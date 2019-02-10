Популярные сообщения

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Тина Комарова 10.02.2019 00:55 komtina
Шпаргалка по подключению бонусной категории к Мегафону
1) Подключить "Повышенный кэшбэк" в приложении МегаФон, так и в приложении МегаФон Банк. Услуга подключается на 30 дней, абонентская плата списывается в момент подключения и далее каждый 30 день. О подключении поступит SMS, так же статус пакеты можно увидеть в приложении МегаФон Банк. 2) Услуга действует до момента отключения. Не забыть отключить на 30 день, если не будешь далее пользоваться. 3) После подключения пакета можно совершать операции для получения кэшбэка. 4) Кэшбэк начисляется на покупки с МСС-кодами, которые есть в списке подключенной программы.. 5) Ограничение по максимальной сумме вознаграждения установлено на календарный месяц. Подключая услугу 10 числа, абонентская плата списывается в день подключения и действует 30 дней. Совершая операции по карте с 10 по 28 февраля действует февральский лимит по вознаграждения, а операции с 1 по 10 марта попадают уже в мартовский. Итого два лимита кэшбэка. 6) Кэшбэк зачисляется 30 числа месяца, следующего за расчетным.
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