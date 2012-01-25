Вот, написал письмо в facebook Президенту

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!



По данным РБК.Рейтинг Плюс Банк занял 8-е место среди банков России по объему выданных автокредитов на покупку подержанных автомобилей и 20-е место в общем рейтинге по объему выданных автокредитов в первом полугодии 2011 года. За один год наш Банк увеличил портфель автокредитов с 3,13 млн. рублей до 1 053,78 млн. рублей. Мы стремимся к тому, чтобы процентная ставка стала приемлемой для обычного работающего гражданина, имеющего стабильный доход. Процентная ставка, как известно, состоит из ожидаемой маржи банка и из закладываемого уровня риска невозврата кредитных средств. Уровень риска невозврата может быть снижен для банка, а соответственно снижена и процентная ставка для клиента, если в органах регистрации будет ограничено распоряжение автотранспортом, находящимися в залоге у банков.



В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации автотранспорт, находящийся в залоге, не может быть ограничен в распоряжении, что является существенным минусом при определении уровня риска. Для неблагонадежного клиента реализовать залоговый автомобиль не составляет труда – Госавтоинспекция не имеет информации об обременении авто. В условиях сегодняшних реалий, данная проблема создает почву для мошеннических действий. С развитием автокредитования в России любой покупатель так же не гарантирован, что покупаемый им автомобиль не находится в залоге. Данная проблема решена на законодательном уровне в соседних странах: Казахстан и Украина установили возможность оформления залога автотранспорта, приобретенного в кредит, в органах автоинспекции, что существенно упрощает работу Банков. Мировая практика также показывает, что в разных странах тем или иным способом обеспечена доступность информации о залоге автотранспортного средства, а сам залог носит характер обременения и позволяет ограничить распоряжение заложенным автомобилем.



Также в качестве информационной основы в работе банковских андеррайтеров применяются сложные методики кросс-чекинга (система перекрестных опросов заемщика), проверка кредитной истории (в случае наличия кредитной истории у заемщика), уточнение службой безопасности соответствия указываемой должности заемщика по месту работы (поиск информации по специально создаваемым официальным базам, устные запросы в отдел кадров о заработной плате клиента) и многие другие проверочные мероприятия, принятые в российских банках. При этом все эти методики не гарантируют адекватной оценки платежеспособности, так как нет возможности проверить реальное финансовое состояние потенциального заемщика: справки с места работы могут быть поддельными или по согласованию с кадровыми сотрудниками – подложными. В качестве альтернативы можно представить опыт работы казахстанских банков: все коммерческие банки за небольшую плату имеют официальный доступ к налоговой базе физических лиц и к Государственному Центру по выплате пенсий, в который первоначально поступают пенсионные платежи граждан, затем перераспределяющиеся по частным фондам по договорам о распоряжении пенсионными средствами. Пенсионные платежи являются единственной формой определения реального дохода резидента, подающего заявление о получении кредита. В Российской Федерации имеется аналогичная база данных информация, из которой может быть доступна для банков, осуществляющих кредитную деятельность, так как именно достоверные сведения о потенциальном клиенте позволяют судить о его платежеспособности. Социальная напряженность в нашем обществе, создаваемая действиями коллекторских агентств, может быть существенно снижена при получении достоверных сведений о доходах заемщика – кредитование будет целесообразным и выверенным действием со стороны банков. Многие проблемы, возникающие из-за недостаточной информированности населения о кредитных выплатах, можно будет решить на этапе оценки заемщика: сопоставление реальных доходов и возможных расходов в связи с получением кредита должно проводиться банковским специалистом, помогающим потенциальному клиенту адекватно определять свои финансовые возможности. Отсутствие ошибочных выдач заемных средств неплатежеспособным клиентам позволит банкам снизить процентную ставку на кредитные продукты в связи с пониженным уровнем риска невозвратов.



Удивительно, что столь простые в решении и столь важные для рынка вопросы до сих пор не решены у нас в стране.



С уважением,

А.В. Конопасевич

ОАО «Плюс Банк»