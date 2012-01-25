Вот, написал письмо в facebook Президенту

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
По данным РБК.Рейтинг Плюс Банк занял 8-е место среди банков России по объему выданных автокредитов на покупку подержанных автомобилей и 20-е место в общем рейтинге по объему выданных автокредитов в первом полугодии 2011 года. За один год наш Банк увеличил портфель автокредитов с 3,13 млн. рублей до 1 053,78 млн. рублей. Мы стремимся к тому, чтобы процентная ставка стала приемлемой для обычного работающего гражданина, имеющего стабильный доход. Процентная ставка, как известно, состоит из ожидаемой маржи банка и из закладываемого уровня риска невозврата кредитных средств. Уровень риска невозврата может быть снижен для банка, а соответственно снижена и процентная ставка для клиента, если в органах регистрации будет ограничено распоряжение автотранспортом, находящимися в залоге у банков.
В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации автотранспорт, находящийся в залоге, не может быть ограничен в распоряжении, что является существенным минусом при определении уровня риска. Для неблагонадежного клиента реализовать залоговый автомобиль не составляет труда – Госавтоинспекция не имеет информации об обременении авто. В условиях сегодняшних реалий, данная проблема создает почву для мошеннических действий. С развитием автокредитования в России любой покупатель так же не гарантирован, что покупаемый им автомобиль не находится в залоге. Данная проблема решена на законодательном уровне в соседних странах: Казахстан и Украина установили возможность оформления залога автотранспорта, приобретенного в кредит, в органах автоинспекции, что существенно упрощает работу Банков. Мировая практика также показывает, что в разных странах тем или иным способом обеспечена доступность информации о залоге автотранспортного средства, а сам залог носит характер обременения и позволяет ограничить распоряжение заложенным автомобилем.
Также в качестве информационной основы в работе банковских андеррайтеров применяются сложные методики кросс-чекинга (система перекрестных опросов заемщика), проверка кредитной истории (в случае наличия кредитной истории у заемщика), уточнение службой безопасности соответствия указываемой должности заемщика по месту работы (поиск информации по специально создаваемым официальным базам, устные запросы в отдел кадров о заработной плате клиента) и многие другие проверочные мероприятия, принятые в российских банках. При этом все эти методики не гарантируют адекватной оценки платежеспособности, так как нет возможности проверить реальное финансовое состояние потенциального заемщика: справки с места работы могут быть поддельными или по согласованию с кадровыми сотрудниками – подложными. В качестве альтернативы можно представить опыт работы казахстанских банков: все коммерческие банки за небольшую плату имеют официальный доступ к налоговой базе физических лиц и к Государственному Центру по выплате пенсий, в который первоначально поступают пенсионные платежи граждан, затем перераспределяющиеся по частным фондам по договорам о распоряжении пенсионными средствами. Пенсионные платежи являются единственной формой определения реального дохода резидента, подающего заявление о получении кредита. В Российской Федерации имеется аналогичная база данных информация, из которой может быть доступна для банков, осуществляющих кредитную деятельность, так как именно достоверные сведения о потенциальном клиенте позволяют судить о его платежеспособности. Социальная напряженность в нашем обществе, создаваемая действиями коллекторских агентств, может быть существенно снижена при получении достоверных сведений о доходах заемщика – кредитование будет целесообразным и выверенным действием со стороны банков. Многие проблемы, возникающие из-за недостаточной информированности населения о кредитных выплатах, можно будет решить на этапе оценки заемщика: сопоставление реальных доходов и возможных расходов в связи с получением кредита должно проводиться банковским специалистом, помогающим потенциальному клиенту адекватно определять свои финансовые возможности. Отсутствие ошибочных выдач заемных средств неплатежеспособным клиентам позволит банкам снизить процентную ставку на кредитные продукты в связи с пониженным уровнем риска невозвратов.
Удивительно, что столь простые в решении и столь важные для рынка вопросы до сих пор не решены у нас в стране.
С уважением,
А.В. Конопасевич
ОАО «Плюс Банк»
Комментарии 26
Но все же наличие такого доступа вполне может хоть как-то облегчить процедуры выдачи кредита и немного снизить риски.
Сейчас действительно невозможно узнать кредитная машина или нет до тех пор пока банк с претензией не постучится
Насчет пенсий. У нас действительно страна белых и серых зарплат. И когда в 2011 году задрали ставки страховых взносов, то "степень серости" зарплаты еще больше увеличилась.
А я например ИП. У меня платежи в ПФР вообще фиксированные и от дохода не зависят. Хотите сказать "Добровольно отчисляй". Ну я могу наотчислять для преемлемого дохода по кредиту, а вообще отчислять неохота так как эти деньги неизвестно где окажутся.
Тут комплексный подход нужен. Не только взносы ПФР смотреть, но и другие налоги и декларации.
http://letters.kremlin.ru/send официальный сайт , тут ответят, но это будет простая отписка, мол приняли, посмотрели , спасибо
если Ваша беда столь насущна , пишите депутатам они сейчас не знаю как еще можно проявить себя , тут же начнут предложения по комитетам рассылать
Возьмёт проблему пунктом к предвыборной.
И не забывайте что он просто спаринг-партнер для ядерщиков
В отличие от маленького президента , другой не любит интернет и не общается ни в каких блогах, оставляя это занятие на откуп спецслужбам
чисто пиар скорее всего...
1. Данная проблема доступа к базам стара как..
2. Если его нет, значит это кому то выгодно и надо.
3. Нет единой инфобазы.. вы привели Казахстан в пример.. можно посмотреть на Европу в части прозрачности инфобаз...
4. Уверен, что Президент, руководитель ЦБ, и др. лица в курсе проблемы )))
Возможно я буду резок, но это не из желания Вас задеть или оскорбить, а только заставить подумать над описанной проблемой глубже. Даже не столько Вас, сколько тех, кто еще прочтет это письмо здесь.
Во первых, грошь цена нашему президенту, если он ответит на Ваше письмо. У нас в стране примерно 142 000 000 граждан и согласитесь, что у всех есть проблемы, и если представить что на каждого президент потратит по минуте, то заниматься этим ему придется больше 200 лет! А когда ему решать их?! Это действительно хуже чем на "галерах" Вы, далеко не рядовой гражднин, что Вы предприняли для решения проблемы, кроме письма президенту? Написали в профильное министерство? Обратились к депутату за которого голосовали? Сформировали банковское лобби для решения важных вам вопросов? Самоорганизовались с другими заинтересованными банкирами?
Во вторых, в нашей стране наплевательское отношение к приватности частной жизни. Мне, например, неприятно когда непонятно кто, заплатив или нет, получает непонятно как защищаемую информацию о моей личной жизни.
Не надо далеко ходить. Есть уважаемый сайт banki.ru. Договоритесь с руководством этого ресурса о создании и поддержке в окрытом доступе базы данных содержащих, например, информацию о VIN номере, марке машины и банке в котором она заложена. Привлеките толкового IT-шника с толковым юристом, и под Вашим руководством реализация такой идеи не займет много времени. При подписании договора предложите автозаемщику пункт в договоре предусматривающий снижение процентной ставки на 3-5% в случае его согласия разместить выше указанную информацию в открытом доступе. При необходимости пролоббируйте нужный закон. Если Вам будут мешать всё это делать, пожалуйста, не надо писать президенту, просто сообщите широкой общественности что тот, вон тот и ещё вон тот, персонально, вставляет палки в "колёса" президентской "галеры" движимой к нашему всеобщему светлому будущему.
Все выше написанное, всего лишь, мое скромное, личное мнение. Возможно я где-то не прав. Но, думается, что мыслить в этом направлении лучше, чем "липнуть" на весла наших гребцов в данном вопросе. : )
P.S. Уже после написания заглянул на сайт. Берите пример
Только есть два "-"
первый: т.к. мы живем в России, то данные налогоплательщиков лучше оставить в тайне (иначе возможны злоупотребления бандитскими структурами). Выходом может быть запрос от банка, на кредитоспособность клиента в специально созданный орган, при налоговой инспекции или пфр. Такие запросы должны фиксироваться в базе мвд или фсб.
второй: распоряжаться транспортным средством клиент обязан только с согласия банка. Такая возможность у него должна быть, вдруг он решит поменять свой автотранспорт или купить новый, или подарить другому лицу с переоформлением кредита.
Доступ к личной информации человека во всем мире осуществляется только с его официального согласия - у нас же он не осуществляется вообще
Уловили разницу.
Спасибо за проявленный интерес
поднятая Вами проблема является проблемой только Вашего банка? - очевидно, нет. Она воздействует на всю банковскую индустрию? - очевидно, да. Тогда почему Вы решили написать в блог Президента, а не сделать это через индустриальную ассоциацию? Чем занимается АРБ, как не решает проблемы, стоящие перед всей индустрией?
Если бы я был президентом России, то получая письмо от одного человека, я бы просто переправлял его от куда-то помощникам - столь модное ныне "ручное" управление глубоко порочно. Получая письмо от более или менее серьезной группы влияния, каковой должна быть АРБ, я бы хотя бы знал, что об этом уже подумала целая индустрия, и, скорее всего, это ей не повредит. Впрочем, нынешний президент склонен принимать решения, уверовав в свою универсальную компетентность: и систему техосмотра он так улучшил, что теперь непонятно, как она вообще может работать, и время зимнее отменил так, что половина России проснуться утром не может.
Ну и, наконец, я так и не понял, чего именно Вы хотите: то ли регистрации кредитных автомобилей в ГИБДД, то ли доступа к налоговым и пенсионным данным, то ли всего сразу. Если доступа к налоговым данным, то это точно вопрос АРБ, так как этому могут воспротивиться бюро кредитных историй - их данные будут менее весомы при принятии кредитного решения.
да много можно вариантов предложить для решения проблемы мошенничеств со стороны клиентов с подделкой документов, но главное средство борьбы - введение закона, который будет предусматривать ответственность для ФЛ за предоставление ложных документов и попытку получить мошенническим путем кредит в банке. И это как раз напрямую вопрос Президенту и Госдуме. На разных круглых столах и конференциях банковских этот вопрос поднимался, но так и канул в лета)))