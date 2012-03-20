Плюс Банк на высоте: Килиманджаро.

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Наконец-то, уважаемые друзья и коллеги, наш проект «Плюс Банк на высоте!» получил своё долгожданное продолжение. Нашей команде, состоящей из представителей руководства банка и их друзей, в том числе и профессиональных альпинистов, удалось подняться на высочайшую вершину Африканского континента – Гору Килиманджаро!Экспедиция в далекую Африку проводилась в качестве примера: взятие новой высоты - это как качественно новое достижение в бизнесе, это самодисциплина и вера в свои силы, это умение взять себя в руки, когда трудно идти к вершине успеха.Путь наш лежал от самого подножья Горы, с высоты 1970 метров. Проходя в день около 10-12-ти километров по горизонтали и набирая при этом один километр по вертикали, мы, в течении четырёх дней движения по крутым тропам достигли верхней точки кратера Кибо и всего массива Килиманджаро – 5895 метров над уровнем моря!Команда работала как часы. Каждый переход удавалось пройти быстрее, чем планировали наши гиды. Было видно, что все члены команды были готовы к восхождению. Запас здоровья и физической формы позволял надеяться на самое лучшее! Каждый метр подъёма давался со значительным трудом. Пятикилометровая высота забирала силы у каждого, несмотря на уровень его подготовки. Все признались потом, что если бы не командный дух, то готовы были повернуть назад.Килиманджаро встретило нас на штурмовом выходе довольно низкой, по местным меркам температурой воздуха – было минус 15 градусов. Под утро ещё и поднялся сильный ветер, казалось, он пытается нас остановить и не дать нам возможность взойти на самый верх.В шесть утра, прорвавшись сквозь холодный туман, навстречу первому лучу солнца, команда поднялась на вершину!Даурен Жаксыбек - Председатель Правления АО "Цеснабанк", Александр Конапасевич - Председатель Совета Директоров ОАО "Плюс Банк", Алексей Парфёнов - Член Совета Директоров ОАО "Плюс Банк".Итак, наша цель достигнута! То о чем мы объявляли, то о чем говорили. Уважаемые наши коллеги, друзья, наши клиенты, вот один из результатов – мы на вершине Килиманджаро!Каждый из нас, стоящих на краю Величайшего Кратера пытался в тот момент запомнить чувство, которое родилось в душе. Под угасающими южными звёздами стояли другие звёзды – люди, достигшие своих личных высот в этом Мире. И эта минута на всю жизнь сохранится в памяти каждого участника этого высотного приключения!Успех был достигнут только благодаря друг другу. Мы верили в себя и в своих напарников и сделали это!