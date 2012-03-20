Популярные сообщения

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Александр Конопасевич 20.03.2012 17:11 konopasevich
Плюс Банк на высоте: Килиманджаро.
Наконец-то, уважаемые друзья и коллеги, наш проект «Плюс Банк на высоте!» получил своё долгожданное продолжение. Нашей команде, состоящей из представителей руководства банка и их друзей, в том числе и профессиональных альпинистов, удалось подняться на высочайшую вершину Африканского континента – Гору Килиманджаро! http://www.youtube.com/watch?v=aIZM4tQ-FPU&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=aIZM4tQ-FPU&feature=youtu.be Экспедиция в далекую Африку проводилась в качестве примера: взятие новой высоты - это как качественно новое достижение в бизнесе, это самодисциплина и вера в свои силы, это умение взять себя в руки, когда трудно идти к вершине успеха. Путь наш лежал от самого подножья Горы, с высоты 1970 метров. Проходя в день около 10-12-ти километров по горизонтали и набирая при этом один километр по вертикали, мы, в течении четырёх дней движения по крутым тропам достигли верхней точки кратера Кибо и всего массива Килиманджаро – 5895 метров над уровнем моря! Читать далее
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Александр Конопасевич 25.01.2012 12:21 konopasevich
Вот, написал письмо в facebook Президенту
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! По данным РБК.Рейтинг Плюс Банк занял 8-е место среди банков России по объему выданных автокредитов на покупку подержанных автомобилей и 20-е место в общем рейтинге по объему выданных автокредитов в первом полугодии 2011 года. За один год наш Банк увеличил портфель автокредитов с 3,13 млн. рублей до 1 053,78 млн. рублей. Мы стремимся к тому, чтобы процентная ставка стала приемлемой для обычного работающего гражданина, имеющего стабильный доход. Процентная ставка, как известно, состоит из ожидаемой маржи банка и из закладываемого уровня риска невозврата кредитных средств. Уровень риска невозврата может быть снижен для банка, а соответственно снижена и процентная ставка для клиента, если в органах регистрации будет ограничено распоряжение автотранспортом, находящимися в залоге у банков. В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации автотранспорт, находящийся в залоге, не может быть ограничен в распоряжении, что является существенным минусом при определении уровня риска. Читать далее
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Александр Конопасевич 05.10.2011 14:18 konopasevich
Приветствие
Здравствуйте, уважаемые коллеги, клиенты, друзья! В целях ознакомления с нашим брендом решил открыть блог на самом популярном сайте среди банковских сотрудников, банковских клиентов и просто интересующихся финансами читателей. Я профессиональный банкир и альпинист, мои вершины - это финансовые результаты для Банка и покорение горных пиков. Воодушевив идеей горовосхождения членов своей команды, у нас родился красивый план - совершить восхождения на величайшие по красоте и высотности вершины мира в рамках проекта «Плюс Банк на высоте». Читать далее
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