Популярные сообщения

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
По данным РБК.Рейтинг Плюс Банк занял 8-е место среди банков России по объему выданных автокредитов на покупку подержанных автомобилей и 20-е место в общем рейтинге по объему выданных автокредитов в первом полугодии 2011 года. За один год наш Банк увеличил портфель автокредитов с 3,13 млн. рублей до 1 053,78 млн. рублей. Мы стремимся к тому, чтобы процентная ставка стала приемлемой для обычного работающего гражданина, имеющего стабильный доход. Процентная ставка, как известно, состоит из ожидаемой маржи банка и из закладываемого уровня риска невозврата кредитных средств. Уровень риска невозврата может быть снижен для банка, а соответственно снижена и процентная ставка для клиента, если в органах регистрации будет ограничено распоряжение автотранспортом, находящимися в залоге у банков.
В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации автотранспорт, находящийся в залоге, не может быть ограничен в распоряжении, что является существенным минусом при определении уровня риска.
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