамске, Лениногорске, Елабуге, Сарапуле, Можге, Ижевске, Кузнецке, Вятских Полянах, Арске и Буинске.На протяжении всей своей многолетней истории банк был пионером в освоении новых банковских технологий. Приоритетными направлениями работы Автоградбанка является расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц (включая комплекс автоматизированного дистанционного обслуживания), кредитование малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, выдача потребительских кредитов населению, а также привлечение вкладов частных лиц. Надежность банка подтверждена рейтингом A рейтингового агентства «Эксперт РА».Компания IT SERVICE Retail&Banking ведет активную деятельность по разработке и реализации решений по управлению оборотом наличности . IT SERVICE Retail&Banking является генеральным поставщиком решений СКБ ВТ «Искра» – лидера по производству контрольно-кассовой техники, и эксклюзивным дистрибьютором в России и странах СНГ крупнейшего китайского производителя устройств банковского самообслуживания – компании GRG Banking.